Histórico ‘Cocoa’ Villarroel sólo espera que el Uní Uní ascienda a Primera A

Al iniciar la liguilla de ascenso este domingo:

Si hay una voz autorizada para hablar de Unión San Felipe, esa es la de Antonio ‘Cocoa’ Villarroel, jugador histórico del Uní con quien conversamos ad portas que el equipo comience su participación en la liguilla de ascenso enfrentando a Deportes Puerto Montt, este domingo a las 13:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Consultado por lo que espera de este partido, dijo que lo único que quiere es lo mejor para el Uní Uní. «Ojala Dios quiera que subamos algún día a primera división después de tantos años ya, que la ciudadanía siempre está esperanzada de que algún día podamos llegar a primera, y esta es la oportunidad más cercana».

– Claro porque la última se perdió acá de local frente a Deportes Melipilla.

– Ahí nadie sabe lo que pasó, pero no deberíamos haber perdido. Pero ahora están las posibilidades, estamos más cerquita ganando tres partidos y después enfrentamos a Cobreloa y estamos al otro lado.

– ¿Qué puede pasar?

– ¿Qué podría pasar?, que ‘sanfelipito’ gane nomás, que no pierda. Nosotros como sanfelipeños, yo como ex jugador cómo no me va a gustar estar en primera división, tantos años que no vemos fútbol de primera y todo el pueblo aconcagüino desea que algún día San Felipe esté en primera división y esta es la gran oportunidad.

– ¿Cómo ven al equipos ustedes?

– Yo veo bien al equipo, estando bien completito antes que tuviéramos ese zamarrón de las cinco fechas que se perdieron. Anteriormente, cuando se fue el otro técnico, cuando Unión San Felipe estaba tercero, yo creo que ahí estaba la gran oportunidad que San Felipe hubiera escalado a los primeros lugares, pero lamentablemente, por cosas ajenas, no se pudo no más, así es que ahora la gran oportunidad que tenemos.

– ‘Cocoa’, ¿qué opinión tiene de lo que estaba haciendo Jonathan Orellana?, el técnico que dejó tercero al equipo y fue despedido.

– Yo creo que fue una mala decisión de la parte directiva porque si tú estás tercero en un campeonato tan difícil como es el ascenso, lógicamente algo tiene que haber pasado para despedir al técnico. Yo en ningún equipo de Chile, del mundo, he visto que despidan a un técnico que está en buena ubicación. Yo lo encuentro algo nefasto que para mí no tiene pies ni cabeza lo que hicieron, pero si hubiésemos estado con ese joven entrenador habríamos llegado hace ratito a primera.

– Se hablaba que había divisiones en el equipo, eran como tres grupos. Cuando ustedes estaban, ¿se producían esas divisiones dentro del equipo?

– La verdad que siempre se han producido, pero todo depende del técnico, como nosotros con don Lucho Santibáñez, sabía manejar muy bien el grupo. Si el técnico maneja bien el grupo, no tienen por qué tener problemas, que se arme un grupo por aquí, uno por allá y otro por acá… no, todo depende de la parte técnica, nada más. Si el hombre tiene las cosas deseables para manejar el grupo, está al otro lado; si un técnico no tiene las agallas para manejar el grupo, ahí se producen todo este tipo de cosas, los grupos, entonces todo camina mal.

– ¿Qué le deseas a Unión San Felipe como un histórico del equipo?

– Lo mejor, lo mejor, ojala Dios quiera que subamos a primera… Voy a ser el primero que voy a estar en el estadio, con bandera, gorro, serpentina, con todo lo que tuviera y con champagne.

Unión San Felipe juega este domingo 6 de noviembre a las 13:00 horas contra Deportes Puerto Montt en el estadio Bicentenario de Chinquihue.