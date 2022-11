Joven animalista de Villa Argelia denuncia increíble caso de maltrato animal

A su gatito le dispararon un balín y le arrancaron una extensa zona de piel de una de sus patitas.-

Constanza Donaire se reconoce como amante de los animales. Tiene todos los carnés de sus gatos al día, a los cuales mantiene muy bien alimentados y «están gorditos», dice. Pero lamentablemente, de un día para otro se le empezaron a desaparecer algunas de sus mascotas. Una vecina le comentó que sabía que le habían matado a uno, y a principio del mes de noviembre a otro le dispararon algo similar a un balín, junto con ello tenía desprendida parte de la piel de su patita izquierda.

En conversación con nuestro medio cuenta que no le dio mayor importancia porque como son gatos, curiosos, les gusta salir, «uno no los puede tener encerrados en la casa. Después empezaron a pasar los días, no volvía, me empecé a preocupar, comencé a buscar por toda la Villa Argelia, no aparecía, y una vecina de aquí me dijo; ‘Sabes que a tu gatito lo mataron, no alcancé a ver la cara del caballero, pero lo mataron’. Y yo desesperada no sabía qué hacer, intenté buscar al caballero, para saber quién había sido, pero nunca lo pude encontrar. A principio de mes de noviembre le tiraron un balín a mi gato, tuve que hacerle curaciones, día domingo no había ninguna veterinaria abierta; una doctora que normalmente ve a mis gatos, porque allá me lo atienden, me dijo cómo podía hacer las curaciones. Me conseguí todo lo que me había pedido, tuve que hacerle curaciones continuas, cortarle el pelito, darle Naxpet que es un antiinflamatorio. Después, ayer en la mañana (domingo) me di cuenta que al gatito no se subía en la cama normalmente como se suben ellos, lo tomé y tenía su patita izquierda totalmente rasgada, no habría sido tema si lo hubiera mordido un perro, porque se nota que es un tipo que le gusta despellejar a los animales».

Dice que este domingo se juntó con una mujer del sector que vive cerca de su casa y le contó que a su gato lo envenenaron. «Fue una señora, en La Escuadra 2, al lado de Villa Argelia, también está pasando lo mismo… están despellejando los animales y los dejan en agonía. Yo, en el caso de mi gato, corrí a la veterinaria; una señora conocida mía me pagó el veterinario porque no tenía plata en ese momento, mi mamá tampoco porque todavía no habían pagado, gastó 135 mil pesos en dejarlo en observación, remedios y la cirugía, más los medicamentos que le dieron ahí. Ayer (domingo) cuando lo fui a buscar, tuve que pagar 40 mil pesos por un body que es de cobre, especial para los gatitos, para que ellos no se lengüeteen y se rasguñen, más los medicamentos que tengo que comprarle ,todos cuestan arriba de 20 mil pesos», señala.

– ¿Pero se salvó al final o no?

– Se salvó, está conmigo. Ayer (domingo) lo dieron de alta, está con curaciones, con remedios, apenas camina donde tiene como 20 puntos en su pie y camina muy despacito, no le gusta estar solo, lo tengo que mantener encerrado porque tengo miedo que le hagan algo.

– De las personas que hacen esto, ¿saben algo, hicieron la denuncia?

– Yo llamé a los carabineros y no me dieron solución porque me pedían evidencias.

– Tenía fotos.

– Yo tenía las puras fotos del gato herido, pero a mí me pedían evidencias de qué persona era. A mi vecino de atrás también le envenenaron los gatos, tampoco saben quién es, pero esa persona que anda envenenando, haciendo daño a los animales, no tienen perdón de nadie.

– Constanza, el llamado a la gente a denunciar, a entregar alguna información.

– Que denuncien porque es muy grave lo que está pasando, es muy grave porque un animalito chico es curioso. Está bien que le tiren una piedra, pero que no lleguen a ese extremo.

– ¿Le dispararon un postonazo?

– Un postonazo o un balín, como le dije la primera vez. Ahora intentaron despellejarlo y la tercera vez, cuando se recupere, ¿me lo van a entregar muerto?