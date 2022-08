Madre de ‘Pachy’ pide justicia para su hija muerta en accidente de tránsito

Hace ya un año en San Rafael:

Pegando carteles en distintos lugares para que se recuerde y para que de una vez por todas se haga justicia por la muerte de su hija Francisca Cornejo López, ‘Pachy’ como era conocida entre sus amigas, quien murió en un accidente de tránsito en San Rafael, cerca del fundo Estefanía, encontramos a Jacqueline López Carvallo, madre de la joven que falleció hace ya un año.

Al conversar con nuestro medio recordó ese fatídico momento del accidente: «Mire, ella venía devuelta hacia San Felipe y fue chocada por atrás, por alcance parece que se dice. Ella estuvo hospitalizada en el Hospital San Camilo de San Felipe grave, conectada con ventilador mecánico. Como tres, cuatro días pidiendo sangre y bueno ella no logró resistir el impacto, porque todos sus órganos se le rompieron con las costillas por el impacto que ella sufrió. De hecho el puro impacto que recibió cuando la chocaron por atrás, a ella la dejaron inválida al tiro, todas sus costillitas se las enterró en su pulmón y no hubo caso, no pudo resistir y ella falleció. Mire con decirle que hasta el momento las personas que chocaron a mi hija ni siquiera se han acercado durante un año a decirme cómo me siento, ni siquiera ese día en el hospital se quisieron acercar para pedir por último disculpas, para nada se han hecho presente.

PIDE JUSTICIA

«Yo pido justicia porque yo ya estoy aburrida de esperar tanto que ellos anden libres, que anden como si nada, mientras que yo estoy en un duelo total junto a sus amigas, porque ella tenía mucha gente conocida. De hecho cuando ella cumplió un año, más encima a mi hija me la mataron el día de su cumpleaños, yo enterré a mi hija el día de su cumpleaños, fue pero terrible, terrible esto porque yo sé los nombres de ellos, pero por lo que me han contado hacen la vida como si nada, ni siquiera por último acercarse a mí, decirme ‘pucha, disculpe, a lo mejor fue un error’. Ah y lo otro, el abogado a mí me informó que la mujer se suponía venía manejando, pero ahora el abogado me está diciendo que es el hombre el que venía manejando, no ella; o sea que aquí se cambiaron, hicieron cambio, incluso tengo el audio del abogado», dice.

– ¿Es decir señora Jacqueline, hasta el momento no ha pasado nada con la investigación? ¿Qué se ha sabido desde el Ministerio Público?

– Nada, no he sabido ni de la SIAT, de nada. Hoy día (ayer) tengo que ir a hablar con el abogado que tanto le insistí que hoy día (ayer) me dio cita.

– Ustedes andan pegando carteles según vimos en la ciudad.

– Sí, de hecho hoy día (ayer) seguimos pegando, pedí permiso en la población, he pedido permiso a los autos que se paran aquí en los locales; yo pido permiso para poner carteles porque quiero que se haga público, porque ya está bueno, ya va más de un año, ¿me entiende?, porque no se ha sabido nada, ni una respuesta, y yo quiero justicia para mi hija, yo no quiero que esto quede así como nada. Pucha la mataron y la niña ahí quedó y ellos libres, ‘nopo’, no quiero eso, quiero que ellos paguen.

– ¿Quién la chocó, una camioneta o un automóvil?

– Fue un Peugeot algo de 306.

– Pida públicamente justicia por su hija

– Sí, es lo que yo quiero, todas sus amigas y familia quiere.

Para recordar, el accidente de tránsito ocurrió el día 07 de julio en la mañana y Pachy falleció el día 14 de ese mismos mes, mientras que el funeral fue el día 17, un día antes de su cumpleaños.