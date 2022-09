Madre de ‘Pachy’ clama por justicia y que culpables sean formalizados

Joven motorista falleció en accidente:

Desesperada hasta decir basta se encuentra Jacqueline Alejandra López Carvallo, madre de Francisca Olivia Cornejo López, más conocida como ‘Pachy’, quien murió días después de sufrir un accidente en Curimón el día 07 de julio del año pasado.

A través de redes sociales básicamente, la familia ha realizado varias publicaciones donde sigue pidiendo justicia ya que a su juicio la investigación no avanza.

Al referirse a lo anterior Jacqueline López señaló que «en este momento no ha habido mucho avance, yo me he dedicado a poner carteles, hemos puesto folletos pidiendo justicia, porque yo en este momento estoy pidiendo que los formalicen porque acá el abogado, que es don Julio Álvarez, conversé hace poco y él me está reconociendo que quien venía manejando era él y no ella. Entonces acá hay cosas raras, porque imagínese, ese día del accidente aparece como que ella chocó a mi hija y ahora está saliendo que fue la pareja de ella la que chocó a mi hija, el hombre, porque no tenía licencia. Yo ahora lo que estoy pidiendo todos los días a través de los medios de Datos San Felipe-Los Andes, es que los formalicen luego, porque imagínese el dolor que yo siento como madre y ellos libres, ni siquiera tienen condena, no ha pasado nada. ¿Qué está pasando con el fiscal?, ¿en qué va a quedar?, me entiende. Yo igual quiero hacerlo público porque ya ha pasado un año, ya pasamos ya un año, para que esto no quede impune. Si esto que le pasó a mi hija y estas personas que andan en la calle, imagínese que chocan a otra persona, son un peligro, imagínese él manejando sin licencia… en qué quedó eso. Yo me he hecho tantas preguntas como madre, si a él le hicieron alcoholemia ese día, por qué, quién lo ayudó a cambiar a la mujer al otro lado del auto, hay miles de preguntas que yo me hago como madre».

– ¿Todavía no se formaliza a nadie?

– A ninguno de los dos, no se han formalizado.

– ¿Por qué, qué le han dicho en la fiscalía o su abogado?

– El abogado me dice que están haciendo investigación, pero más de un año y todavía los están investigando. Yo le dije que necesitaba saber el papel de la SIAT y no, tampoco, no hay respuesta; de hecho nosotros en un mes más, si no pasa nada, vamos a hacer una marcha con las amigas de Francisca, vamos a hacer una marcha.

Finalmente la angustiada madre manifestó que «lo único que le pido a ustedes, a las personas, que traten de ayudarme para que se haga justicia. Era una niña de 20 años con todo un mundo por vivir, bueno mi hija no tenía hijos, pero era una persona muy querida, conocida en San Felipe; pido que me echen una manito para que el fiscal, las personas que tienen que ver con este caso, avancen para que se pueda hacer algo porque se haga justicia. Igual es fome que tu hija te la maten. Yo les voy a mandar unas fotos de cómo quedó la moto, para que la gente vea todas esas cosas, la moto, ver cómo quedó mi hija, más encima por el impacto mi hija quedó inválida instantáneamente. ¿A qué velocidad vendrían esas personas?, yo ni siquiera quiero nombrarlos porque todavía hay un proceso largo ¿me entiende?, no puedo yo nombrarlos, eso es como un delito… un delito que no puedo hacerlo, pero lo único que yo pido es justicia, que los formalicen luego, que se haga justicia por mi hija.

Francisca tuvo el accidente el día 07 de julio, falleció el día 14 de ese mismo mes y su funeral fue el día 17 un día antes de cumpleaños.