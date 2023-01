Guardias del Valle se unen para ayudar a colega que perdió todo en incendio

Los guardias de seguridad del Valle de Aconcagua han iniciado una campaña para ir en ayuda de su colega Rodrigo Villegas, quien este día miércoles en la tarde quedó literalmente con lo puesto tras sufrir un devastador incendio en su casa ubicada en calle José Tomás de la Fuente en Villa Sarmiento de Los Andes.

Al respecto fue su colega, amigo y jefe de grupo de la empresa donde trabaja, Gabriel Orellana, quien dio a conocer el inicio de esta campaña, recordando que lamentablemente este día miércoles, en el transcurso de la tarde, «a uno de nuestros colegas guardia, don Rodrigo Villegas, trabajador de Los Andes, se le quemó la casa por completo, pérdida total, quedó con lo puesto. Él es de la villa Sarmiento. Como empresa de seguridad estamos pidiendo ayuda a la comunidad, a nuestra gente andina, gente sanfelipeña, putaendina, si pueden ayudar con algo, algo que no estén ocupando, pero que esté en buen estado para así poder hacer llegar a nuestro compañero que en este momento está pasando una situación no tan buena, porque nadie está libre de lo que pasó. Necesitamos ayuda que sea alimento no perecible, ropa, algún electrodoméstico que esté en buen estado y no lo estén ocupando», dice.

Agrega que las personas interesadas en poder ayudar, se pueden comunicar con él, Gabriel Orellana, al número +56 9 7475 2354, «para que me puedan hablar por WhatsApp o llamarme por teléfono y así yo pedirle la dirección y ponerme de acuerdo con la persona para ir a buscar la ayuda para nuestro colega que perdió todo. Él vive con dos adultos mayores, su hija de 14 y su niño de 10 años, más su señora. Nosotros estamos dando la cuenta de nuestro jefe zonal para ver si es que puede ayudar con dinero o con algo que se pueda», finalizó.

Reiteramos el número donde se pueden comunicar es el +56 9 7475 2354.