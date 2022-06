Roban 5 millones de pesos en accesorios para celulares

Local comercial en Merced 582 San Felipe:

Unos cinco millones de pesos en accesorios para celulares robaron delincuentes desde un local comercial ubicado en calle Merced número 582, en San Felipe.

El robo quedó al descubierto el día de ayer en la mañana, cuando como de costumbre llegaron sus dependientes a trabajar, entre ellos David Hidalgo, dueño del establecimiento, quien en conversación con nuestro medio lamentó el robo calificándolo de desastroso.

«Sí, es desastroso que sucedan estas cosas, ya que uno se esfuerza para tener todo esto y que de la noche a la mañana te dejen sin nada en realidad. Se llevaron muchas cosas, así es que mal, mal lo que está sucediendo, es más, en una ciudad como San Felipe no pasaba nada de esto tampoco», dice.

– ¿Qué podemos comentar del robo, qué productos vende acá?

– Este es un local de telefonía, servicio técnico de celulares y bueno se llevaron más que nada teléfonos de clientes que estaban reparados. Teníamos teléfonos valorizados en 200 mil, 500 mil, un millón de pesos, lamentable. También teníamos cosas específicas como ‘smartwatch’ que estaban valorizados cada uno en 45 mil, 65 mil pesos, audífonos JBL, marcas caras, joystick originales de Play 4, 5, se llevaron algunas consolas que teníamos, audífonos inalámbricos con Bluetooth se llevaron más de 30, que tenían un valor de 65 a 70 mil pesos.

– Usted me decía un avalúo total de 5 millones de pesos.

– Exactamente, estuvimos sacando el cálculo y aproximadamente es un monto de 5 millones de pesos con todo lo que se llevaron, porque teníamos una sección de puras cosas originales y relativamente caras y se llevaron todo eso.

– ¿Cuál fue el modus operandi que se supone usaron los delincuentes?

– Bueno, teníamos la reja cerrada con tres candados, rompieron dos y una parte de la reja, supongo que vinieron en vehículo o caminando, no sé porque intentaron llevarse un televisor, no se lo llevaron porque está pegado a la muralla y rompieron los tres candados, se los llevaron y dejaron la reja cerrada para que no sospecharan al pasar. Nos vinimos a dar cuenta a la hora que se abre el local que es a las nueve de la mañana, y al abrir la reja nos fijamos que no estaban los candados, al abrirla nos encontramos con la sorpresa adentro.

– ¿Esto podría haber ocurrido en la madrugada, qué piensan ustedes?

– Ayer, el día feriado, abrimos hasta las tres de la tarde, la niña se fija que quede todo bien cerrado, supongo que debe haber sido al momento de oscurecer, desde las seis y media, siete, de ahí en adelante hasta que amanezca; no sé la verdad qué podría haber sucedido. Estuvimos viendo si algún vecino tenía cámara, algo, pero nadie, ni el IST, AFC, nadie tiene cámara. La verdad, nosotros tenemos unas cámaras que graban en el momento, lamentablemente no dejan guardados los videos.

– Recién le preguntaba a una de sus trabajadoras, ¿cómo se recuperan de esto?, porque uno siempre se pregunta si hay seguros comprometidos, ¿o es pérdida derechamente?

– Lamentablemente es pérdida, ya que nosotros contamos con otros locales y la verdad este local es relativamente nuevo todavía, estábamos estableciendo el tema de la seguridad, de las cámaras, contábamos con unas cámaras que más que nada van con aplicación al celular, pero no con una base de datos, todo eso, y bueno en realidad es pérdida porque no está asegurado el local como te digo es relativamente nuevo, estamos empezando con él y la verdad es pérdida total, y no creo que se encuentre algo ya.

– ¿Son fáciles de reducir y apetecidos?

– Sí, son fáciles de reducir y exactamente son cosas muy apetecidas y caras y que las vendan a mitad de precio o más bajo, es vendible muy rápido.

– ¿Van a seguir funcionando?

– Sí, por supuesto.

– ¿Tratar de recuperar algo?

– Exactamente, tampoco les vamos a dar méritos a este tipo de personas, delincuentes, y no le vamos a favorecer a ellos, vamos a seguir funcionando, tratar de recuperarnos y ver cómo lo podemos hacer.

– ¿Hizo la denuncia en Carabineros?

– Sí, efectivamente hicimos la denuncia en Carabineros, quedaron en revisar el tema de las cámaras, vinieron peritos también, tomaron tipos de huellas y a la espera además de que nos den alguna esperanza por así decirlo.

Reconoce que en San Felipe se están produciendo muchos robos, recordando que vino hace diez años y la ciudad era otra, muy tranquila; «ahora ver todos los días este tipo de robos, no sólo a locales sino que a personas naturales, es muy complicado todo el tema», indicó.

– Aprovechemos de decirle a nuestros lectores dónde están ubicados ustedes.

– Un local está instalado en Traslaviña, entre Prat y Santo Domingo. Este local en Merced 582. Ofrecemos todo tipo de servicios técnicos de celulares con sistema operativo Androide o de Apple y vendemos muchos repuestos, carcasa, láminas de vidrios, audífonos y todo el tema relacionado con telefonía celular.