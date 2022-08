Habla apoderada acusada de agredir a inspector del Liceo Cordillera

Mujer recibió total apoyo en redes sociales:

En extensa conversación con nuestro medio, relata lo sucedido ese día en el Liceo Bicentenario Cordillera.-

Un apoyo inusitado en redes sociales, con felicitaciones incluidas, recibió María José Gallardo, la apoderada acusada de haber agredido al inspector general del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe, quien en conversación con nuestro medio dijo que su reacción fue por la actitud déspota del agredido al ignorarla cuando fue a pedir explicaciones de por qué no se había tomado algún curso de acción debido a la situación que estaba pasando su hija.

Recuerda que el día miércoles unas niñas de sexto básico con unos compañeros de su hija de séptimo, «tuvieron un problema porque los niños dicen que las chicas buscaban a mi hija de forma agresiva y con garabatos. Los niños se niegan a darles información a las niñas sobre quién era mi hija y dónde estaba. Mi hija ese día no asistió al colegio, entonces mi hija llega el día jueves y los compañeros de curso le preguntan qué había hecho ella que las niñas la andaban buscando, y mi hija desconoce el motivo por qué la buscaban, no las conoce, entonces se siente intimidada, prácticamente asustada por la situación. Ella piensa que el profesor jefe ya sabía de la situación porque él se acercó a la sala a conversar con los niños, que no tuvieran problemas con los otros cursos o entre ellos; no sé cómo fue realmente el diálogo del profesor con los alumnos. Ese día me informa mi hija que la señora Corina, inspectora del liceo, se había acercado a los niños el mismo día miércoles para que no tuvieran problemas y después, el día jueves, a primera hora la señora Corina le informa al Inspector General del problema, y ella dice que él dijo que él después iba a ver el tema porque ahora estaba haciendo otras cosas».

HIJA ASUSTADA

«Bueno, mi hija pasó todo el día en el colegio asustada. Llega a la casa y lo primero que me informa de que unas niñas la buscaban y en forma agresiva preguntaban por ella. Mi hija llegó con dolor de cabeza, no quiso almorzar, lloró por la situación un poco asustada, nerviosa de todo esto», comenta.

Dice que llamó al profesor jefe, quien «no tiene idea de lo que pasa, trato de comunicarme con las mamás de estas niñas, logré conversar con una, quien me dice que su hija sólo había acompañado a una de las niñas a buscar a mi hija, no sabe por qué y eso fue lo único que conversé con esa apoderada», señala.

DÍA DE LA AGRESIÓN

Cuenta que el día viernes, a eso de las 09:00 horas, se acercó al Liceo Bicentenario «para esperar si me llamaban desde el colegio para ver la situación que estaba pasando mi hija, en lo cual no me llaman. Ahí me acercó al portero, le digo que quiero hablar con el inspector general, la inspector. Yo ingreso al colegio, entro a la sala de estas chicas y no se encontraba ningún alumno en la sala, y había un niño por ahí, le pregunto por unas de las niñas, me dice que no sabe, después me devuelvo yo y veo que el inspector general se niega a atenderme, me dice que no me a atender porque tiene otras cosas que hacer, y ahí yo le exijo que me tiene que atender, y me dice que no, que no va a dejar de hacer las cosas que tiene que hacer para atenderme a mí, y es ahí donde yo igual me altero un poco y le empiezo a exigir que sí me tiene que atender, y él ahí procede a atenderme y llaman a la señora Corina. Ahí empezamos a conversar y él niega que tiene conocimiento de lo que había pasado el día miércoles y niega que la señora Corina le había informado, y yo le pregunto delante de la señora Corina que si acaso le había informado, y ella dice que sí… que sí le informó. Yo le empiezo a hacer preguntas de qué estaba esperando, por qué no me llamaron el apoderado, por qué no llamaron a los apoderados de las otras niñas, por qué no hace saber, por qué no le informan al profesor jefe, en fin, y él se queda callado, solamente encoje los hombros, de que él no tenía idea, y es ahí donde yo agredo al inspector general, porque ya de verdad me sacó de mis cojones, más bien por la reacción de él, como una persona no sé un poco déspota al contestar a la situación, y después empezaron las agresiones mías hacia a él. Después conversé con la señora Tatiana, la directora, que ella tampoco tenía idea y es ahí donde llega Carabineros y me sacan del establecimiento», dice.

– ¿Sabe usted el motivo, por qué andaban buscando a su hija, le hacían bullying?

– Mire, ese día asistieron la asistente social y psicóloga, creo que son del DAEM y me dijeron que también la directora, pero solamente se acercan a hablar con la niña que acompañó como a la agresora en este caso, solamente ellas se acercaron a esa alumna a preguntar qué es lo que había pasado, nunca se acercaron a los compañeros de curso de mi hija… nunca se acercaron al curso de mi hija ni tampoco me llamaron a mí para saber del tema, netamente se acercaron a hablar con esta chica que estaba la apoderada también ahí.

– ¿Pero nunca agredieron a su hija?

– No, nunca ellas agredieron a mi hija, solamente yo fui porque ellos nunca a mí me llamaron.

– ¿Por qué piensa su hija que la andaban buscando?

– Ella todavía no sabe, eso está en investigación. Yo vine, me acerqué, después de ese día que me dejaron allá libre en Carabineros, al DAEM y ahí hablé con la directora, y ella por lo que tenía entendido era no sé de qué yo había agredido a las alumnas, más bien toda la información que dio es falsa, porque ella todavía no sabía cómo había sido la situación.

– ¿Por qué se altera y va al colegio, porque le dicen que andaban buscando a su hija?

– Así es.

– ¿Como para agredirla?

– Claro, claro, por eso me acerco más bien a la sala, para yo saber por qué las niñas buscaban a mi hija, a eso yo iba a la sala. Bueno afortunadamente las niñas no estaban y ahí fue cuando yo me encuentro con el inspector general.

– ¿Cómo se llama el Inspector General?

– Sergio Seguel.

– ¿Algo más que agregar de esto?

– Sí, sí, encuentro de que el DAEM prácticamente da como más apoyo a las niñas que estaban buscando a mi hija… más que a mi hija, porque si yo no vengo al DAEM ellos no saben lo que es de mi parte, nunca ellos me llamaron para preguntar por mi hija, cómo estaba ni nada. Ahora en el colegio igual me reclaman a mí por lo que está en las redes, que es de bullying y todo eso, siendo que yo nunca di información acerca de un bullying ni de nada, y el colegio solamente quiere resolver el tema, pero dicen que esto es para largo tiempo y todo, por eso yo me acerqué más bien al colegio en esas condiciones, porque no voy a permitir de que mi hija esté como una rata asustada en su propio colegio.

– ¿Cómo se entera que andaban buscándola?

– Mi hija me informa cuando llega a la casa.

– ¿Qué le dice a usted?

– De que unas niñas de otro curso la andaban buscando y que los niños habían dicho que en forma muy agresiva.

– ¿Estamos bien ahí?

– Mmm sí, yo creo, igual hoy día (ayer) me negaron… Bueno yo fui a hablar al colegio, más bien fui a esperar a mi hija para después que hablar con los del DAEM y todo eso, para ver como ella se sentía, y don Felipe Mardini me dice que tengo que yo, por una orden o algo, que yo tenía que irme, en lo cual yo le digo que no tengo ninguna orden de alejamiento del establecimiento y él no me puede negar de yo estar en ese colegio e hice la denuncia respectiva en el tema.