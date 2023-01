Pedro Cortés pide a la Compin le pague licencias médicas que han rechazado

• Desde Compin San Felipe aclaran que el usuario pertenece a una sucursal en Santiago y que deberían aprobar sus licencias.-

Una complicada situación vive Pedro Cortés Sazo, quien llegó a la sala de redacción de Diario El Trabajo para dar a conocer su problema a la comunidad. En este sentido, el hombre acusa a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de San Felipe, debido a que tiene dos licencias médicas rechazadas y por lo mismo desde octubre está sin recursos económicos.

El denunciante es oriundo de Catemu y se encuentra en esta situación luego que en marzo de 2022 sufriera un accidente de tránsito, resultando con una lesión en el ‘manguito rotatorio’. Desde junio de 2022 está con licencia médica, fue operado el 13 de septiembre y debía permanecer tres meses más con reposo, pero desde la Compin sólo le consideraron el mes de octubre y rechazaron sus otras dos licencias médicas.

En este contexto, el hombre se encuentra aquejado, ya que tuvo que suspender sus terapias de kinesiología al no poder costearlas, además de pasar las fechas festivas de fin de año sin su sueldo. Explica que ha presentado toda la documentación necesaria en la Compin de San Felipe, pero que aún no ha tenido explicación de porqué sus licencias fueron rechazadas y cuánto tiempo más estará en esta situación, hasta que sean aprobadas.

«Es una frustración muy grande, porque la Navidad la pasamos sin plata, el Año Nuevo también. Tengo una hija de tres años, que ella pidió una mochila de ´Hello Kitty´ que no llegó, tengo una hija en la universidad, tengo deudas; o sea, es una molestia y es doloroso a la vez», comentó Cortés.

Además, el catemino explicó que «la primera vez me dijeron que yo no pertenecía a San Felipe; claro, uno no entiende en ese sentido. Ellos tienen razón, porque yo trabajo en Santiago y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que iban a hacer todo lo posible. Al fin y al cabo, yo estoy operado, he presentado toda la documentación que me han pedido, a lo cual yo llamo por teléfono a Santiago y me dicen que están con vacaciones, que no han podido revisar mi documentación, que tengo que esperar el tiempo que me dieron (plazo de 40 días). ¿Qué quieren, que les venga a dejar mis deudas ahí al Compin, para que ellos crean que realmente necesito el dinero?».

COMPIN SAN FELIPE

Diario El Trabajo buscó una respuesta por parte de la Compin de San Felipe, entendiendo que Cortés trabaja en una empresa de la Región Metropolitana y estaría perteneciendo a un Compin de ese sector. Además, saber el actual estado de la tramitación de licencias médicas, por qué no se han pagado y cuánto tiempo deberá seguir en esta situación.

En este sentido, el doctor Jorge Juliet, presidente de la Compin de San Felipe, explicó que «las posibilidades de que sean autorizadas esas licencias son muy altas, puesto que ha presentado todos los documentos necesarios para que lo revise la Contraloría Médica de Santiago, donde fueron presentadas las licencias. Ignoro el motivo por el cual se las rechazaron. Posiblemente sacaron la cuenta del inicio del reposo (junio), pero no del día de la cirugía» (13 de septiembre), expresó.

Añadió que «por supuesto que las Compines de Santiago están copadas de licencias, tanto de Fonasa como de Isapre. Acá, como esta es una ciudad más pequeña, las cosas andan muchísimo más rápidas, pero desgraciadamente estas licencias son de la Compin 139 (Santiago) y nosotros somos de la Compin 55. Lo que sí, tenemos acceso a saber qué es lo que ha pasado».

Finalmente, Juliet comentó el proceso de espera de Pedro Cortés, en el cual hay plazo entre 30 y 90 días para que se resuelva. «Tiene que pasar a la Contraloría Médica de la Compin 139 con toda la documentación, que yo la encuentro estupenda y no encuentro motivo para que pueda ser rechazada. Ahora, eso se va a pagar y con efecto retroactivo por supuesto», concluyó el presidente de la Compin de San Felipe.