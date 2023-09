Vecinos del Barrio Miraflores esperanzados en que se concrete un gran proyecto en sitio eriazo usado como basural

Hermanos Carrera con Bernardo Cruz:

Los vecinos del Barrio Miraflores, encabezados por su presidente Jesús Chaparro Jiménez, se están reuniendo con representantes de la Municipalidad de San Felipe para ir trabajando en un proyecto definitivo que se instalará en el sitio eriazo en la intersección del las avenidas Hermanos Carrera con Bernardo Cruz, en el sector oriente de nuestra ciudad.

Así se desprende de la conversación con nuestro medio, donde Chaparro indicó que «se realizó una mesa de trabajo con la Municipalidad y ahora tenemos de aquí a fin de mes una reunión nuevamente con el municipio, donde ya va a quedar perpetuo, se supone, el nuevo proyecto, así es que en buena hora de Dios que las cosas resulten, ya que se despriorizó un proyecto, que ahora la autoridad se ponga las pilas con nosotros y se realice uno, que yo creo va a ser muy provechoso para San Felipe y para la gente del barrio Miraflores».

– ¿Qué proyecto es en definitiva?

– En el fondo la idea es que ahí, completando todo el sector, los vecinos pidieron una sede comunitaria parecida a la de Ayecam, la que nosotros pedimos que tenga ese uso, de un salón para 200 personas y tengan 5 set como por ejemplo maquinaria de ejercicio, una sala de kinesiología y medicina alternativa. Eso va a servir para la gente de San Felipe y para el barrio, además la multicancha que se pide es una cerrada que también va a cumplir la misión de la gente de movilidad reducida, que pueda en silla de ruedas hacer ejercicios, hacer deporte, y que al igual sirva para la comunidad el barrio, para los niños que quieran hacer ejercicio y jugar. Además de eso, que tenga una plazoleta y juegos, eso es en el fondo.

– ¿Tienen esperanza que se concrete este proyecto?

– La autoridad se comprometió que eso podía ser parcial, o sea se hace un proyecto macro como tal, pero primero va la sede, después viene la multicancha, etc., eso es lo que se comprometieron los Cores (consejeros regionales) a San Felipe, al barrio y por el mismo tema de la forma en que se despriorizó un proyecto.

– Hay que ocupar ese espacio.

– Hay que ocupar ese espacio porque ahora está convertido en basural. Bueno, mientras ese proceso empieza, son 6 meses, la municipalidad dijo que iba a colocar luces, iluminar ahí, entonces iba a colocar maicillo y juegos, asientos que hay para jugar ajedrez, para ocupar por mientras el espacio y que no esté convertido en basural, de eso se trata la reunión que viene para concretar dicho proyecto ya definitivo y afinarlo con Secplac y que empiece a realizarse y pasen las platas. (…) Esperemos que las palabras y los compromisos que se hicieron se hagan reales, porque ya son 14 años que a nosotros nos ‘baypasearon’, disculpe que se lo diga así, porque en realidad así se siente uno como ciudadano, aplastado, entonces esperando que las autoridades tengan la empatía social y de poder realizar algo concreto y definitivo para todo San Felipe y el barrio.

– Ojo que vienen elecciones el próximo año

– Bueno, ojalá que la gente realmente cuando le van a pedir el voto, lo hagan de corazón, porque mucha gente pide cosas y después no cumple. A mí me carga esa gente, me gustan las cosas pan-pan, vino-vino como se dice; si no lo voy hacer, no lo haga, pero diga me equivoqué o me comprometo, eso creo que la palabra lo que hoy día importa en el ser humano, porque ya no se está creyendo en las personas y eso es terrible.

– ¿Usted está comunicando a los vecinos todo lo que está pasando?

– Sí, estamos totalmente comunicados por WhatsApp, así es que ahora estamos en espera de ya una respuesta de la Municipalidad, cuándo vamos a hacer la reunión, si el 30 o el lunes y vamos a dar la fecha concreta de la reunión.

– ¿Qué pasa con arreglos del camino, la calzada?, porque ustedes también tenían pasajes malos.

– Ese es otro tema, otro carril, hablemos en ese sentido. Se supone que ahí hay un proyecto de arreglar unas calles como tal, pero se había pedido pavimentación participativa, pero nosotros no podemos ingresar a ese tema porque el barrio de nosotros lo ocupa casi toda la ciudad, porque tiene el pasadizo hacia el hospital, al supermercado entonces no entramos en esa línea. Aquí yo creo tiene que ponerse las pilas con la parte del MOP, no sé quién ve esa parte, Vialidad o Serviu de hacer un proyecto para pavimentar y arreglar las calles, porque realmente le pusieron un arreglo parche en el fondo y ya hoy día se está saliendo todo, vamos a pasar a lo mismo y quedó pendiente la señalética y otros temas de los lomos de toro que también están pendientes.

Cabe recordar que en su momento el municipio dijo que iba a instalar un centro gastronómico en ese lugar, algo que fue rechazado por los vecinos teniendo que ser descartado.

