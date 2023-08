Piden cierre perimetral a sitio eriazo del desechado Centro Cultural

Vecinos del Barrio Miraflores están aburridos del constante basurero que se forma en el sector.-

Ya que no pueden luchar contra las personas que acuden a depositar basura al sitio eriazo donde se pensaba construir un centro cultural en el Barrio Miraflores, vecinos y la directiva encabezada por su presidente Jesús Chaparro, piden a la actual administración municipal que por último cierren el lugar para poder evitar que se transforme en un basurero o vertedero.

Reclaman que han enviado ya tres cartas a la Municipalidad y no ha pasado nada, teniendo en cuenta que se despriorizó instalar una biblioteca ahí.

Conversamos con el presidente de la junta de vecinos y algunos residentes del sector, quienes coincidieron ela necesidad de un cierre perimetral.

Según indicó Jesús Chaparro, «estoy muy apenado y con rabia e impotencia como representante de la junta de vecinos, porque soy el presidente de acá del Barrio Miraflores y es un tema de toda la semana que la gente no tiene conciencia, viene a tirar basura asquerosa, ramas, no tienen ninguna molestia e irresponsabilidad de tirar cosas. Se han mandado tres cartas a la Municipalidad, como acá se despriorizó por parte de esta alcaldesa la biblioteca, por último se cierre con malla, pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. Este es un problema de todas las semanas que cansa, cansa a uno como representante de un sector parece que no lo toman en cuenta o lo agarran para el ‘chuleteo’, disculpen que lo diga así, pero que esto es el colmo, ya rebalsó el vaso, hoy en día esta mugre que está hoy día (viernes) acá. Porque esto verdad es mugre, tengo rabia con la administración y con la gente que no hace nada, no toma conciencia del medio ambiente».

Conversamos con otro cecino, Tomás Troncoso, quien vive al frente del terreno, y cada vez que sale de su casa se encuentra con la basura.

– Usted vive aquí al frente y al salir, ¿este es su panorama?

– Este es el panorama, siempre ha estado sucio; limpian, vuelven a ensuciar. Como ahora pueden ver, siempre hay mugre, ramas, pero ahora hay cortes de telas, de cueros, una caja como de árbol de navidad. Pero la administración de este gobierno municipal, tanto de éste como de los anteriores, no se ha hecho responsable de esto que en un principio era una plaza y después pasó a ser como biblioteca, y que tampoco se ha concretado en nada; ni en biblioteca o centro cultural, ni siquiera en un punto verde. Es triste, es muy molesto ver la poca cultura de gente de afuera, porque éstos no son los vecinos que vienen a tirar esta basura aquí.

– Tomás, ¿estaría de acuerdo también que cerraran aquí el contorno?

– Totalmente de acuerdo.

– Vecina, ¿nombre suyo?

– Hilda Castro, vecina del Barrio Miraflores. Fíjate, años que estamos sufriendo que nos tienen de basurero en San Felipe. La gente de alrededor debe ser, quizás más lejos también, entonces sería regio, me adhiero a las palabras del vecino, que cerraran aquí por último. Si estamos esperando que haga algo productivo, se transforme este lugar, pero como está demorando, por mientras que cierren, es una solución inmediata y que es menos costosa.

– ¿Este es el panorama que se encuentran a diario?

– Fíjate que vienen a limpiar la municipalidad, pero al día siguiente ya tienen la cochinada, entonces la falta de cultura de nuestro pueblo, de nuestro país, pucha que deja qué desear. Nosotros queremos algo, biblioteca.

– Durante la administración del ex alcalde Jaime Amar había proyectado un Centro Cultural acá.

– Claro, pero no quedó en nada al final, si todos nos han prometido, pero nadie cumple.

– ¿Buena idea esa de cerrar?

– Lo primero es cerrar el entorno, para evitar toda esta cochinada que nos tienen. Los vecinos de aquí al frente sufren con la mugre, a veces deshechos hediondos.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Consultado el administrador municipal, Hernán Herrera Caballero, por esta inquietud de la comunidad del sector, señaló que «estamos al tanto de la situación que deben vivir diariamente los vecinos y vecinas del sector de Barrio Miraflores, es por eso que hemos coordinado un servicio sistemático con nuestro departamento de Aseo y Ornato para el retiro de los microbasurales que se acumulan. Tal como lo señala la vecina Hilda Castro, el problema es que los inescrupulosos de siempre vuelven a dejar basura, ramas y escombros en algunas oportunidades, por lo que apelamos a la conciencia de nuestra comunidad para no insistir en estas prácticas. Paralelamente, nuestro equipo de la Secplac se encuentra trabajando en varias propuestas de corto, mediano y largo plazo para proyectar el uso definitivo que le daremos a ese espacio, siempre con la debida socialización con nuestros vecinos y vecinas del sector», señaló Herrera.

