Hermanos karatecas buscan auspiciadores para competir en mundial en Japón

Amaro y Pablo Castro Torres clasificaron debido a sus buenos resultados en el Panamericano de Karate JKA de este año.-

Uno de las contras que tiene ser un deportista en nuestro país, tiene que ver con el poco apoyo económico que existe, siendo una historia más que repetida la de padres que hacen esfuerzos de distinto tipo para que sus hijos puedan practicar y desempeñarse en las disciplinas que les apasionan. En este caso, los hermanos Amaro y Pablo Castro Torres, de 8 y 14 años de edad, respectivamente, están en busca de auspiciadores.

Los hermanos, oriundos de Calle Larga, practican ‘Karate Shotokan’ y en su última competencia, que fue el Panamericano de Karate JKA 2023, Amaro obtuvo el título de campeón sudamericano con un primer lugar en la modalidad de ‘Combate’, y un segundo lugar en formas ‘Kata’. Por su parte, Pablo hizo lo propio al conseguir dos terceros lugares en las mismas modalidades.

Debido a su gran actuación, los noveles deportistas aconcagüinos disputarán el Mundial de Karate JKA 2024, que tendrá a la ciudad de Tokio, en Japón, como sede. Dicho campeonato se desarrollará en el mes de junio, en donde los hermanos Castro Torres necesitarán de todo el apoyo y auspicios para viajar a representar a Chile y el Valle del Aconcagua en el país asiático.

En este sentido, Cristian Castro, padre de los hermanos, destacó los logros de sus hijos en el reciente panamericano. «El último logro fue ahora en octubre en el Panamericano de Karate JKA 2023, el cual se realizó en Santiago, en la comuna de La Florida. Amaro, el más pequeño, obtuvo primer lugar en ‘Combate’ y en formas ‘Kata’ tuvo segundo lugar, y el mayor, Pablo, obtuvo dos terceros lugares en las mismas series, que son ‘Combate’ y ‘Kata’».

También explicó la historia que llevó a sus hijos a introducirse en este deporte de combate, en el que en poco tiempo ya cosechan más de 10 medallas cada uno. «Igual es una sorpresa, porque yo soy medio pelotero, medio futbolero, pero hace un poco más de un año que el pequeño (Amaro) me preguntó y me dijo que quería ir a practicar Karate, entonces él comenzó un año atrás y al mes, el más grande se entusiasmó y empezó a ir también. Les gustó, les fascinó y están súper motivados con sus logros», dijo.

Respecto a los costos que conlleva practicar esta disciplina y los auspicios que sus hijos necesitan para seguir representando al país, indicó que «la mayor parte del costo de esto ha sido de nosotros, pero igual agradecer a la Municipalidad de Calle Larga, porque con lo que es el (viaje) largo, que ha sido Temuco y algunos de Santiago, nos ha ayudado con el transporte, pero eso es todo. Ahora se viene igual un logro más grande, que es el Mundial de Karate en Japón, Tokio, que es el próximo año, que nos informan que será en junio de 2024.

«Igual es buscar un poquito de ayuda, porque ellos igual están súper entusiasmados con el tema del Karate, que son deportistas que representan a Chile. Ahora, si bien es cierto se ha auspiciado con el transporte la Municipalidad de Calle Larga, esta vez no van a poder auspiciar en nada, esta vez no van a poder. Igual los chicos quieren y están súper entusiasmados en participar en este mundial, sobre todo representando a Chile. Yo he estado publicando en las redes sociales, en Facebook (Cristian Castro) y está mi contacto también, que es el 9 8483 7055 y el correo que es cpcastro@fonasa.cl », manifestó.

Finalmente, el padre de los deportistas reconoció el poco apoyo que tienen los deportistas y atletas de nuestro país. «Efectivamente, la idea es esa, pedir apoyo para mis hijos, si al final en estas disciplinas lamentablemente no es mucho el apoyo y eso es a nivel nacional. En los demás deportes, yo creo que el único que hay más apoyo es el fútbol, pero las demás disciplinas es poco el apoyo que se da a los deportistas, ya que hay muchísimos deportistas que no tienen apoyo y es por eso que después no pueden seguir. El llamado es ese, yo creo que hay que apoyar a los chicos que están entusiasmados y que en los otros medios exista el apoyo», cerró.

