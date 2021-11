Profesora que padece cáncer realiza bingo para costear nuevos exámenes

¡Necesita un último empujoncito!:

Claudia Contreras López es profesora de las escuelas El Almendral y John Kennedy de San Felipe, quien se ha hecho conocida porque lamentablemente a fines del mes de mayo le detectaron cáncer, teniendo que ser operada de urgencia porque se agravó. La operación la pudo costear gracias al aporte de la gente, sin embargo ahora y durante la realización de las quimioterapias surgieron más problemas de salud, por lo que debe realizarse nuevos exámenes que no estaban dentro del presupuesto. Por eso nuevamente está recurriendo a la buena voluntad de las personas. Para ello está organizando un bingo este día sábado 27 de noviembre a contar de las 17:30 horas.

Nos cuenta que estos nuevos exámenes son porque ella padece de jaqueca y sangrado nasal que le dura algunos días.

Al iniciar la conversación comienza contándonos un poco el contexto de cómo ha sido este proceso.

Nos cuenta que su operación, que debía hacerse urgente, la pagó luego de hacer algunos beneficios donde vendieron pollos, se realizaron rifas; «los colegas de mis escuelas me apoyaron con otras rifas, el Afesam, el Colegio de Profesores, mucha gente, alumnos, apoderados y salí adelante con la mitad de mis quimioterapias, porque en principio me dieron doce y con la posibilidad de dos radioterapias en caso que esto no saliera bien. Hasta el momento mi sistema inmune y los exámenes me han salido súper bien, he podido ir avanzando. El tema es que dentro de estas quimioterapias me surgieron exámenes nuevos que yo no tenía contemplado dentro de mi presupuesto, porque hasta el momento tenía como cubrir mi quimioterapia y ya no molestar a nadie más y no hacer nada, pero yo sufro de jaquecas y sangramiento nasal por dos-tres días continuos y debo hacérmelos. Por eso de nuevo tengo que recurrir a la comunidad para poder costearlos, entonces vamos a hacer con mi familia y mis vecinos un bingo este día sábado 27 de noviembre, vamos a empezar a las cinco y media de la tarde para terminar como a las nueve y media, diez», dice la profesora.

– ¿Dónde?

– En Emiliano Castro en la Población Pedro Aguirre Cerda, justo frente de mi escuela John Kennedy, justo justo al frente. Conseguimos liberar el pasaje, porque yo vivo en uno cerrado por lo tanto no molesto a nadie y por el tema de los aforos que hay que tener conseguimos cerrar una parte, con los vecinos vamos a sacar mesitas, va a ser algo muy familiar y con la gente que quiera venir, que quiere venir, que quiera apoyarme en esta causa. Cómo sé que estas actividades son del gusto de los adultos mayores, por eso lo vamos a hacer temprano porque después empieza a ponerse heladito y puedan irse a sus casas. Mis vecinos son todos adultos mayores y están súper entusiasmados. Vamos a vender completos, papas fritas, bebidas, empanadas. Vamos a rifar tortas, esos premios que se hacen en los bingos, va a estar entretenido para amenizar la tarde y también poder apoyar la causa.

– ¿Cuánto es el valor de la tarjeta?

– La tarjeta sale 3 mil pesos con derecho a 10 juegos, van a venir colegas cantantes para amenizar la tarde; Carlos González, Karina Oses, el tío Guillermo, que canta rancheras aquí en la John; va a estar bonito, va a ser una tarde bonita, si Dios quiere.

HA VISTO LA PARTE MALA DE LAS PERSONAS QUE NO CREEN EN SU ENFERMEDAD

Nos cuenta que en todo este proceso de su enfermedad ha visto personas muy buenas, pero también ha tenido que ver la parte mala del ser humano, «personas que no te creen, que te juzgan, que molestas mucho, entonces ya como que uno tiene que poner el ‘cuerito de chancho’… ya, es mi vida la que está en juego. Por eso insisto, el que quiera venir, estar y cooperar, pucha agradecida de la vida. De verdad estoy muy agradecida, y el que no, que se reste; o sea, yo no quiero tener problemas, no voy a pelear con nadie, pero como te digo, o sea este proyecto está en marcha para este fin de semana, sábado 27 de noviembre», señala.

– En todo caso decirles a esas personas que nadie está libre de nada en el fondo, porque esto nos puede ocurrir a todos.

– Es que sabe lo que pasa, es que la gente que ha vivido el proceso del cáncer sabe qué cuento está en el proceso de quimioterapia; hay días que uno está muy bien y hay días que uno está muy mal. Yo en estas últimas quimio he pasado hasta tres días acostada, sangrando de nariz y con unas jaquecas espantosas; hay días, por ejemplo ayer, estaba ordenando algunos premios que me han donado para la rifa y se me cayeron las tazas, porque las manos no me funcionan, me da la neuropatía con el cambio de temperatura. Las personas que tienen esto saben que la neuropatía si uno mete las manos al agua helada… Por ejemplo yo en la casa tengo que andar con guantes porque no puedo tomar fierros, nada que esté helado, ya después de las cinco de la tarde tengo que andar con guantes afuera porque el viento me tulle las manos y me cierra la garganta, y al cerrarme la garganta me da crisis respiratoria, pero eso pasa algunos días, tres o cuatro días después de la quimio, y a veces cinco, dura más, y los otros días yo estoy bien y en esos días le explico a la gente que no me cree, que yo soy mamá, tengo que seguir comiendo, me tengo que vestir, tengo que pagar luz, agua, gas, entonces hay gente que ha cuestionado para qué se va la plata, yo sigo recibiendo mi sueldo y de eso yo vivo. Si ese sueldo me alcanzara para costear mi tratamiento… ideal, ni siquiera le hubiera contado a nadie.

– No andaría pidiendo en el fondo.

– Exacto, pero no me alcanza. Por otro lado se cierran muchas posibilidades. Yo tenía por ejemplo acceso a la farmacia, por la caja donde estoy asociada, pero el hecho de estar con licencia, no tengo acceso, entonces tengo que comprar los remedios cash, cash.

– ¿O sea cuando usted más necesita no cuenta con esa alternativa?

– No, no. Hay cosas que uno ni se imagina que pasan y pasan. Se te cierran los accesos a la farmacia, a créditos donde podría haber dicho: ‘ya, yo pido lo que me falta… un crédito’; y no. No, porque tiene que pagar lo que tiene, hay millones de excusas, en realidad son excusas, porque son cosas que te descuentan por planillas, y yo tengo un contrato indefinido, entonces no tendría por donde, no…, pero es no.

– ¿Ese es nuestro país?

– ¡Ese es Chile, señores!

Sobre el monto a reunir, dice que cualquiera que sea, el dinero bienvenido sea.

Al finalizar agradece a todas las personas, instituciones que le han ayudado en este proceso.

Reservas cartones de bingo al 9-4129 8646.

Reiterar la invitación para este día sábado 27 de noviembre en pasaje Emiliano Castro de Población Pedro Aguirre Cerda.