Piden fiscalizar a camiones que trasladan concreto para arreglar el canalón

Vecinos de Camino del Inca denuncian daños en calles:

Roberto Donoso, presidente de la Junta de Vecinos Camino del Inca, está pidiendo públicamente que las autoridades locales fiscalicen el paso de camiones de alto tonelaje y cargados con concreto, los que están realizando labores de reparación del canalón del río y están dañando lo poco y nada de calle que les queda.

Aparte de eso sigue insistiendo en el problema que tienen con el alcantarillado, donde vecinos no se han podido conectar, además de hechos delictuales que deben enfrentar pese a estar a pasos del Retén de Carabineros. Amanecieron árboles con ‘machetazos’ en su raíz. Por eso reitera el llamado a fiscalizar el sector.

– Don Roberto, ¿cuál es el problema en sí con los camiones?

– Son de alto tonelaje, de cemento, y algunas tolvas que a veces pasan, y esos están haciendo más tira lo poco y nada de calle que nos va quedando, entonces la idea es que fiscalicen. Si eso estoy pidiendo hace mucho tiempo… fiscalización para la calle y en general, porque también se han presentado otro tipo de problemas en la noche acá y no son capaces de venir a fiscalizar a este pueblo.

– Eso que ustedes están a pasos de Carabineros.

– Estamos a pasos de Carabineros, pero aquí pasan cosas y pasan frente a Carabineros y no pasa nada aquí.

– ¿Se refiere a hechos delictuales en el fondo?

– Exactamente.

– ¿Cómo qué, por ejemplo, si pudiera mencionar alguno?

– Resulta que aquí se han metido a robar a las casas. Nosotros como junta de vecinos estamos instalando cámaras de seguridad por parte nuestra, porque ya es mucho lo que está pasando, se está viniendo la gente de arriba. Acá hay gente de afuera que viene a meterse a las casas, entonces necesito más fiscalización, que se vea presencia de los inspectores. También vehículos que están abandonados en la calle, sirven como referencia para que los delincuentes se escondan ahí, y yo he pedido muchas veces eso y no son capaces de solucionarme ese problema.

– Y lo vecinos se quejan con usted en el fondo.

– Exactamente, yo recibo todas las quejas, porque yo soy el que los representa a ellos, entonces de por sí tienen que decirme las cosas a mí y yo las digo allá y no pasa nada. Yo no sé por qué no pasa nada por el hecho que yo pida una fiscalización y no la vienen a hacer. Hay vehículos muy mal parados en todas las curvas, pusieron unos letreros no estacionar y siguen ahí y no los pueden sacar, no sé por qué, el motivo que no los pueden sacar. Hoy día aparecieron unos árboles grandes cortados con un machete y los dejaron ahí, a medio filo, y nadie dice ninguna cosa.

– ¿Dónde fue eso, ahí mismo en la calle Camino El Inca?

– En el mismo camino El Inca, siendo que esos árboles son nuevos y están muy bonitos y los están cortando. Entonces eso es lo que yo necesito, que el municipio se ponga las pilas y así como tiene camionetas para darse vuelta por otros lados, que también nos considere a nosotros como calle.

Sobre un número estimado de camiones que pasan a diario, señaló que hoy están pasando más a lo lejos, «pero hubo una semana que estuvieron seguidos tirando concreto, unas 5 veces en el día, pero hacen daño, hacen mucho daño», indica.

También recordó el problema que tienen actualmente con el alcantarillado, indicando que eso no quedó en nada «porque aquí mucha gente falta que se pueda conectar, pero ya no tiene confianza por los olores que salen y se devuelven», señala.

– ¿Se sienten postergados?

– Es que más que postergado, porque aquí la alcadesa de San Felipe nunca se ha dirigido aquí a la calle ni a mí personalmente para conversar y ver los problemas que tenemos.

Hace un resumen reiterando que continúan la problemática del alcantarillado y ahora se suma el paso de los camiones de alto tonelaje transportando concreto.

Dice que se sienten abandonados por la autoridad local, aunque reconoce que hubo un concejal, Juan Carlos Sabaj, que los estuvo ayudando «para tapar un poco los hoyos porque ya no se podía, de verdad no se puede andar en la calle; ese concejal fue él que mas hizo por esta calle, pero nadie más».

– ¿De la Delegación lo han visitado?

– Estuvo presente muchas veces, pero no pasa nada con San Felipe. Vuelvo a repetir, la alcaldesa no sé qué pasa con esta calle que la tiene tan abandonada.

– ¿Cree que en tiempo de elecciones los puedan visitar para saber de sus problemas?

– Bueno, ojalá y esperamos que por eso nos visiten. Los concejales son pocos y nada los que conocemos que son siempre para las elecciones, pero acá no han aparecido desde que salieron, ninguno ha aparecido excepto Juan Carlos Sabaj, que él nos ha apoyado en muchas cosas.

Según información recopilada por nuestro medio, la reparación del canalón del río tendría un costo sobre los 5 mil millones de pesos.

