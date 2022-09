Realizan ‘trabajo de joyería’ para cortar anillo y salvar dedo a un hombre

Bomberos de la Cuarta Compañía:

Un verdadero ‘trabajo de joyería’ o también una ‘operación quirúrgica’, son algunas frases con las cuales se podría calificar una labor realizada por voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Felipe para cortar un anillo y de esa manera simplemente salvarle el dedo a un hombre este día domingo, luego que desde el SAMU solicitaran la cooperación.

La información la dio a conocer el comandante de Bomberos Juan Carlos Herrera Lillo, quien destacó el trabajo de los voluntarios, indicando que «hay constantes llamados del SAMU donde bomberos tiene que ir a cortar anillos porque la gente llega con el dedo hinchado, o se colocan algún sistema de tubería o cañería, se las colocan como anillos y la verdad después no se las pueden sacar. Bueno, debido a eso, en primera instancia se había comprado unos corta anillos que tienen todas las compañías, se les repartió, pero no fue 100% efectivo porque muchas veces los anillos eran de acero, entonces no cortaban estos corta anillos esa situación. Así es que se tuvieron que comprar Dremel, unos chiquititos para poder hacer este trabajo y hacer el corte, ya que usted sabe, si se empieza a hinchar el dedo es mucho más riesgoso poder trabajar con una máquina y poder cortar el anillo. Afortunadamente se hicieron unas capacitaciones y bomberos pudo hacer ese trabajo. Aunque no lo crea, constantemente se están haciendo estas situaciones, o si no muchas veces los mismos del SAMU, del Hospital, nos mandan algunas personas a un cuartel de bomberos para que se les pueda hacer el corte correspondiente para poder sacarle los anillos de los dedos, que son una situación donde ya la mano o el dedo se le empieza a hinchar, y para las personas que sufren esto es muy complicado», dice.

– Claro porque el anillo se vuelve un torniquete.

– Exactamente, un torniquete, y la verdad que hemos tenido situaciones de anillos que apenas se ven, pero se ha hecho el trabajo especial, como quirúrgico, de joyería como se dice, para poder cortar estos anillos, que a la gente muchas veces, aunque no lo crean, son cosas que no piensan que Bomberos las maneja, pero la verdad que hemos tenido que especializarnos en muchas cosas que la gente no piensa.

– A propósito de eso mismo, cuéntenos sobre la última emergencia donde vemos en un video, meten como un cuchillo debajo como para no tocar la piel y después aparece el dedo de la persona sin ningún rasguño.

– Esas son paletas de acero que se colocan ahí, con un poco de lavazas, para que pueda desplazarse lo mejor posible. Bueno ahí va el trabajo especializado del bombero que está trabajando, tiene buen pulso y poder evitar cualquier tipo de situación, corte que pueda sufrir la persona, porque en vez de solucionar vamos a generar más problemas de lo que está pasando. Esta emergencia fue atendida por personal de la Cuarta Compañía y afortunadamente, como se ve en el video, el trabajo profesional de los bomberos que atendieron esta emergencia fue fundamental.

– Usted dice cada compañía tiene una máquina, ¿pero también hay un bombero destinado para manipular la máquina o no?

– La verdad que casi todos los bomberos están capacitados para atender este tipo de situación, este trabajo. Se han ido capacitando constantemente, aunque usted no lo crea se hacen ensayos con miles de cosas para poder llegar a ese punto, y que el bombero sea preciso en poder como ingresar esta paleta de acero para no cometer algún error o hacerle algún corte en el dedo a la persona que se le está haciendo el trabajo, y solucionar el problema lo mejor posible.

– De la emergencia que estamos conversando, ¿cuándo se produjo?

– Esta emergencia se produjo el día domingo y se ve en la foto cómo a la persona se le cortó el anillo y cómo tenía el dedo hinchado realmente, y la solución, el trabajo que hace bomberos, es una joyería.

– ¿Lo derivó el SAMU o ustedes tuvieron que ir allá?

– No, muchas veces se concurre al SAMU a solucionar el problema.

– ¿En esta ocasión fueron al SAMU también?

– Exactamente.