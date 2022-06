Familia de joven asesinado lamenta cambio de cautelar a imputado

De prisión preventiva a arresto domiciliario nocturno:

La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el juzgado de garantía de Los Andes, en contra de R.A.L.O., imputado por el homicidio de Ariel Romero Burgos, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliado nocturno.

En el marco de esta medida contactamos a Paloma Romero Burgos, hermana de la víctima, quien nos dijo que estaba un poco más tranquila dentro de todo, «pero encontramos injusto lo que está pasando ahí, se ve al tiro que la plata hace muchas cosas».

– ¿Por qué lo dices?

– Porque al final este tipo se entregó con un abogado particular. Se vio que cambiaron muchas cosas, porque el mismo abogado de él dio una primera versión y después dio otra. También la primera noticia que salió es que a mi hermano le habían disparado con una pistola, o sea que era con una bala, y ahora están cambiando todos los hechos, dijeron que era con un postón y toda la cosa. Pero no es así. No entiendo por qué cambian tanto el hecho que realmente pasó. Encuentro que la justicia aquí en Chile no sirve de nada, de nada, de nada porque para una persona pobre, común y corriente, no puede encontrar justicia porque a las finales él pagó todo; pagó abogado, pagó para que lo sacaran, para que cumpliera sus cuatro meses de investigación en su casa, entonces es injusto, a nosotros ni siquiera nos han puesto un resguardo, nada, ni siquiera han ido los carabineros a ver si nosotros estamos bien o no, nada, cero. Mi mamá tampoco ha tenido comunicación con el abogado de mi hermano, el que lo está representando, no sabemos cómo se llama, nada, nada, nada.

– En ese mismo sentido, tengo entendido que la Corte de Apelaciones toma como que el imputado actúa en legítima defensa, ¿esa información la manejan ustedes o no?

– Es que no es así porque primero el abogado de él (imputado) dio la versión de que ellos habían tenido una riña, afuera de la casa, y después el abogado dio otra versión diciendo que él había salido de la casa y le había disparado a mi hermano sin saber quién era.

– ¿Ese disparo que dices tú, con qué fue al final; ya tienen ustedes el certificado de la autopsia?

– Nosotros hoy (miércoles) fuimos a ver ese tema y a mi mami le van a entregar todo después de un tiempo, porque ella igual en estos momentos no está como capacitada para ver lo que realmente pasó, pero sí fue con una bala, incluso dijeron que habían encontrado la pistola de él en la casa, porque a él se le metieron a la casa, incluso se la querían quemar, y él ahora mandó a unos traficantes de la 250 a cuidarle su casa.

– ¿Ahí en mina Caracoles?

– Sí, hay unos traficantes de la 250 cuidándole la casa a él.

– ¿Cómo saben ustedes eso?

– Porque a mí me pidieron información de dónde fue el hecho, de ir a sacar fotos, cosas así, y yo fui a darme una vuelta allá y claro, son traficantes de la 250 y se conocen así mucho tiempo.

– ¿Ustedes han logrado como familia, junto al abogado, la fiscalía de Los Andes, BH de la PDI, reconstruir la historia de cómo sucedieron los hechos ese día?

– Como le digo mi mamá, no ha tenido ninguna ayuda, no sabemos el nombre del abogado, no nos quieren dar el número, nada de él.

– ¿Pero ustedes con lo que han investigado, han logrado construir la historia de cómo sucedieron los hechos?

– Sí, porque igual había testigos, mi hermano andaba con un amigo igual.

– ¿Cuál es la historia o hipótesis que manejan ustedes?

– Bueno, lo que nosotros alcanzamos a conversar con él, de que Ariel subió sólo a comprar la droga y este tipo no le quiso vender, y mi hermano empezó a tirarle piedras a la casa, y sí hubo una riña porque mi hermano tenía un ojo morado y tenía puros rasguños en su cara.

– Si viene siendo legítima defensa, es porque da la sensación que tu hermano haya ingresado a la casa del imputado, ¿una cosa así?

– Es que es imposible que haya ingresado a la casa, porque este tipo…, a ver cómo le puedo explicar, delante de su casa tiene cerrado, o sea él tiene eso para todos los que le van a comprar droga, y después viene su casa que también está cerrado ahí, entonces es imposible que mi hermano haya entrado a su casa.

– ¿Qué droga fue a comprar tu hermano?, si se puede comentar.

– Este tipo vende pasta base hace muchos años y es lo que nosotros tampoco entendemos, que por qué lo están pasando por micro tráfico si él lleva años vendiendo droga.

– Noto en la conversación que está con rabia porque después que se entregara, ustedes pensaban que iba a quedar en prisión preventiva y eso se revocó ahora.

– Es que se supone que eso debería haber pasado. Sí, tenemos rabia, pena, mi hermano no era un animal para haber muerto así, por último si mi hermano ya se puso odioso para que le vendieran droga, por qué no le disparó en una pierna, en un brazo por último, haber llamado a la policía, no sé qué; haberlo matado, más encima lo dejó tirado afuera del hospital.

– ¿Dónde le dispararon a tu hermano?

– Él le disparó en la axila izquierda y le atravesó la bala hacia el corazón.

– ¿Alguna reflexión final o algo que quieras decir?

– Yo lo único que quiero decir, que yo y mi mamá nos vamos a encargar de hacer justicia.

– ¿En qué sentido?

– Si la justicia no toma por su parte, él tarde o temprano tendrá que pagar, Dios lo está mirando, ojala mi hermano no lo deje tranquilo, que no esté con la conciencia limpia, que no pueda dormir… nada.