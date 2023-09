¡Adiós ‘Tolita’!: Este jueves falleció el apreciado comerciante

Ayer al mediodía murió en la UCI del Hospital San Camilo, producto de un accidente cerebrovascular, Daniel Enrique Cisternas Báez, querido comerciante ambulante de calle Prat, conocido popularmente como ‘Tolita’.

En nuestra edición de este día miércoles habíamos contado que estaban organizando cadenas de oración por parte de familiares y comerciantes amigos. Pero ya estaba tan grave que lamentablemente murió.

La información la confirmó su hija, Lidia Cisternas, quien destacó el gran padre que fue, quien estuvo siempre preocupado de sus hijos y nietos.

«Hoy día (ayer) mi ‘papito’ nos dejó por un accidente vascular que a él le dio el domingo en la madrugada para lunes. Fue muy fuerte el accidente vascular y no tenía recuperación.

– ¿Cayó al hospital?

– Sí, el mismo día que yo lo fui a buscar, que mi tía me avisó, y de ahí lo llevamos en la ambulancia y de ahí ya al minuto que lo vieron me dijeron que mi papi estaba grave.

– ¿Qué no había vuelta atrás?

– No, ahí me dijeron que mi papá iba a ser internado en la UCI porque está grave, me dijo el médico ‘su papá tiene muy pocas probabilidades de salir con vida de aquí’.

– Fue claro en todo caso.

– Desde el principio fueron muy claros.

– ¿Les dio tranquilidad eso?

– Sí, mucha.

– ¿Qué me puede contar de su papá?

– A parte que vendió cuantos años de su vida volantines ahí en la alameda, frente de la cancha de tenis, era casi el único volantinero que hacía los de papel, vivíamos ahí prácticamente de agosto a septiembre. Mi papi un hombre trabajador, comerciante, como toda la gente lo conocía igual, la mejor persona del mundo que podía haber.

– Era muy querido por sus compañeros también en la calle Prat.

– Sí, era muy querido y ellos han estado súper pendientes aquí de nosotros, de todos.

– ¿Cómo lo vieron en estos días, consciente?

– Mire, mi papi estuvo el domingo aquí en mi casa, que nosotros lo invitamos a almorzar; él llegó en la mañanita como a las 11 más o menos. Después almorzó, estuvo afuera arreglando su carrito, las verduras, comió postrecito, tomamos onces y como a las siete y media se fue a su casa, estaba súper bien.

– ¿En la noche le dio el accidente?

– Sí, en la noche me llamó mi tía de que mi papá estaba en el baño, no se sentía bien, de ahí me llamó como a las 12 si no me equivoco. Yo de ahí me fui para allá.

– En el hospital lograron que moviera las manos.

– La verdad que, en el hospital, yo de la última vez que lo vi, mi papá ya no movía nada. Lo único que cuando me permitieron entrar antes que lo ingresaran a la UCI, yo le tomé su mano y él me la apretó; no sé si habrá sido algún movimiento involuntario, habrá estado escuchando, pero yo la última vez que lo vi con los ojos abiertos a mi papá fue en la ambulancia.

– Ese apretón, ¿quizás señal de despido?

– A lo mejor, ojalá hubiese sido así, ojalá.

– ¿Era casado, hijos, hijas, qué me puede decir de eso?

– Sí, mi papí casado, 5 hijos y 5 nietos. Somos tres mujeres y dos hombres.

– ¿Su mamá falleció?

– No, mi mami no.

– ¿Estaban separados?

– Sí, ellos estaban separados.

– ¿Supo ella?

– Sí, incluso lo estamos velando en la casa aquí de mi mami.

– Para finalizar y agradecer, el recuerdo de su padre, Daniel ‘Tolita’.

– Yo tengo tantos recuerdos con mi papi. Para mí era un hombre espectacular, que a lo mejor ahora uno siente que no lo aproveché lo suficiente, pero mi papá siempre preocupado de nosotros, de sus nietos.

– ¿Cuál es la dirección de donde lo están velando para que la gente sepa y los funerales?

– El tema de los funerales todavía no, por avisar, pero él está siendo velado en la Población Pedro Aguirre Cerda, calle Salvador Solovera 1624. Funerales por confirmar.

