Mañana cuadrangular de fútbol a beneficio de menor que sufre de Leucemia

Este sábado se dará lugar a un cuadrangular de fútbol a beneficio del menor de 13 años de edad, Vicente Tapia Véliz, el cual lleva más de tres años batallando contra la ‘Adrenoleucodistrofia’, enfermedad degenerativa que ataca el sistema nervioso central. Además, recientemente y en medio de su tratamiento, el pequeño fue también diagnosticado con Leucemia.

Debido a las dos graves enfermedades que tiene Vicente, su familia ha estado constantemente acompañándolo en su tratamiento, el cual se le realiza en Boston, Estados Unidos. En este sentido, dentro de unas semanas, la familia del menor se instalará en el mencionado país por seis meses y continuar con el tratamiento, además de que, en las próximas semanas, el pequeño debe recibir un trasplante de médula.

El evento futbolístico se realizará mañana en la cancha del club Unión Panquehue de la misma comuna, tendrá un valor de dos mil pesos la inscripción de cada jugador y contará con diversos comestibles, tales como completos, choripanes, sopaipillas, queques, además de la venta de bebestibles y alcohol, el cual está autorizado por la Municipalidad de Panquehue.

El inicio del beneficio será a las 11:00 horas y todos los fondos recaudados serán para cubrir los diferentes gastos que ha tenido y seguirá teniendo la familia de Vicente, por lo que sus padres esperan que la comunidad los ayude y se haga presente en este evento solidario.

En relación a las enfermedades que tiene que batallar el pequeño Vicente, su padre, Jaime Tapia, explicó que “hace tres años, tres años y medio casi, al Vicente lo diagnosticaron con Adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad degenerativa, que ataca el sistema nervioso central y a la vez, a la médula. Esta enfermedad es genética, así que tuvimos que hacer exámenes tanto mi señora como mi otro hijo, donde afortunadamente no son portadores de esta enfermedad.

“Tuvimos que viajar a Estados Unidos por el tema del tratamiento de esta enfermedad, la cual le da a 1 de 19 mil niños, entonces tuvimos la mala fortuna de estar dentro de eso. Estábamos bien, cada seis meses nosotros seguíamos viajando a Estados Unidos a control y en uno de estos controles encontraron el conteo de sangre muy bajo, empezar a averiguar con exámenes de allá para acá y al final le detectaron Leucemia, que es otra cosa nada que ver con lo que fuimos hace tres años.

“Como estábamos allá, averiguamos, hicimos contactos y se puede hacer un trasplante de médula en Boston, que allá es donde estamos en tratamiento en Estados Unidos. Eso se va a realizar, por lo mismo yo ya me hice los exámenes para ver si soy compatible con él y yo mismo donar sus órganos, si no, se busca un donante y el hospital ya tiene un candidato 100% compatible, pero la primera opción soy yo. Ahora nosotros venimos a Chile solamente a ver el tema de nuestros trabajos, donde vamos a tener que postergarlos y lo bueno es que me han apoyado, pero no en el trabajo de mi señora, que va tener que renunciar. Nos vamos a instalar allá (Boston) por el tiempo que dure el tratamiento de Vicente, que son seis meses”, sostuvo.

También el padre se refirió a las complicaciones que lleva la Leucemia recientemente diagnosticada y el tratamiento de la distrofia. “La distrofia está entre comillas regulado, tratado, donde la enfermedad ya se detuvo, que es eso lo que fuimos a buscar nosotros, pero en este momento le diagnosticaron leucemia”.

Finalmente, Jaime Tapia indicó cómo ha sido la organización de este evento, el apoyo recibido, además del momento familiar que atraviesan. “El campeonato lo organicé en forma relámpago por el mismo tema y yo soy bien movido en el lado del fútbol y tengo hartos amigos futboleros, entonces hasta el momento tengo 18 equipos y la idea es que se sumen la mayor cantidad posible. Todavía hay tiempo para quienes quieran inscribirse ese día y van equipos de mujeres, sub-35, ‘cracks’, ‘sub-45’, entre otros y el valor de cada inscripción es de dos mil pesos.

“Hay harta gente que me ha donado cosas para que yo no esté comprando y vamos a tener bebidas, cervezas, donde también tenemos permiso de la Municipalidad de Panquehue. Va a haber de todo: choripanes, completos, empanadas, sopaipillas, queques, de todo me han donado para poder tener un día ameno.

“Es difícil lo que nosotros estamos viviendo como familia, ya son tres años batallando con estas enfermedades y hay mucha gente que no lo entiende, pero la gente que está cercana a nosotros sí sabe lo que hemos pasado. La enfermedad de un hijo es lo peor que le puede pasar a un papá y a la familia, y solo dar las gracias por toda la gente que nos ha apoyado, ahora sobre todo en esta segunda vez y solo palabras de agradecimiento”, cerró.

