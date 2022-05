Inician campaña para joven que sufrió accidente que afectó su columna

Una campaña económica está realizando Nela Rodríguez para ir en ayuda de su hijo Diego de Jesús Andrade Rodríguez, conocido como ‘El Flaco’, de 17 años de edad, integrante del equipo de voleibol de la Escuela 62 José de San Martín en San Felipe, quien el día viernes tuvo un accidente de tránsito que le afectó la columna vertebral.

Actualmente se encuentra en la UTI del Hospital San Camilo, recuperándose de una delicada operación tras la cual esperan vuelva a tener movilidad completa, porque hasta el momento tiene solamente en la parte posterior, según señala su madre Nela Rodríguez.

La acongojada mujer, en conversación con nuestro medio, indicó que «mi hijo, un niño de 17 años, deportista que representaba a San Felipe en muchos eventos deportivos a través del Colegio 62 del equipo San Martín, tuvo un accidente el día viernes a las 5 de la tarde, donde sufrió lesiones en la columna vertebral. Lo tengo en la UTI del Hospital, su estado es estable, está bien, pero va a ser larga la recuperación con todo el problema que tiene en la columna vertebral», dice.

– ¿Cómo ocurre el accidente?

– El accidente fue entre las 5 y las 5:11 PM, porque a esa hora me llamaron a mí, desconozco… sólo sé que el niño iba en la bicicleta por el lado derecho y no sabemos por qué tuvo un pequeño viraje o perdió el equilibrio y ahí venía una camioneta y gracias a Dios venía lento, no venía a alta velocidad, pero igual alcanzó a impactarlo. Ahí llegaron las autoridades, Carabineros, luego llegó la ambulancia, le prestaron todo el auxilio y estuvimos en el Hospital San Camilo toda la noche, hasta el sábado, al final de tarde que lograron operarlo porque el pabellón estuvo disponible y lo lograron operar y atender.

– ¿Está consciente, cuál es el estado de él?

– Él está consciente, con los dolores por supuesto, con los analgésicos, todo lo que le tienen que colocar, pero está mentalmente consciente, con toda la movilidad superior completa.

– Hasta el momento no tiene movilidad en las piernas, pero están a la espera de una operación o algo así.

– No, ya a él lo operaron. Por delante queda la rehabilitación, ejercicios y queda la fe, todas las oraciones en Dios de que con todo esto él vuelva a salir adelante, va a ser un proceso largo, pero confiamos en Dios y sé que sí va a salir adelante.

– Usted nos decía que es deportista.

– Sí, él pertenece al club de la 62 (Escuela San Martín) desde hace seis años, y ha representado a San Felipe en los nacionales, incluso estuvo en los binacionales en Argentina; estuvo por cuatro meses en Santiago, en lo que es la selección nacional para tratar de entrar a la selección nacional de Chile, y por cuestiones económicas no nos alcanzaban los recursos para que pudiera estar viajando a los entrenamientos, y bueno ahí tuvo que ceder en esa parte. Todo el que juegue Voleybol en San Felipe conoce al ‘Flaco’, a él no lo conocen por su nombre, sino que por el ‘Flaco’. Lo van a ubicar porque es un niño de dos metros y es el más alto del equipo, por eso todos lo conocen como el ‘Flaco’.

– ¿Ha podido conversar con él, se acuerda de algunas cosas?

– Como está en la UTI, las visitas son restringidas. Yo estuve con él el viernes en la noche, el día del accidente, pero ya el sábado, después que ingresó a la UTI y luego de la operación, pues no, sólo ha sido mensajes, audios, pero me dicen que está bien, que está estable, tranquilo.

– ¿Él tiene una lesión en la columna?

– En la columna vertebral, en la parte lumbar.

– Se tienen que cubrir gastos y para esto se está realizando una campaña, nos puede explicar por favor.

– Sí, hay una cuenta que, primero estábamos trabajando con una cuenta del Banco Estado, cuenta Rut directa, pero después por recomendaciones y unas personas me dijeron que colocara una cuenta corriente, entonces se habilitó la cuenta corriente Banco Estado 22300123604 a nombre de Nela Rodríguez, y el que quiera aportar un granito de arena, puede aportarlo a esa cuenta porque esto va a ser un proceso largo. Yo no tengo todavía consciencia neta de cuánto van a ser los gastos, ni siquiera tengo noción de cuánto es el gasto del hospital, pero es un proceso muy largo de rehabilitación, de ejercicios, donde hay que llevar, traerlo, medicamentos, entonces decidimos hacer esa cuenta y colocando todos los fondos ahí para cuando él vaya necesitando pues él pueda tener ya los fondos a su disposición para que se puedan utilizar y cubrirles todas las necesidades para que esto avance lo más rápido posible y que con el favor de Dios no sé en cuanto tiempo, que pero él esté de nuevo de pie, esté de nuevo jugando voleybol.

El accidente se produjo en calle Ejército llegando a Ernesto Montenegro de Villa El Señorial.

Diego también pertenece al equipo de Voleibol de la Industrial, pues él cursa su 4º medio en la Industrial, y la gente de la Industrial se ha portado al siete como dicen y ellos tienen la información completa de Diego y todas las cosas» indicó.

También cadenas de oración nunca están de más. Cuenta corriente del BancoEstado 22300123604 a nombre de Nela Rodríguez.