Feria de Emprendedores de Putaendo este domingo en Parque Puente Cimbra

Son 50 locatarios que estarán ofreciendo sus productos en esta nueva instancia que brinda un espacio real a los emprendedores.-

A partir de este domingo una nueva opción se suma para los feriantes de la comuna de Putaendo y de todo el Valle del Aconcagua, puesto que se pone en marcha de manera oficial la ‘Feria de Emprendedores de Putaendo’, instancia en la que 50 locatarios estarán ofreciendo productos de todo tipo para la comunidad, de 09:00 a 15:00 horas.

La idea de esta nueva feria, que se instalará en el Parque Puente Cimbra, comenzó luego que una locataria de la ‘Feria de las Pulgas’ de San Felipe, que no contaba con su respectiva documentación, tuviera que hacer desalojo del espacio luego de un operativo de inspectores municipales y Carabineros, según relató el presidente interino de la nueva feria, Miguel Quiroz.

En conversación con Diario El Trabajo, Quiroz cuenta que fue la angustia de la locataria por no poder trabajar vendiendo sus productos, lo que hizo que naciera esta instancia, que busca ayudar a los distintos emprendedores y locatarios, en su mayoría de escasos recursos. La nueva Feria de Emprendedores comienza este fin de semana y pretende instaurarse en el tiempo.

Respecto al nacimiento de este espacio para emprendedores, Miguel Quiroz, explicó: «Resulta que esto nació por una locataria que tengo yo acá en la feria, donde resulta que antes de que se iniciara esta feria ella se instalaba sin permiso en la ‘Feria de las Pulgas’ del día domingo en San Felipe. En un operativo que se realizó unos meses atrás con la señora alcaldesa, más Carabineros e inspectores de San Felipe, vieron a esta locataria instalada sin permiso correspondiente, como tiene que ser, y ella tuvo que retirarse del lugar por no tener los permisos correspondientes.

«Resulta que llegó a mi pyme, acá a mi casa, donde me contó y venía en muy mal estado, llorando porque la habían corrido y no podía vender sus cositas, qué se yo, donde era pura ropa usada, entonces me dio mucha pena lo que le ocurrió a ella y luego cuando se tranquilizó y se pudo ir, yo me quedé pensando de por qué están ocurriendo estas cosas a las personas que realmente lo necesitan, ya que son gente de muy bajos recursos, que venden las cosas a $500 ó $1.000.

«Pensé yo y dije, esto no puede ocurrir acá en mi comuna, nosotros también tenemos derecho de tener una feria como corresponde acá en la comuna, entonces hicimos que la gente se inscribiera por Facebook, para hacer una feria como corresponde acá en Putaendo», detalló.

También indicó en donde estarán ofreciendo sus productos a la comunidad. «Claro, se van a vender todos los artículos que se puedan necesitar para lavar, también verduras, ropa, productos de aseo, productos para las mascotas, flores, todo eso y no es Feria de las Pulgas, es feria libre, donde no se va a usar nada en el suelo.

«Esta feria se está instalando gracias al Señor, en el Parque Puente Cimbra, en la calle que hace de principal de acá de Putaendo, la alameda Avenida Carvajal. Ahí nos vamos a instalar los días domingos y si Dios quiere, como el 07 ó el 14 de octubre nos instalamos sábados y domingos», dijo.

Además Quiroz se refirió a la cantidad de locatarios que dirán presente este domingo, así como la idea de que esta instancia se mantenga en el tiempo. «Desde este domingo estamos en marcha con más o menos unos 50 locatarios que van a estar ahí y si Dios quiere, después se van a integrar más locatarios a fines de octubre. Este domingo el horario será desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas y después vamos a pedir modificaciones de los horarios, para poder en el verano tener otro tipo de horario y así aprovechar la gente que viene a visitar el Parque Puente Cimbra y también el parque de don Guillermo Arroyo Cortés.

«Esto pretendemos que quede en el tiempo, porque me dio mucha pena como llegó esta locataria, entonces me dio la idea de ayudar a muchas personas que están pasando por un mismo momento que pasó ella, porque en esta feria también tiene de todo tipo de personas, como de bajos recursos, muy vulnerables y personas que tienen un poquito más de recursos, pero son todas gente de nivel bajo», precisó.

Finalmente el presidente de la feria invitó a la comunidad para que asista este domingo. «Estábamos ordenándonos muy bien, porque estábamos en marcha blanca y había unos pequeños desórdenes por la llegada, pero ya estamos más ordenados, para ya poder empezar a trabajar como corresponde.

«Con esta oportunidad que me da Diario El Trabajo, quiero informarle a toda la comunidad de Putaendo y alrededores, para que se acerque al Parque Puente Cimbra a una nueva feria de emprendimiento de Putaendo, donde están los locatarios esperando para darles la mejor atención y los mejores precios para los productos que ellos tienen», cerró.

