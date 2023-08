Pensionado denuncia que cuenta de luz le subió en un 1.000%

Siguen los reclamos contra Chilquinta:

De la noche a la mañana el consumo se disparó de 26-32 mil pesos mensuales, a entre 200 a 300 mil, adeudando hoy más de 400 mil pesos. A ello se suman multas de 540 mil pesos en 12 cuotas por no dejar revisar el medidor.-

Orlando Gaete Pizarro es un pensionado que vive de una pensión de 222 mil pesos aproximadamente. De pronto su cuenta de luz subió en alrededor de mil por ciento, y de pagar muchas veces entre 26 a 32 mil pesos, comenzaron a llegarle boletas por 200 a 300 mil pesos, por lo que hoy tiene una deuda sobre los 400 mil pesos.

Conversamos con el afectado sobre esta situación y nos comentó que «realmente yo vengo hace más de tres meses arrastrando este problema. De un mes para otro me subió sin saber cómo tanto; yo pagaba 26 a 32 mil pesos, era lo más que pagaba de luz, y ahora me llegan boletas por 200, 300 mil pesos, entonces no puedo pagar esa suma. Y ya he ido a Sernac, dónde no he ido, y quiero realmente una solución, no más problemas que yo tengo.

– ¿Cuál es la explicación o el motivo de por qué le sucede este problema?

– Yo pienso que está mal tomada la lectura, e incluso una hija mía, menor de edad, le sacó una foto al medidor y no cuadraba con la lectura, habían 100 kw de más por la lectura que habían tomado, entonces está mal tomado el estado.

– Vino a las oficinas de Chilquinta. ¿Qué le dijeron?

– Acabo de salir de acá de la oficina y me dicen que se encuentran tres boletas más o menos impagas, que yo puedo ir abonando por el problema que el 17 de agosto recién la demanda que tengo yo vendría la respuesta. Podría ir abonando para que no se me juntara tanto. Yo no puedo hacer abono porque no estoy en condiciones.

– Le vimos una boleta por 408 mil pesos.

– Esa es la suma total que tengo que tener para pagar.

– ¿Qué le dijeron, que juntara la ‘platita’?

– Que podía ir abonando.

– ¿Esa respuesta?

– Nada más.

– ¿Ni siquiera ir a revisar el medidor?

– Ahora la última semana se comprometieron a que iban a mandar una persona a revisar el medidor.

– Esto es un desmedro económico para usted.

– Yo soy jubilado por la pensión del gobierno, 222 mil pesos, tengo a mi esposa con discapacidad, 2 años 7 meses en una silla de ruedas, tengo muchos gastos, tengo que comprarle hasta los pañales con decírselo… imagínese. Ella con 53 años y discapacitada. Así es que imagínese, es tremendo lo que me ocurre, no tan solo a mí, hay muchas personas en el sector donde vivo yo.

– ¿Dónde vive usted?

– En sector Las Coimas camino a Putaendo.

MÁS RECLAMOS

A lo anterior se suman más reclamos sobre los problemas que denunciamos días atrás, donde vecinos se han sentido sorprendidos con esto de revisar los medidores para cambiarlos.

El viernes encontramos a Humberto y Gladys esperando atención, porque por ejemplo Humberto dice que tiene que pagar 45 mil pesos mensuales de multa por no permitir que ingresaran los funcionarios, que según manifiesta no portaban ninguna identificación.

En el caso de Gladys, nos cuenta que le han revisado tres veces el medidor y en la última oportunidad le indicaron que lo iban a cambiar, pese a que según ella no tiene ningún problema.

También se ha visto afectado el conocido dirigente de Curimón, Claudio Pantoja Catalán.

Acá sus reclamos en exclusiva a Diario El Trabajo:

En primer lugar Humberto Carvacho, quien vive «en Calle Ancha, entre Almendral y Santa María, pero pertenece a Santa María, estoy en el límite», dice.

Nos cuenta que un día fueron a la casa «a revisar el medidor, llegaron nomás los señores, no se identificaron, nada, y mi señora les dijo, porque estaba ella, que no podían entrar si no se identificaban. No iban con nada e incluso iban en un auto particular, y les dijo ella: ‘No pues, no pueden entrar así’. ‘Ya, bien, nos vamos entonces’, dijeron. Se fueron y dejaron una nota que ellos habían ido a revisar el medidor y no habían querido dejarlos entrar, así es que al otro mes me llegó una multa de 45 lucas mensuales, por un año tengo que estar pagando esa multa a parte de lo que tengo que pagar el consumo en el medidor.

– ¿O sea 45 mil pesos mensual de multa?

– Mensual, por un año tengo que pagar esa multa. Vine yo acá (oficinas de Chilquinta) me dijeron que tienen que ir entonces a revisar el medidor. Pasaron como dos meses y no iban. Ahora yo vine hace como tres semanas más o menos y fueron a revisar el medidor y el caballero me dijo: «Si este medidor está limpio, no tiene nada, absolutamente nada». Le sacó los sellos que tenía y le puso sellos nuevos y un papel, ahí me lo dejó listo. «Ya con esto -me dijo- vaya a Chilquinta y le van a solucionar el problema». Llamó mi hija a Valparaíso y le dijeron: «No, si usted no es la propietaria no puede hacer nada», así es que yo vengo acá a ver qué va a pasar, porque me dijo el caballero: «No pues, si este medidor está limpio», no tengo porque estar pagando multa.

– ¿Qué le dijeron acá?

– Ahora todavía no paso, mire, tengo el 36 (número de atención), incluso pidieron un libro de reclamos, tampoco tienen libro de reclamos. Tienen dos personas para atender ahí y hay como 30-40 personas ahí adentro y no quieren dar ninguna solución, libro de reclamos para poner algo.

La otra persona afectada, Gladys Pérez, quien vive en la Villa El Descanso de San Felipe, nos cuenta que su reclamo es porque han ido tres veces a ver su medidor: «La primera vez que fue, también fueron en un auto blanco, sin identificación, sin nada. Sí la niña llevaba una credencial, una mujer con un joven, yo la dejé entrar, me revisó el medidor, me dijo que no había ningún problema, colocó un sellito y se retiró. Yo me encontraba trabajando la segunda vez que fueron, los atendió mi hijo, volvieron a revisarme el medidor, volvieron a encontrar que no había nada, colocaron el sellito y todo y se retiraron. Ayer (jueves) fueron de nuevo y le dijeron a mi hijo que venían a cambiar el medidor, mi hijo no supo qué hacer porque yo estaba en el trabajo, y le dijo que no porque él quería conversarlo con su mamá. Entonces ellos me dejaron unas hojas, que yo tenía que acercarme a Chilquinta, si no me van a multar. Pero por qué si no me han encontrado nada, y ya el medidor lo han revisado tres veces. Si el medidor estuviera arreglado, por qué no me dicen: ‘Oiga, mire, tiene el medidor arreglado’. No tiene nada, entonces yo también quiero saber por qué me lo quieren cambiar. Ahora quiero saber también si eso tiene un costo si me cambian el medidor, ¿por qué hacen eso? Está bien si usted me revisa no me niego porque las tres veces ellos han entrado y lo han revisado y no han encontrado absolutamente nada, entonces esa es mi pregunta».

Nos comunicamos con Chilquinta y nos contestaron que iban a revisar el caso de Orlando. Respecto a los demás reclamos, manifestaron que a propósito de la consulta realizada por Diario El Trabajo, «Chilquinta solicita a sus clientes que tienen dudas con las últimas facturaciones, a canalizar sus inquietudes a través de los canales oficiales dispuestos por la Compañía o acercándose a las oficinas comerciales, con el objetivo de poder revisar y esclarecer sus casos directamente».

