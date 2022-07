¡Insólito!: En Curimón pagan $1.800 por ir al Cesfam en colectivo

Vecinos se reúnen con Seremi, concejal y diputada:

El sábado recién pasado, 23 de julio, se llevó a efecto una reunión en la que participaron dirigentes vecinales de Curimón con algunas autoridades, entre ellas el concejal Rafal Sottolichio, el Seremi de Transportes Benigno Retamal y la diputada por el Distrito 6, María Francisca Bello. Tema a tratar, problemas de locomoción que enfrentan los habitantes de ese lugar.

Una vez finalizada la reunión realizada en la sede social, fue el presidente de la junta de vecinos Villa Curimón 2, Claudio Pantoja, quien entregó detalles de la cita.

El dirigente dijo que en la oportunidad, lo que le plantearon a las autoridades tiene que ver con la problemática existente que afecta a la gente de Curimón con el transporte desde que comenzó la pandemia: «Nosotros antiguamente contábamos con los servicios de Buses Puma que hacían el recorrido San Felipe-Los Andes, hoy día tenemos una flota de colectivos que trabaja por el sector, una empresa que trabaja, pero que no da abasto para cubrir el servicio que necesita por lo menos el tramo intermedio San Rafael-Curimón. Así es que esa fue la problemática que le presentamos al Seremi para buscar una solución en conjunto con todas las directivas de Curimón», señala.

– ¿Se llegó a alguna conclusión, algún acuerdo?

– Mira tenemos tres planes, según el Seremi. El plan A es tener una conversación, que ya la hemos tenido, con Buses Puma, y el problema es que ellos siempre manifiestan es la falta de choferes; tener una nueva reunión, ver de qué se trata, qué posibilidades hay de poder activar este recorrido, porque si uno observa hacia Llay Llay no hay problema de flujos de micro, hacia Rinconada, Putaendo, pero sí en el sector San Felipe-Los Andes e intermedio por Curimón, ese fue el primer punto. El B es ver la posibilidad de abrir otro oferente con otra empresa que el Seremi se comprometió a hacerlo y presentar la propuesta, si hay alguna empresa interesada en cubrir dicho tramo y poder cumplir con lo que es el traslado de vecinos. Y la opción C era tener un diálogo con la Municipalidad para tener algún tipo de acercamiento por lo menos en el sector de San Rafael hacia San Felipe, ver alguna forma de cómo se podría hacer para poder darle respuesta a los vecinos que van hacia San Felipe, o que se trasladan desde San Rafael hasta el Cesfam de Curimón, que es otro tema que le planteamos. Es un tema que son usureros, la empresa de colectivos, hay que decirlo con todas sus palabras. Porque el tramo de Villa Curimón hacia la plaza donde está el Cesfam, ellos cobran igual los 900 pesos, sobre todo a adultos mayores que hoy más que nunca necesitan de sus ahorritos, de monedas y poder ahorrar (…). Así es que al contratar o al subir a un colectivo equis, la tarifa es de 900 pesos, no hay tarifa local.

– ¿Esa es la tarifa que rige para Los Andes en el fondo o no?

– No, la tarifa que rige acá a nosotros, San Felipe-Curimón, es 900 pesos. La tarifa hacia Los Andes me parece que son $ 1.000 ó $ 1.100. Porque ellos tienen un tramo si tú le dices hasta Curimón, ¿a dónde se baja?, en la Villa, hasta ahí te cobran los $900, pero si tú pasas el tramo hacia San Rafael te entran a cobrar otra tarifa que viene siendo los $ 1.000 ó $ 1.100. Ellos postularon que eran unos oferentes con esas tarifas, el ministerio de Transporte les aceptó eso, pero lo que nosotros alegamos o estamos planteando a la autoridad, es que al no haber micros, que a veces cobraban un pasaje local $ 200 ó $ 300, los abuelitos o la gente en general podían trasladarse hasta el Cesfam, hoy día es a través de colectivos, cuando logran encontrar uno, y tú puedes darte cuenta que son $ 900 y de vuelta de nuevo al terruño, a tú casita, son $ 900 más. O sea para ir al Cesfam local aquí en Curimón la persona que quiere hacerlo son $ 1.800.

– ¿Quedaron conformes, expectantes; cuándo se van a volver a reunir?

– Conformes… no, o sea nosotros aceptamos la propuesta, el planteamiento que hizo el Seremi, pero tú sabes que esas mesas de diálogo, tripartitas, muchas veces no llegan a buen puerto. Vamos a esperar que el Seremi se reúne hoy día (ayer) con la empresa de buses Puma, vamos a ver si la empresa gestiona una reunión para ir, asistir en una próxima reunión con los dirigentes, o si él va a traer una respuesta concreta a lo que es la demanda de la gente del sector San Rafael, Curimón.