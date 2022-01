Mujer de 60 años presenta su PTU, saca 502.7 puntos y estudiará Trabajo Social

Nancy Zúñiga lleva años trabajando en terreno, ahora quiere su título profesional:

Aunque quienes la conocen personalmente no se sorprenden porque saben de lo capaz que es, la mayoría de personas quizás admirarán a una conocida dirigenta vecinal sanfelipeña, quien a sus 60 años de edad presentó hace pocos días su Prueba de Transición Universitaria (PTU), logrando un puntaje de 502.7, quedando habilitada para cursar una carrera universitaria en nuestro país.

Ella se llama Nancy Cristina Zúñiga Mora, es una mujer independiente y siempre se puede contar con ella para temas solidarios y de trabajo social, es además la secretaria de la Junta de Vecinos de Población Arturo Prat.

«Bueno, yo estudié hasta mis 12 años de edad, hice séptimo y de ahí no estudié más, hasta cuando cumplí 32 años que terminé el octavo. Octavo lo estudié en Prodemu en la Oficina de la Mujer, ahí saqué el octavo después, cuando tenía 59 años, se me presentó la oportunidad de estudiar en el Instituto de Educación de Adultos de Aconcagua y la aproveché, me fue bien e hice primero, segundo, algo que como tuvimos tutoría y online, me fue súper bien, me gustó la experiencia», comentó con orgullo doña Nancy a Diario El Trabajo.

– ¿Por qué retomaste tus estudios?

– Yo estudié más por un desafío personal. Yo creo que todo el ser humano tiene desafíos y quiere cumplirlos. Yo los cumplí. Después que terminé el cuarto medio salí con ganas de terminar. Yo terminé este año que pasó el 2021 y fui premiada por el mejor lugar promedio 6.9, y ahora pensé dar la PTU, me inscribí, mi hija me inscribió porque mi hija me apoya un montón, me inscribió.

– ¿Y ahora qué carrera te place estudiar?

– Mira, tengo pensado, les voy a decir la verdad, yo soy una persona que no trabaja, no tengo ninguna entrada económica, mi hija me postuló a todas las becas esperando el resultado de las becas, yo voy a estudiar Trabajo Social, me gusta. Tengo 45 años de trabajo social en el barrio, en mi pueblo, con mi gente y creo que me falta la teoría, esa carrera dura dos años.

– ¿Qué te dicen los vecinos y amigos con este proyecto académico personal?

– Están muy contentos, porque encuentran que soy bacana. Me dijeron que yo era bacana, que he sido toda mi vida luchadora. Yo crié a mis hijos con mi padre y mi madre y yo siempre luchadora y trabajadora. Yo tengo cuatro hijos, tengo dos hombres y dos mujeres.

ES MUY BACANA

Todo el personal administrativo, periodístico y gerencial de Diario El Trabajo hoy felicitamos públicamente a nuestra vecina Nancy Cristina Zúñiga Mora, por su tenacidad y legítimos sueños en desarrollo, deseando que logre profesionalizarse muy pronto. ¡Bien hecho señora Nancy!

Roberto González Short