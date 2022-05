Piden a autoridades ‘ponerse las pilas’ para dotar de alcantarillado al sector

Vecina sector Cañón La Pieza de Hacienda Quilpué:

Una vecina del sector Cañón La Pieza de la Hacienda de Quilpué, identificada como Brenda Molina Vejar, está pidiendo a las autoridades que concurran a retirar la basura que existe en el lugar, pero principalmente está pidiendo dotar de alcantarillado a las personas que viven ahí porque están llenos de pozos negros.

Según indicó la señora Brenda al momento de referirse a los problemas que existen ahí en el sector de Hacienda Quilpué, específicamente Cañón La Pieza, se trata básicamente del retiro de basura, «un mugrerío muy grande, que no se aguanta, detrás de los buses. A nosotros nos apuran los baños porque los gusanos ya andan arriba; ahora si llueve, eso se desborda (los pozos sépticos). Yo en mi casa no tengo dónde hacer más pozos y a mí me apura eso. Nosotros ya hemos pagado algo de monedas, hemos juntado, nos llevan un abogado, la señora Boffa ha ido… ¡quién no ha ido!… El otro día fui a la municipalidad para hablar con la señora alcaldesa. Entonces me gustaría a mí por el asunto del alcantarillado que nos apura. Ahora el rol, estamos años esperando que nos separen los roles, porque eso va a Bienes Nacionales, no tiene nada que ver la municipalidad. Porque ahora nos tiene pescados la municipalidad con los roles, si nosotros queremos separación para sacar el título de dominio, estamos años batallando. Me dicen a mí que es Bienes Nacionales que tiene que hacer eso, ¿por qué ahora la municipalidad, qué tiene que ver la municipalidad?. Se han muerto nuestros maridos, vecinos, ya no queda gente antigua ahí. La pila de años ahí que están batallando por eso y nadie nos hace caso. Así es que yo les agradecería de ante mano que alguna autoridad se ponga las pilas y nos hagan el alcantarillado que es lo más que nos apura.

– ¿La otra vez se había anunciado al parecer un proyecto de alcantarillado para ese sector o no?

– Está un proyecto, pero cuándo va a ser proyecto, es del año pasado que estamos y seguimos, seguimos. Yo no veo que hayan ido a hacer una línea, han ido, que han hecho un proyecto, y no veo nada, ni un avance. Entonces a mí me gustaría que hagan una buena reunión y que digan ‘ya el proyecto está listo y tal día se va a empezar’.

– Basura también nos comentaba que es otro grave problema.

– La basura está amontonada. Ahora hay unas casas en la orilla, qué hacen las casas ahí, tienen el baño en la acequia y quién ve eso.

– ¿Está a puro pozo negro?

– Mire, estamos en la feria mayorista, estamos cerca del centro y la calle es una mugre, la calle que hay ahí. Debiera ser una calle bonita, que tenemos la feria mayorista ahí bonito, la gente se pone a orilla de la calle a vender… puros hoyos, puros hoyos.

– Donde está el paradero es bonito.

– Sí, pero métase para adentro, ahí va a ver la mugre que hay, y los baños, si a mí lo que me apura… imagínese, pagué 300 lucas para hacer un baño adentro, ahora va a llover y se me va a desmoronar todo eso, se va a llenar y se va a desparramar toda la suciedad pa´ arriba, entonces dígame donde hay niños chicos, ¿no son infecciones?, la alcaldesa, doctora, que ella sabe que hay infecciones, yo creo que ya sabe el problema que tenemos ahí.

– ¿No han hecho nada en el fondo?

– No han hecho nada. Yo no veo que midan ahí, que hayan hecho el proyecto, no se ve nada, es pura mugre, e incluso se cortaron los árboles, ramas, por la orilla de la calle, pura mugre, y estamos en la feria que es una feria grande, bonita ahí. ¿Y qué lindo tienen para el lado de la cancha?, pura mugre.

– Pídale públicamente a las autoridades una solución.

– Claro, yo les pido a las autoridades, de antemano a la alcaldesa, que se dé una vuelta para que vea la mugre que hay en ese pedazo, ahí de la cancha hasta la misma feria, hoyos en la calle, no nos tienen alcantarillado, así es que le pido de antemano a alguna autoridad que se ponga las pilas y que nos hagan caso, es lo que pido yo, muchas gracias.