Madre de expololo de joven agredida: «No me han dejado que viva el duelo tranquila»

Testigo y madre de Cristóbal se refieren a denuncia de golpiza. Acusan amenazas de muerte y aseguran que fueron sólo dos féminas las agresoras.-

En nuestra edición del día de ayer dimos a conocer la feroz golpiza que recibió una joven de 18 años de edad, propinada según acusan, por amigos de su expololo que la culpan de que el joven se quitara la vida el año pasado. Pues bien, hasta nuestra sala de redacción llegaron familiares directos del joven fallecido y otra persona que estuvo ese día de la golpiza, señalando que gran parte de lo dicho por la joven agredida era falso, pues de partida los hechos no ocurrieron donde se indicó (cerca del aeródromo), sino que en la plazoleta conocida como la ‘T’ detrás de las canchas de tenis. Además aseguran que fueron sólo dos mujeres las agresoras y no hubo hombres. Esto a raíz que en nuestras redes sociales se culpaba a hombres que ni siquiera estuvieron en el lugar.

Según indicó un testigo del hecho, de quien resguardamos su identidad por amenazas de muerte que habría recibido él y otros supuestos involucrados, esto ocurrió el día martes como a las 14,30 horas. «Cuando nosotros llegamos no nos percatamos que estaba esta persona (Francisca, la agredida) ahí en la ‘T’. Lo primero que ella hizo fue pararse y esconderse sin que nosotros le hiciéramos nada», dice. Agrega que Francisca se fue al final de la plazoleta y fue otra joven, a quien identificaremos como M, la cual se dirige donde Francisca y la golpea debido a que recientemente habían ido a su casa a «amenazarla con pistola en la cara, la cosa que después de eso la andaba buscando, la encontró, ni siquiera la intentó matar, lo que sí puedo decir es que le tiró una piedra en la cabeza, en el cráneo».

En definitiva habría sido esta joven, M, quien junto a otra muchacha que también tenía problemas pendientes con Francisca, quienes la golpearon, sin que intervinieran otras personas y menos hombres.

«Cuando le terminaron de pegar o le seguían pegando, llegó una señora en un auto, se baja y pescan a la ‘Pancha’, quien andaba con un hombre, si no me equivoco se llama Gianncarlo. Pescaron a la ‘Pancha’ y se la llevaron. Nosotros en ese momento nos fuimos por lo que podía pasar, podría llegar Carabineros, cualquier situación, y los primeros involucrados son las personas que están ahí. La M. bajó por Hermanos Carrera y nosotros llegamos a la Plaza Cívica».

Horas después, ya en la Plaza Cívica, nuestro testigo señala que estaba ahí con amigos cuando de pronto llegan unas amigas, seguidas muy de cerca por dos sujetos. Las muchachas llegan hasta ellos y les advierten que andan buscando a otro amigo, ‘Luchito’, para matarlo porque supuestamente era uno de los que había golpeado a Francisca, de lo que se habrían enterado por Instagram.

Hasta el lugar llegan los dos sujetos que seguían a las muchachas, «uno con sudadera roja y short negro, y el otro con pantalón rojo, un buzo. Llegan donde un menor de edad que estaba ahí en la plaza (‘El Guatón’), a él le pidieron información del Luchito», dice nuestro testigo.

En ese momento, agrega, divisa a Luchito que venía en bicicleta llegando a la esquina del Banco Chile, por lo cual intentan hacerle gestos para que se vaya, pero los sujetos se dan cuenta, se dan la vuelta y corren hacia él, sacando pistolas en la esquina del banco, ante lo cual Luchito se va en dirección a Carabineros para dejar la denuncia correspondiente.

– ¿Hubo gente que vio a los tipos con armas?

– Había mucha gente presente dentro de la Plaza Cívica, habían niños chicos, adultos.

– ¿Sacaron armas?

– No, en el momento en que ellos mostraron las armas fue cuando pillaron parado a ‘Luchito’, que fue en el intervalo del Banco Chile llegando al quiosco de las papitas.

– ¿Ahí mostraron las armas?

– Sí, los dos, no sé qué armas eran tampoco.

Agrega que han recibido varias amenazas de muerte, incluso una de las jóvenes que efectivamente golpeó a Francisca, la habrían ido a buscar al colegio «para matarla».

– ¿Quiénes la fueron a buscar, son jóvenes?

– Son mayores de edad, todos, mi familiar es menor de edad, la fueron a buscar al colegio para matarla. Usted cómo cree que la encontré, ella sufre de ansiedad, está con psiquiatra, usted cree que fue una bonita escena para mí verla como estaba. Yo asustado también tenía que ir a verle médico por un corte.

– ¿Algo más que agregar?

– Sí, hoy (ayer) en la mañana llegó un nuevo mensaje, dijeron que si no soltaba los nombres me iban a matar.

MADRE DE CRISTÓBAL

Por su parte la madre de Cristóbal (el joven que se quitó la vida), María Elena Fernández, quien habría estado mirando cuando agredían a Francisca, señaló que «en ese minuto yo estaba en mi trabajo cuando a ella la estaban agrediendo y tampoco desde que mi hijo se me fue, ellos no me han dejado vivir el duelo tranquila, porque hace un año que mi hijo se fue y ellos siguen ‘cateteando’, molestando, recibo amenazas. Ella detonó para que mi hijo hiciera lo que hizo», señala.

– ¿Presume que ella es la responsable que su hijo se quitara la vida?

– Sí, lo es y estoy segura de eso. Porque yo fui testigo de la última llamada que hizo mi hijo que estaba hablando con ella.

– ¿Antes que se quitara la vida?

– Ella algo le dijo por celular y mi hijo se desesperó y ahí salió corriendo y no lo vi más. Después lo vine a ver sin vida, entonces algo ella dijo muy grave que detonó, por eso que yo estoy más que segura y al velorio de mi hijo yo no la dejé entrar entonces por eso tiene rabia en contra de nosotros, porque no la admití, no la quise, ni siquiera que estuviera un minuto.

– Porque usted la culpaba a ella el fondo.

– La culpaba y todavía la culpo. Ella fue la culpable de todas nuestras desgracias, de haber perdido a mi hijo, ella es la culpable de todo, y aún así no respeta mi dolor y sigue molestándonos, nos sigue jodiendo la vida.

– ¿Hay denuncias contra ustedes, esas 4 a 5 que dice el abuelo?

– No, nosotros tenemos denuncias contra ellos. Yo tengo más de un año que tengo denuncias contra ellos.

– ¿Algo más que agregar?

– Que todo lo que dice es falso, yo la conozco muy bien porque muchas veces estuvo en mi casa, mi hijo la llevaba, le dábamos comida porque la mamá de ella (…) dormía todo el día y cuando llegaba del colegio no había almuerzo, y qué hacia mi hijo, la llevaba para mi casa y yo le daba almuerzo, le tendí la mano muchas veces. Mi hijo era muy buena persona con ella; o sea, lo que quería, la llevaba a almorzar el día domingo a la casa, si necesitaba algo me pedía a mí, si yo podía tenderle la mano se la daba, entonces que nos pagara de esa manera. Mira a mí me da lo mismo que hablen lo que quieran, pero yo tengo rabia, por causa de ella mi hijo no está conmigo.

