¡No paran! Tercer vehículo Nissan Qashqai que roban en los últimos días

Ahora fue en Los Andes a una joven trabajadora:

Sigue el robo de vehículos marca Nissan, modelo Qashqai. Ahora ocurrió en Los Andes, donde la afectada, Katy Arenas, lo dejó estacionado en la vía pública para ir a su trabajo, algo que hacía cotidianamente, pero esta vez al volver se encontró con la sorpresa que su vehículo no estaba.

En conversación con nuestro medio relató esta amarga experiencia. Lo bueno, dice, que gracias a Dios lo tenía asegurado, pero ella piensa que su vehículo está en Santiago, de todas maneras hizo la denuncia correspondiente.

«Yo trabajo muy cerca de donde me lo robaron, lo dejé estacionado en Tres Carrera, entre Rancagua y Membrillar, donde siempre acostumbro a dejarlo en realidad, y cuando salí de mi trabajo, estoy diciendo que como a las tres lo dejé estacionado ahí y salí como a las siete y media aproximadamente, ya no estaba, había desaparecido. La persona que vive cerca me dijo que hace como dos horas el auto no estaba estacionado ahí. La verdad que estaba con traba volante, todo, pero aún así no fue impedimento para que no lo forzaran y se lo robaran», dice Katy.

– ¿Cómo podría haber sido?

– Las personas deben tener los códigos que logran abrir el auto, porque al parecer están como hackeados, andan con códigos con los que logra abrirse el auto y mantenerse en marcha, porque al final estos autos tienen llaves inteligentes.

– ¿Cuáles son las características de su vehículo?

– Es un Nissan Qashqai, es blanco perla, no tiene muchos accesorios en realidad, sólo blanco perla. La puerta del piloto tiene un pequeño rayoncito, tenía un volante de flores, es como eso a grandes rasgos.

– ¿Esto es un tremendo perjuicio económico para usted?

– Así es, lamentablemente.

– ¿Qué año es el vehículo?

– 2020.

– ¿Valor comercial?

– Unos 15 millones aproximadamente.

– ¿Seguros comprometidos?

– Sí, gracias a Dios sí.

– ¿Planea algo usted porque hay una inseguridad igual en estos vehículos o no?

– Lo que pasa que autos del mismo modelo que se los han robado, el tema es que ya violentaron, vulneraron la seguridad que tiene este modelo de auto, porque se les está haciendo muy sencillo el poder robarlo. Porque de hecho se supone que este auto tiene un sistema como botón de pánico que si tú lo fuerzas empieza a sonar el auto automáticamente, es decir que las personas se lo roban sin ni siquiera forzarlo, tienen que tener algún método para lograr cumplir la función de la llave inteligente y poder abrir el auto.

– Claro que sí porque no había rastro de haber roto algún vidrio.

– No, nada, no nada, absolutamente nada, de hecho es un lugar que lamentablemente la persona de parquímetros, cuando salí, no estaba como para haber preguntado, pero es un lugar donde constantemente hay una persona de parquímetros, desconozco ya por procedimiento, por investigación puede que a él lo estén interrogando para ver si es que vio algo sospechoso, pero si no lo vio es porque prácticamente era como que fueran dueños del auto.

– ¿Alguna cámara de vigilancia por alrededor, ha revisado algo usted?

– Sé que en Tres Carrera, entre Rancagua y Membrillar, no hay cámaras, las únicas que hay de mi trabajo casi llegando a Independencia, lamentablemente por rango no alcanza a tomar ese lugar.

– ¿Donde piensa usted que está su vehículo?

– Yo diría que en Santiago, lo más probable, es lo más probable.

– ¿Se puede pedir que se revise el paso del peaje o no?

– Está en Investigaciones eso, hice la denuncia ayer (martes) en Carabineros, bueno lo tomó la fiscalía y ahí lo derivarán a Investigaciones o la SIP.

– Quizás puede ser una pregunta obvia, pero cómo se siente usted con todo esto.

– Bastante mal, la verdad siento que igual vulneran la tranquilidad que uno tiene, en realidad sentí en algún momento que era un auto seguro, pero lamentablemente no lo es, lo único que agradezco que haya sido no estando yo en el auto.

– Ahora usted llega a la conclusión que estos vehículos son vulnerables como se dice, ya le tomaron el pulso, porque tercer vehículo robado de las mismas características es mucha la coincidencia.

– Exacto y el mismo modelo.

– ¿No le llama la atención eso a usted?

– Sí, llama la atención.

– Independiente de que usted, señorita Katy, tenga la sensación que su vehículo está en Santiago, nunca está demás entregar a la opinión pública los datos del vehículo, en una de esas nunca se sabe, de repente lo vieron pasar por aquí, por allá, si pudiera repetirlos por favor.

– Es un Nissan Qashqai, blanco perla, la patente es PG XJ-70.

Recordar a nuestros lectores que los otros dos vehículos de las mismas características fueron robados el primero en calle Merced y el segundo en Villa El Carmen en San Felipe.