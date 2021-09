Presidenta de Villa Cordillera reclama por mal servicio de taxis colectivos

«Van para donde se les da, las ganas», señala, coincidiendo con la inmensa mayoría de la comunidad en el hecho que no se respetan los recorridos fijados por la autoridad.

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos San Felipe y a la vez presidenta de la Villa Cordillera, Ruth Delgado Barrera, reclama públicamente por el mal servicio que entregan los conductores de taxis colectivos para ese sector. «No es problema que cobren, pero que entreguen un buen servicio como corresponde», señala.

Agrega más adelante que su malestar «es por la locomoción colectiva. Nosotros ya llevamos prácticamente desde la pandemia sufriendo la poca locomoción que hay hacia la Villa Cordillera. Por ejemplo, estamos media hora esperando colectivo para que nos traiga hacia la Villa Cordillera, todos nos paran el dedo que van hacia abajo. Yo quiero que aquí se ordene la locomoción colectiva y que den un buen servicio a la comunidad. Ahora empezaron a cobrar ya los $600 cuando esto se supone que habló el presidente del Consejo de la locomoción colectiva, que empezaban el 16 y el lunes ya empezaron a cobrar. Yo encuentro que es un abuso. Piensen que la gente que anda en colectivo es vulnerable, que no tiene un auto particular. Por ende, que den un buen servicio, no digo que no cobren, están en su derecho, pero que presenten un buen servicio hacia la comunidad, porque hay que rogarlos para que vengan a la Villa Cordillera, por ejemplo, o a la Bernardo Cruz o para el sector nororiente. Porque no sé cómo están ellos, van para dónde se les da la gana. Aquí hace falta un orden como corresponde. Porque ya basta que ellos vayan para donde quieran y no para donde el pasajero quiere», detalló.

– ¿Sucede todos los días esto?

– Todos los días está sucediendo. Es cosa de que usted se vaya a parar a Portus y se va a dar cuenta donde está la parada de colectivos. Mire, yo para hablar algo en favor de ellos encuentro insólito que en un paradero estén los colectivos y tambien para las micros. Porque se forma un desorden tambien ahí. Así es que yo creo que la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto, ver y ordenar las calles, sobre todo. Que los colectivos pasen por un lado, las micros por otro o volver como teníamos anteriormente nosotros el recorrido. Porque así era más ordenado, por Traslaviña iba la gente que se dirigía hacia la población San Felipe y por Coimas la gente que venía al sector Nororiente. Ahora no… hay un desorden, hay un desorden, hay que ponerse las pilas. Yo hago un llamado a las autoridades que se pongan en el lugar nuestro, que sean empáticos con nosotros. Porque nos den un buen servicio a la gente que no tiene los medios para andar en locomoción propia.

– ¿O sea el plan de gestión de tránsito no ha beneficiado mucho?

– Para nada, para nada, piense usted y siempre lo vuelvo a repetir, la gente son personas que buscan dónde está más económico, van a comprar donde el ‘Kiko’ por ejemplo, por darle un ejemplo, y tienen que caminar hacia Portus con todos los bolsos; igual hay que ponerse en el lugar de ellos, hay que ser empático con la gente que necesita. Así es que ojala las autoridades nos escuchen y vean la parte de la locomoción colectiva. Aquí no todos son iguales, hay gente buena, hay gente que es responsable y cumple como debe ser, pero hay otros que van para donde quieren.

Recordar que hoy -al menos oficialmente- comienza a regir la tarifa única de 600 pesos.

Hacer hincapié que conversamos con Ruth Delgado Barrera el día martes 14 de septiembre, 48 horas antes que entrara en vigencia la tarifa unificada. De todos modos hubo líneas que adelantaron el cobro de 600 pesos. Algo que era posible ver en el tarifario expuesto al público. Elemento esencial según lo dicho por Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos.