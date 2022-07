Persisten las denuncias por malos olores en pleno centro de San Felipe

Provendrían del alcantarillado:

«¿Siente el olor que hay?… Es fuerte, está por toda la cuadra», nos comenta una persona que está parada en calle Prat, en pleno centro de la ciudad de San Felipe.

A otra mujer que estaba parada en la esquina de Prat con Coimas, le comentamos el fuerte olor que hay en el lugar y nos asiente con su cabeza, e incluso nos agrega que está «bastante hediondo», casi insoportable.

Esas son algunas de las impresiones que captamos a poco andar por calle Prat ayer en la mañana y pasado el medio día.

Recordar que en su momento algunos locatarios de calle Coimas, frente a la Catedral, denunciaron el intenso y mal olor con el cual tenían que convivir a diario.

En ese entonces personal de Esval concurrió al lugar e introdujo una manguera por la tapa de alcantarillado que está justo en la intersección de las calles Santo Domingo con Coimas.

De todas maneras el olor es fácil de percibirlo rápidamente, apenas uno comienza a caminar por ese sector como es Prat con Coimas.

Al respecto le consultamos a Bomberos, por medio de su comandante Juan Carlos Herrera Lillo, si han recibido algún tipo de llamado por esta situación, señalando que «la verdad muchas veces hay sectores acá en San Felipe donde sale una gran cantidad de gas, que es el que sale del alcantarillado. Nosotros tenemos antecedentes que los resumideros de agua que están en las esquinas, muchas veces están conectados a la red de alcantarillado. La verdad que no es así como que digamos hay una cantidad de especies para poder hacer solamente para las aguas lluvias, no, están conectados. Si usted pasa muchas veces por el sector donde está la Catedral, también; frente donde están los helados Olguín, también. La verdad que hay olores que son muy fuertes y eso pasa porque muchas veces no hay un movimientos de agua constante, y cuando hay una acumulación o hay un alcantarillado que se va a tapar, sucede eso».

– ¿Cuál vendría siendo la solución?, porque la otra vez vino Esval a limpiar, pareciera que es un problema más profundo.

– Vuelvo a insistir, como muchas veces los desagües de las aguas lluvias están conectados (al alcantarillado), eso se produce porque mucha cantidad (de agua y desperdicios), donde se empiezan a tapar, empiezan a servir como respiraderos estos desagües que están en las esquinas, entonces con la ventilación y cuando se van acumulando, ¿por dónde salen?, por ese sector.

PREVENIR INCENDIOS

– Aprovechando la conversación, algunas recomendaciones finales para evitar los incendios, que muchas veces se producen por falta de prevención.

– Bueno el lunes aproximadamente en la tarde se produjeron dos incendios casi a la misma hora en el sector de Abraham Ahumada, donde fue recalentamiento del conducto de una chimenea. La verdad sucede muchas veces porque no se hacen las mantenciones o porque se recargan los tubos y hay madera o los palos que están en el entretecho, están cerca de estos tubos. En el mismo momento una señora en Toromazote con Uno Norte, ella estaba prendiendo su estufa y quedó mal instalado el regulador, y cuando ella prendió, claro salía una gran cantidad de gas, y cuando hizo contacto con las llamas que estaban en el panel de adelante, se produjo la explosión de gas. Afortunadamente el propietario que vivía al lado pudo controlar, le tiró una cantidad de agua al cilindro y lo pudo apagar. Si no hubiéramos tenido una situación mucho mayor. Esas son las cosas en que hay que tomar las medidas que corresponde. Asegurarse que el regulador esté bien instalado, que los conductos de ventilación de las chimeneas, de las boscas, que las mantenciones se hagan, revisar los entretechos para ver que no haya maderos cerca para no producir recalentamiento. Lo mismo las estufas eléctricas, asegurarse que se le hagan las mantenciones. Los enchufes también, vuelvo a insistir, cuando se recargan los alargadores, se produce un recalentamiento del sistema eléctrico, y muchas veces no se produce el corto circuito, sino que se recalienta. La verdad que muchos incendios no son por cortocircuito, sino que se recalienta el sistema eléctrico.