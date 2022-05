Nuevamente ingresan a robar a locales comerciales de calle Traslaviña

Dos delincuentes entraron a dos establecimientos durante la madrugada de ayer.-

Dos nuevos robos en calle Traslaviña quedaron al descubierto la mañana de ayer lunes, cuando los propietarios de sendos y vecinos locales comerciales se percataron, gracias a las cámaras de seguridad y alarmas, que dos delincuentes habían ingresado hasta sus respectivos establecimientos para robar.

En específico los propietarios de los locales ‘Device’ y ‘Only You’, este último que ya había sido víctima de la delincuencia hace unas semanas, vieron como dos sujetos ingresaron por la parte trasera de los establecimientos y accedieron a los locales para llevarse lo que pudieron.

Uno de los propietarios, que por motivos de seguridad pidió la reserva de su nombre, señaló a Diario El Trabajo que «acá en nuestro local se metieron por la parte de atrás, abriendo la ventana del baño. Acá solamente ingresó un sujeto y estuvo revisando la caja donde siempre guardamos la plata, se llevó ropa y eso fue todo. Gracias a Dios no se llevó plata, aunque aún no tenemos un avalúo de lo que se llevó, tampoco hubo mucho desorden, no rompió nada, sería un poquito lo bueno por así decirlo. Es complicado hacer el monto de plata que se llevaron, pero no fue en plata en efectivo que es lo que más duele para el bolsillo».

En este sentido, el hombre además detalló que «es difícil saber cómo entraron porque los techos son súper altos, nosotros estamos viendo y no sabemos por dónde ingresaron, quizás por los techos saltaron, pero después no sabemos por dónde bajaron».

Delincuentes que además tuvieron tiempo de estar tranquilamente al interior de los locales comerciales, y es que según comentó la víctima, «estuvieron cerca de 20 minutos, súper calmados, hasta que sonó la alarma de la tienda de al lado y ahí yo creo que se asustaron y arrancaron con las cosas de ambos locales».

Robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de los locales, en donde se puede ver claramente el actuar de los delincuentes. «Lo que nosotros pudimos grabar con nuestras cámaras, acá se metió solamente un tipo y la tienda de al lado se metió otro, no sé si eran más que hayan estado esperando afuera, no lo sé, pero en las cámaras se ve que eran dos tipos», agregó.

Actuar de los delincuentes que lamentablemente no es la primera vez que afecta a comerciantes de calle Traslaviña, y es que sumados a estos dos recintos, hace semanas delincuentes robaron en una peluquería y a ‘La Casa del Celular’, todos ubicados en la misma calle.

En este ámbito, y respecto de qué medidas han podido adoptar como comerciantes, la víctima de este último robo indicó que «como comunidad estamos viendo el tema, ya los dueños no nos podemos hacer más cargo, tenemos que seguir invirtiendo en seguridad porque es la única solución que podemos ver a corto plazo».