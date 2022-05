Exárbitro de fútbol pide ayuda para comprarse una pierna ortopédica

‘El Macha’ está todos los días frente a La Giralda en calle Prat:

De joven jugó a la pelota y arbitró en el valle durante seis años. Diabetes ya le arrebató una de sus piernas. La pequeña pensión que recibe sólo le alcanza para pagar su pieza y la pensión de sus hijos. Asegura que con una pequeña moto él recuperará su movilidad para ganarse la vida.

Hoy compartimos con nuestros lectores la situación que está viviendo un sanfelipeño, don Manuel Sabino Bernal Leiva, quien cuando era más joven se destacó en Aconcagua tanto como jugador de fútbol como por árbitro de dicho deporte.

«A mí la gente me conoce como ‘El Macha’, yo cuando era joven jugaba a la pelota, fui árbitro durante seis años, también, trabajaba y con el tiempo me pasó esto. Yo jugué con clubes como el Arauco, en verano jugaba yo. Después la diabetes me atacó, al tiempo me amputaron mi pierna y ahora vivo de una pensión solidaria. Con ese dinero puedo pagar una pieza y pagar mi pensión alimenticia a dos de mis hijos que son menores de edad aún», comentó Manuel.

– ¿Y cómo haces para sobrevivir acá?

– Con las monedas que la gente me ofrece, yo me instalo todos los días acá frente a Tienda La Giralda en calle Prat.

– ¿Qué es lo que con más urgencia necesitas?

– Lo que más necesito es tener mi pierna ortopédica o una moto eléctrica. Entiendo que una pierna para mí está costando $1.200.000, no es muy cara, pero aún así no logro ahorrar esa suma, y con una pequeña moto también lograría yo más movilidad.

Roberto González Short