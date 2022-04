Ruegan a Municipio les instale lomo de toro en Villa San Francisco con Hermanos Carrera

Pequeño perrito fue atropellado por auto a gran velocidad:

Una vecina quedó en silla de ruedas tras ser atropellada en el mismo sector. Conductores no bajan la velocidad aunque existe un paso de cebra. Vecinos esperan que alcaldesa les atienda pronto y les resuelva la situación.

Siguen siendo los casos de falta de reductores de velocidad en las poblaciones de nuestra comuna, el común denominador y recurrente dolor de cabeza de los vecinos, pues en donde no hay instalados estos lomo de toro, hay por consiguiente mucho peligro para los peatones, entre ellos niños, mascotas y adultos mayores, o sea, todos están en peligro, tal como ocurrió la mañana de este miércoles en Villa San Francisco (ex 11 de Septiembre) con Hermanos Carrera, donde hacen la feria los días domingo, cuando ‘Cirilo’, la mascota de una vecina, fue atropellada por un automóvil color rojo que pasó a gran velocidad, dejando al animalito muerto y embarrado en el pavimento.

«ERA EL REGALÓN»

Así nos lo describió a Diario El Trabajo la dueña del can, Verónica Lara López: «Mi perrito era un Yorkshire de 2 años de edad, muy chiquitito el regalón de la casa, y él salió ahí afuera y pasó un tipo súper fuerte, ni siquiera paró a ver qué le había pasado a la mascota, nada. Y justo hay un paso de cebra, y fue aquí que pasó como a diez metros, era un auto particular rojo. Es que la velocidad de los vehículos no respetan aquí, si gente va cruzando, si hay niños jugando, nada, nada», comentó la vecina.

– Y entiendo que hay otra vecina también que tuvo un percance con este tema de los conductores corriendo.

– Sí, una señora ayer en el mismo sector, venía cruzando y pasó un auto y por la señora ni siquiera se paró, ella lo increpó ahí justo al lado en el paso de Cebra y la señora que conducía se hizo la loca y siguió nomás su camino en el auto. También hay otro caso, eso fue hace dos años más o menos, ella estaba afuera de su casa, ahí tomando el fresquito, sentadita y pasó un muchacho en un auto súper fuerte y como que se descontroló el auto y la chocó, ella quedó en silla de ruedas, a ella le cortaron una pierna por ese accidente, ahora perdió a su esposo, o sea, alguien tiene que solucionar este problema.

– ¿Qué es lo que piden ustedes a las autoridades?

– Los vecinos y yo también, lo que pedimos ahora acá es más seguridad en la calle, sabemos que el lomo de toro no se puede poner porque la calle es muy ancha, pero sí pueden poner ‘calugas’ reductoras que igual funcionan en la calle.

NADIE RESPETA

Diario El Trabajo habló también con uno de los dirigentes vecinales de esta población (ex Población 11 de Septiembre) David Zapata: «Yo soy representante, cooperador y soy parte de la nueva junta vecinal acá de Villa San Francisco. Esta calle, la Hermanos Carrera, es una de las calles principales del flujo vehicular en nuestra comuna, en nuestra ciudad de San Felipe. Hemos tomado la junta de vecinos con el fin de normalizar cierta problemática que tenemos nosotros como vecinos, y una de las principales problemáticas es el tránsito. Nosotros tenemos acá una intersección que colinda con el Barrio Arturo Prat y esta intersección ya ha sido producto de varios accidentes, varias situaciones, tanto así como lo comentaba una vecina de acá de la población, Verónica, una vecina de al frente de su casa por estar barriendo la calle a la orilla, un vehículo por pasar en alta velocidad la dejó lisiada de por vida. Ella está en silla de ruedas, este accidente pasó hace dos años y esta señora no se ha podido recuperar, quedó de por vida con este accidente. Hemos perdido mascotas acá, sabemos que las mascotas no pueden salir a la calle, pero los vehículos pasan a gran velocidad y no pueden tampoco esquivar estas mascotas porque las ven encima. Estamos justo a la vuelta de Hermano Carrera con la intersección de Arturo Prat, ya se pidieron a las autoridades competentes lo que era la señalización, tampoco han sido respetadas porque tenemos un demarcado de un paso de Cebra en dos sectores de nuestro barrio, de nuestra calle principal Hermanos Carrera, y no ha sido respetado, los adultos mayores se han visto con los vehículos encima sin tener la reacción de los choferes.

– ¿Hay señalética y no la respetan los conductores?

– Eso se ve de día muchas veces, tampoco se ve de día por el brillo, el sol. Hay que colocar una señalización que indique que hay un paso peatonal, que hay un paso de Cebra, porque los vehículos no lo ven, pero los vehículos al ver la señalización bajan un poco la velocidad. Lo decía la vecina, nosotros no podemos tener el lomo de toro por el ancho de la calle, tenemos los feriantes que algo que también que tenemos que normalizar en nuestro barrio, que también nos ha traído algunas complicaciones, que no estamos en contra de los feriantes, pero sí hay que normalizarlo, pero por ahora esto del tránsito es lo principal. Se lo decimos, ya hemos tenido accidentes, ya hemos perdido mascotas, hemos pedido a las autoridades y en realidad hasta ahora no tenemos respuesta. Tenemos una reunión programada con la alcaldesa esperando la reunión que ella nos confirme para que los vecinos pidan esta situación, porque como le digo, son muchos los accidentes.

Roberto González Short