Piden al municipio reponer agua para regar parque y áreas verdes del sector

Vecino de Villa Las Acacias:

Un vecino de Villa Las Acacias, Gerardo Albornoz, está reclamando públicamente contra la municipalidad de San Felipe porque dice que no ha encontrado a alguien que lo atienda para exponer la situación que les afecta como vecinos, y tiene que ver con que no tienen agua para regar las áreas verdes ubicadas en la Costanera, al costado del Estero de Quilpué.

«Hace cinco años nos hicimos cargo, dos vecinos, de las áreas verdes en la Costanera Norte de Villa Las Acacias Primera Etapa. Mantenemos limpio, plantamos más árboles. Es un paseo para adultos mayores, niños, hay juegos también, pero el grave problema que tenemos es que no les hacen mantención a las cañerías con que regamos. En la actualidad nos estamos demorando un día y medio en regar las áreas verdes porque no sale agua», dice.

Nos cuenta que concurrió y llamó al Departamento de Aseo y Ornato: «Ninguna solución, llamé al encargado de áreas verdes, tampoco, para tratar de conseguirnos una boleta de pago porque Esval me solicita el número de cliente para poder hacer el reclamo, por sí sólo no vienen y ya llevamos tres meses con la situación. He ido a varios departamentos del municipio y no hay solución para nada, y nosotros necesitamos mantener las áreas verdes porque es un lugar de conversación para los adultos mayores, niños y familias. Ese es el grave problema que tenemos acá en la actualidad», dice Gerardo Albornoz, vecino del sector.

– Como consecuencia de esto, las áreas verdes se están secando.

– Claro, eso es lo que no queremos, lo que le pasó a la segunda etapa, que por no hacer mantención ni regadío están todos secos los árboles, eso es lo que no queremos en la primera etapa. Nosotros compramos mangueras, mantenemos las áreas verdes, no le pedimos absolutamente nada al municipio, solamente que nos mantenga el agua como corresponde… nada más, nada más.

– ¿Esto es al costado del estero Quilpué?, para que la gente se haga la idea en el fondo.

– Claro, entre Abdón Cifuentes y Juan XXIII.

Destacar que al finalizar, el vecino Gerardo Albornoz destacó que «por intermedio de ustedes vengo a poner este reclamo, no poner mal a nadie, sino que una solución más que nada», culminó el vecino.

Hace unos años vivieron la misma situación que hoy están reclamando.

Señalar que estas obras tuvieron un costo de 600 millones de pesos.