Familia de ciclista atropellado en Santa María pide encontrar al responsable

Víctima permanece internada con riesgo vital en la UCI del Hospital San Camilo.-

Entre la vida y la muerte se debate Michael Vargas Carvajal, de 36 años de edad, quien fue atropellado por un automovilista la madrugada del pasado domingo en la comuna de Santa María.

Su familia, angustiada, pide ayuda para poder encontrar a el o la responsable de este hecho que mantiene al ciclista internado en la UCI del Hospital San Camilo.

Su hermana, Natalia Vargas Carvajal, relató el lamentable hecho ocurrido; «él había ido a ver un amigo que lo habían operado de la rodilla y se le hizo un poco tarde y le pidió la bicicleta a su amigo para poder venirse a Santa María; él venía y un conductor ebrio lo atropelló saliéndose de la calle, subió a la vereda y lo arrastró a la calle y lo dejó tirado, no le prestó auxilio; él se fugó y más encima produjo dos accidentes más».

Según contó su hermana, «un joven lo alcanzó a ver en la oscuridad y lo ayudó para que no lo siguieran atropellando; él no tuvo corazón con mi hermano, no sabemos si es hombre o mujer, huyó, arrancó y hasta el momento no nos han mostrado las cámaras como familia».

Los días han avanzado y la desesperación y la angustia crece en la familia que espera poder encontrar al responsable de este hecho, como, asimismo, alguna recuperación del ciclista que fue atropellado.

«No hemos tenido ninguna información, nada y él está grave, mi hermano está con riesgo vital. Él sigue internado en el Hospital San Camilo, en la UCI, en estado crítico, en riesgo vital, y ahora esperar la voluntad de Dios; él quedó con daño cerebral, todos los golpes los recibió en su cabeza y tiene una fractura en el cuello, una fractura cervical», señaló Natalia.

Es por esto que esperan poder acceder a información como el registro de las cámaras de seguridad, «solamente la esperanza que nos queda es que nos muestren las cámaras que funcionan en el lugar, pero hasta ahora no nos han dicho nada, no nos han informado nada, nosotros fuimos y encontramos unos pedazos de focos, del auto», agregó.

Finalmente, Natalia Vargas Carvajal sostuvo que «no queremos plata, queremos que pague por lo que le hizo a mi hermano, por dejarlo tirado en la calle, lo que queremos es que se haga responsable por el daño que hizo».

