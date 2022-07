Familia busca desesperadamente a hija que lleva unos tres días desaparecida

Emilio Maldonado está desesperado buscando a su hija Karina Maldonado Santos, quien lleva unos tres días desaparecida, periodo en el cual no se ha sabido absolutamente nada de ella.

Dice que su hija vive acá en San Felipe y ayer en la mañana, cuando ingresó a su trabajo, lo llamó Carabineros «para informarme de una presunta desgracia de mi hija. Mi hija se llama Karina Maldonado Santos, de 32 años, ella vive en San Felipe, en una de las poblaciones, en este momento no tengo bien el antecedente. Y resulta que me dieron esa información Carabineros porque esto ya está en antecedentes, quería ver la posibilidad de si alguna persona que lea esta nota o alguien familiar la ha visto, porque ella sufre de un trastorno personal y también de epilepsia controlada .Tenía una pareja con el cual nunca me pude contactar directamente con él y hoy día me llamó Carabineros para informarme de la presunta desgracia», dice.

Cualquier información al número de su padre Emilio Maldonado +56 9 99410462.