Por quinta vez entran a robar a local nocturno ‘Entre Copas y Chicas’

Robo alcanza el millón de pesos entre licor y daños:

‘De casero’. Así de simple tienen al dueño del local nocturno ‘Entre Copas y Chicas’ ubicado en calle Portus casi esquina Chacabuco. Decimos esto porque ayer en la madrugada por quinta vez entraron a robar al recinto, llevándose gran cantidad de licores de alto valor y provocando daños. Todo avaluado en un millón de pesos aproximadamente.

Conversamos con José Reyes, dueño del local, quien nos confirmó la cantidad de robos que ha sufrido: «Cinco veces se me han metido a robar acá a mi local en Portus. Ahora a las cinco de la mañana ingresaron al local de nuevo, me robaron el trago que es lo que andan buscando estas personas, no buscan plata, sólo buscan trago. El robo es similar a un local nocturno que hay acá en San Felipe que el otro día vi un video que sacaron puros licores fuertes, los más caros, no se llevaron baratos, solamente los más caros, el resto lo dejaron acá», señala.

– Estamos acá en el segundo piso, ¿al parecer entraron por acá?

– Ingresaron por el techo, la misma parte donde han ingresado todas las otras veces. Habíamos reforzado la muralla como se ve acá, pero de nuevo usaron la violencia, un fierro que hay arriba del techo y rompieron la muralla e ingresaron de nuevo al local. Ya es quinta vez que me toca y no sé qué más puedo hacer para que termine esta cosa de los robos y la delincuencia acá en San Felipe. Porque todos los días escuchamos que se metieron en un local, se metieron en otro, ya es una cosa de locos, todos los días las mismas noticias; roban local nocturno, comercial, fuente de soda, no sé, es una cosa que no sé lo que está pasando acá en la comuna de San Felipe.

– ¿Cuánto es el perjuicio económico?

– El trago que se llevaron es puro fuerte, arriba de $ 32.000 cada botella. Deben ser unas 10-15 botellas que se llevaron, no las he contado en este momento, pero son alrededor de 10 a 15 las que robaron, y el daño al local que hay que reparar, hay que buscar un maestro hoy día, no se puede trabajar en la noche, así como está el local, tengo que pagar igual los sueldos a la gente que trabaja conmigo porque ellos no tienen la culpa de que el local hoy día no pueda funcionar porque alguien se metió a robar.

– ¿De cuánto estamos hablando en licores?

– Quinientos mil pesos más menos.

– ¿Más la reparación?

– Más la reparación. Un maestro aquí viene y dice, no sé unas quinientas lucas más me irán a cobrar, con materiales, con todo lo que hay que reparar.

– ¿Estamos hablando de un millón de pesos?

– Un millón de pesos.

– ¿Hizo la denuncia?

– Denuncia no he hecho porque no he querido ir.

– ¿Porque no vale la pena?

– Es que al final hacer una denuncia es una pérdida de tiempo para uno, encuentro, porque otras veces en que se han metido a robar, hago la denuncia y después me llega un correo diciéndome que el caso fue sobreseído porque no habían encontrado a los culpables.

– ¿En quién sospecha usted?

– La otra vez pillamos a una persona acá y creo que es el mismo, porque anduvo rondando acá en estas noches. Ahora voy a revisar las cámaras para ver si es el mismo personaje que pillamos la otra vez. En estos momentos no las he revisado porque no tengo luz, me cortaron los cables afuera de la calle están cortados. Ya llamé a Chilquinta para que me vengan a reponer el alumbrado para un rato más revisar las cámaras, que es lo que se ve quien fue la persona, porque hay cámaras que están enfocando donde fue el robo de licores.