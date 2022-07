Agradecen las muestras de cariño tras muerte de Rafael ‘Rafita’ Vivar Cruz

Familiares del querido conductor de colectivo:

«Fue un ángel que pasó y dejó muchas enseñanzas», dijo su hermana con legítimo orgullo, tras ver las muestras de cariño que recibió.-

Entregando tarjetas de agradecimientos encontramos a Berta Cruz, madre del conocido, querido y destacado conductor de colectivo Rafael Vivar, quien falleció este día 25 de junio en su casa. La señora Berta iba acompañada de su hija María Gloria.

– ¿Cómo han sido estos días sin su hijo ‘Rafa’?

– Penosos, porque yo vivo al lado de él, no me acostumbro, porque todas las mañanas me llamaba para ofrecerme algo o por último para conversar y saber si había amanecido bien. Muchas veces le dije, porque lo vi enfermito, anda a ver médico, ¡no!, porque era bien responsable con los niños, entonces me decía: ‘No, cuando salgan de vacaciones los niños yo voy a ir al médico’, y bueno ahí quedó el médico. Nosotros lo encontramos en la camita muerto ya, gracias a Dios no se veía que estaba mal, pero da pena porque es un hijo. Pero estoy muy agradecida de todas las personas que fueron a su funeral, al velorio porque fue muy lindo, muy lindo, muchas gracias.

– ¿Por qué cree usted que la gente quería tanto a su hijo, porque los llevaba a todos lados, nunca ponía un obstáculo?

– Los mismos compañeros le tenían como mala porque él iba para todos lados, le decían voy para allá, la llevo, a veces se daba mil vueltas con las personas, pero se las llevaba al final, entonces por eso era que lo querían mucho, si era muy querido.

– ¿Cómo se siente usted como madre que su hijo en vida haya sido tan querido?

– Fantástico, hice una buena crianza con él porque era muy divertido, desordenado como mucha gente le decía, pero igual era un hijo bien ejemplar, buen amigo, conmigo, buen hermano.

– ¿Lo ha echado mucho de menos en estos días, como dice usted?

– Sí, bastante porque era de todos los días, en la mañana me traía el pan a la hora de almuerzo: ‘Ya, qué tenís tú, qué tengo yo’. Así nos convidábamos unos a otros, pero era buen niño.

– Ahora, agradecer públicamente las muestras de cariño.

– Sí, de todas maneras porque todos se han portado muy bien, muchas gracias a la alcaldesa que tuvo la deferencia de mandarle una tarjetita y toda la gente que cooperó tanto, fue muy lindo el funeral.

También su hermana María Gloria se manifestó muy agradecida de todos porque su hermano «fue un ángel que pasó y dejó muchas, muchas enseñanzas para muchos. Yo muchas veces iba con él y decía ‘pucha, llevemos Lolita a ese abuelito’. ‘Bueno, llevémoslo’. Pero me decía: ‘Cámbiate para atrás porque este asiento es privilegiado para los que son abuelitos’, y me echaba para atrás. ‘Vamos a dejarlo’, y lo íbamos a dejar por allá; yo iba a dejar el almuerzo, pero llegaba tarde porque tenía que ir a dejar a otro abuelito», indicó.

Recordó que a los adultos mayores y discapacitados les cobraba lo que ellos quisieran dar en dinero.

Decir que su madre está en silla de ruedas y en la ocasión iba acompañada de su hija María Gloria Vivar Cruz.