Molestia en Curimón porque tendrán que venir a San Felipe a votar

Principalmente adultos mayores:

Molestia, descontento y desilusión genera el hecho que a pesar de contar con un local de votación en Curimón, tendrán que venir igualmente a sufragar a nuestra ciudad.-

Descontento, malestar y por sobre todo desilusión es lo que hay entre algunas vecinas, principalmente adultas mayores, porque pese a que la Escuela Carmela Carvajal de Prat fue designada como local de votación para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, no van a poder votar ahí y deberán trasladarse una vez más al Liceo de Niñas Bicentenario Corina Urbina, hecho que lleva a gastar dinero teniendo en cuenta además la mala locomoción que hay.

Acá algunos testimonios de mujeres de Curimón que hacen público su descontento y desilusión:

«Estoy un poco descontenta por la votación, pensábamos salir acá en Curimón porque somos de acá, hace más de 20 años que vivimos acá, y no quedamos en el Colegio Carmela Carvajal. Y yo lo siento más por mi esposo, se llama Carlos Villarroel, porque él tiene problema de vista y no ve y tiene que igual ir a votar a San Felipe», dice Silvia Fernández Castro.

«Soy adulta mayor y pensaba que me iba a tocar acá en Curimón y al final me toca allá en el Liceo de Niñas. Y es mala la locomoción, escaza la plata, y por eso es que yo quiero que si me pueden hacer un cambio. Yo tenía la esperanza que me iban a cambiar acá a la escuela Carmela Carvajal. Yo llevo viviendo en la Villa 23 años… vamos para los 24 ya. Es difícil lo económico y mala la locomoción, cuesta un mundo para tomar un colectivo, no hay, vienen todos llenos, realmente me cuesta para salir, por eso yo pensaba que aquí me iba a salir mejor, más cerca», dice Eudomira Guajardo.

«Quisiera hacer una acotación respecto a los lugares de votación, como yo soy de Curimón y siempre he tenido que votar en San Felipe, y yo estaba entusiasmada, se supone… pensé que me iba a tocar en Curimón, y resulta que salí de nuevo llamada a votar en el Portaliano. Igual tengo otras conocidas, señoras también que son adultas mayores, que van a tener que votar en el Liceo de Niñas igual, y el problema que tenemos acá es terriblemente complicado lo de la locomoción, porque en las últimas votaciones nos juntamos esa vez más de 20 personas afuera de la villa y no pasaba nadie que nos llevara, entonces se nos complica bastante, ese es el tema», dice Guillermina Espinoza Arancibia.

LA GRAN NOTICIA QUE NO FUE

Por su parte Claudio Pantoja Catalán, presidente de la Junta de Vecinos Villa Curimón 2, dijo que ese día, cuando se estableció el colegio Carmela Carvajal de Prat como local de votación, tuvieron una gran alegría. «Todos los presidentes de juntas de vecinos que fuimos invitados para entregar esta gran noticia para el sector de Curimón, donde había sido designada la escuela Carmela Carvajal de Prat como local de votación, se dio a entender dentro de las cuñas periodísticas de que había sido seleccionada la escuela Carmela Carvajal de Prat y que todos los vecinos de Curimón el día 4 de septiembre podían ir a votar, pero nos dimos cuenta con el pasar de estos días, del fin de semana, de que no es tan así, mucho adulto mayor, mucha gente adulta tiene que ir a votar a San Felipe. Nos causa una gran pena y desilusión de una noticia que no fue tan completamente espectacular como se dio en un principio. Esperamos que esto se enmiende, que el Servel no puede hacer nada a estas alturas y los adultos mayores, gente adulta, sí van a tener que viajar a San Felipe. Muchos jóvenes se quedaron ahí, de los que he consultado se han visto, pero es lamentable que las cosas no se hagan bien. Fuimos invitados para dar esta gran noticia y hoy día lo estoy diciendo sin temor a nada, fue una noticia a lo mejor un poco desilusionante. Esperamos que esto se mejore en las próximas elecciones, que sí el local de votación sea permanente, fijo, que este quede en el tiempo y que no sea sólo para elegir o para ir a votar solamente en estas elecciones, para lo que es esta nueva Constitución. Así es que eso, como dirigente tratar de explicarle a los vecinos, de levantarles el ánimo de que es un acto cívico, porque sabemos que los adultos mayores responden, pero igual van a tener que gastar esa monedita, van a tener que ocupar su tiempo aquellos que les cuesta caminar, ver, llegar a los locales de votación, se les va a ser más difícil, hoy más que nunca que tenemos una locomoción que no es de las mejores en el sector de Curimón», concluyó Pantoja.

Recordar que hace una semana aproximadamente se anunció por parte del Secretario de la Junta Electoral, Italo Vani Silva, que Curimón iba a tener su local de votación.