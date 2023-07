Familia de conocido garzón necesita premios y cartones para realizar bingo

A beneficio de Julio Orrego Leiva:

Realizarán beneficio para juntar dinero y ver alternativas médicas para paliar los intensos dolores que sufre, pero les falta lo más importante: Más premios y los cartones para el Bingo.-

Julio Orrego Leiva tiene 59 años de edad, de los cuales 38 ha trabajado como garzón. Empezó en la Casa Grande, siguió en el Club San Felipe, después se fue al Campanario Auco, también trabajó en el Tijuana, en la disco y finalmente en la Sociedad de Carpinteros por 22 años.

Nos cuenta que aparte de atender a muchísima gente, atendió a muchos personajes públicos de nuestro país como Felipe Camiroaga, ‘Tito’ Fernández, la agrupación de Adrian y los Dados Negros, Diego Rodríguez, Álvaro Salas, Lucho Barrios, etc.

Hoy lamentablemente está pasando por una situación grave de salud que actualmente lo tiene en silla de ruedas, producto de una discopatía lumbar que lo está llevando a organizar un bingo para reunir dinero y poder ver alternativas médicas que lo puedan ayudar.

Ya habíamos leído en Facebook sobre un bingo a beneficio y justamente ayer en la mañana lo encontramos en calle Merced, afuera de un conocido restorán acompañado de su hija, donde reconocieron que aún les faltan los cartones para realizar el bingo.

Decidimos conversar porque en su momento lo vimos muy ágil atendiendo en la Sociedad de Carpinteros de calle Coimas y hoy en sillas de ruedas.

Según nos explicó, padece de «una hernia lumbar en la columna… una discopatía lumbar que me impide caminar. Ahora ya camino, muy poquito, tengo que andar en silla de ruedas, en mi casa camino, pero con un ‘burrito’ y me cuesta mucho para caminar, ya perdí, como se dice, la movilidad. En el Cesfam me diagnosticaron que ya estaba perdiendo la fuerza en las piernas, me paro, pero corro el riesgo de caerme y a eso le tengo miedo… Yo tengo miedo a que me pueda caer.

– ¿Esto te apareció de la noche a la mañana, cómo sucede?

– Bueno, yo venía con estos problemas lumbares, tenía crisis, pero se me calmaban, pasaban algunos días y me volvía de nuevo, me le volvía a calmar y ahora me empezó esto y no se me calma ya. Yo vivo con dolores día y noche.

– ¿Cómo lo haces para dormir, descansar?

– Me cuesta, me cuesta.

– ¿Tomas algún medicamento, relajante muscular, para poder conciliar el sueño?

– Me dieron el Tramadol, pero eso ya no tiene ningún efecto, y preguntando, preguntando me dijeron que eso era lo último que había en medicamentos para los dolores.

– Pero Julio, vamos a ser sinceros, es raro verte en silla de ruedas porque te veíamos ahí en ‘Los Carpinteros’, con agilidad, y hoy en día… como las vueltas de la vida.

– Sí pues, me pasó la cuenta el trabajo.

– ¿Por qué estabas mucho tiempo parado?

– Sí, bueno, yo trabajaba día y noche. Los fines de semana trabajar día y noche, día y noche, me llevaba así.

– En la parte familiar, ¿casado, hijos?

– Sí, casado con familia, nietos.

– ¿El apoyo familiar ha estado?

– Sí, vivo con mi hijo, con mi esposa, así es que no. Y aparte el problema que tengo yo es que mi esposa es discapacitadita, es no vidente, así es que más me complica.

– Se juntaron las dos cosas.

– Justamente, claro.

– Hemos visto por ahí que van a hacer un bingo a beneficio, porque lamentablemente hay que hacer o sacar plata de algún lado.

– Justamente, nosotros vamos a realizar un bingo el día 8 de julio en la cancha de la Población El Esfuerzo, a partir de las 15:00 horas, y ahora nosotros estamos recolectando premios y cositas para vender en el stand que vamos a poner, y para eso nosotros estamos pidiendo ayuda a todos los amigos, personas que me conocen les pido esa cooperación yo ahora.

– ¿Pero ya tienen listos los premios o no?

– Estoy juntando, me faltan sí, por eso estoy pidiendo.

– ¿Tienen el valor del cartón?

– Sí, la preventa cuesta 2 mil pesos y en cancha va a costar 2 mil 500 pesos.

Reiteró que en estos momentos le están faltando premios; «varios, para poder hacer algo que sea bonito y me pueda ayudar a buscar otra posibilidad de médicos».

– En la parte médica, ¿hay esperanzas que te operen, qué pasa con eso?

– Hasta el momento no tengo respuesta de nada, en ningún lado, solamente controles que me hacen en el Cesfam.

– Antes de la entrevista me decías que padeces de diabetes.

– Correcto.

– Ese sería motivo para no querer operar. ¿Qué sabes de eso?

– No, la verdad es que no tengo respuesta de ningún lado en ese tema.

– ¿Algún ingreso económico, pensión en ese sentido?

– No, nada, no nada.

– ¿De qué estás viviendo?

– De la pensión de mi esposa y lo que me ayudan mis hijos.

– Ayuda familiar.

– Claro, más que nada mis hijos nomás y lo que es la pensión de mi esposa.

– ¿Hay alguna cuenta donde por ejemplo amigos pudieran depositar?, no sé, tú sabes que cuando uno está enfermo, mil, dos mil pesos sirven.

– Correcto, a todos nos serviría en estos momentos.

– ¿Alguna cuenta Rut que les pudieras dar a nuestros lectores solidarios?

– Bueno, la cuenta Rut mía es 8.197.666-k Banco Estado.

– ¿Cómo ha sido este tiempo?

– Uff, horrible, lloro todos los días, lloro todos los días, me da pena.

– ¿Pena, impotencia, rabia?

– (Se emociona y guarda en silencio).

– Hagamos un llamado Julio, a la gente en estos momentos que te puedan ayudar, nunca está demás.

– Sí, yo les pido que me ayuden por favor, en estos momentos necesito.

FALTAN LOS CARTONES PARA EL BINGO

Conversamos también con Karen Orrego, la hija de Julio, quien lo acompaña para todos lados, quien nos comentó que aún les faltan los cartones para realizar el Bingo.

– ¿Ha sido un poquito doloroso el proceso?

– Sí, difícil, muy difícil.

– Porque era un hombre ágil, hacía de todo.

– Sí, el hombre súper ágil salía para todos lados solo, ahora que no puede es difícil, es muy difícil.

– Lo otro, van a realizar un bingo, pero no tienen los cartones.

– No, no tenemos los cartones para el bingo, porque la Municipalidad los tenía prestados justo para ese día para otro beneficio.

– Pidámosle a alguna institución que les pueda prestar algo tan esencial como son los cartones para el bingo.

– Sí, de todo corazón yo les pido que me presten para ese día y poder realizar el bingo para mi papá, y poder tener otras opciones para llevarlo al médico, yo para eso estoy haciendo el bingo. Igual les pido aportes, lo que sea, lo que sea su cariño, a nosotros nos va a servir de mucho porque en estos momentos estamos pasando por un… momento difícil.

– ¿Cómo han sido estos meses?

– Uff, terrible (se emociona).

– ¿Cómo es el día a día?

– Terrible.

– Reitera el llamado si hay alguna institución que les pueda prestar los cartones para hacer el bingo.

– Sí, ojala alguien me pueda prestar, se los voy a cuidar bien y al otro día los voy a devolver.

Recordar que el bingo está fijado para el día sábado 8 de julio, es decir la próxima semana.

