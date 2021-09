Tres niños chicos resultaron lesionados:

Siete personas lesionadas, entre ellas tres niños de corta edad y cuatro adultos, fue el resultado de la aparatosa colisión entre un colectivo y un automóvil particular que se registró al mediodía de este miércoles en la esquina de Abraham Ahumada con Avenida Hermanos Carrera Norte. Al lugar del accidente acudieron la unidad de Bomberos BX-4, tres ambulancias del SAMU y personal de Carabineros.

Lo aparatosa de esta colisión hizo que los niños que viajaban en el auto particular se golpearan al interior del vehículo, quedando totalmente en shock al igual que las personas adultas de ambos vehículos.

PADRE DESESPERADO

Mientras iban llegando los socorristas, al lugar llegó el padre de los menores, quien al escuchar una versión totalmente extraoficial y no confirmada respecto a que el conductor del colectivo no habría respetado el semáforo, colisionando así al auto particular verde que cruzaba la intersección supuestamente con luz verde con los pequeños a bordo (hizo un trompo), explotó en ira, generándose en el lugar un altercado entre las partes, no llegando a más que una intensa rabia del angustiado padre.

Ante esta versión del accidente, serán las autoridades pertinentes quienes determinen responsabilidades.

Los daños materiales en ambos vehículos son cuantiosos. En cuanto a las personas afectadas, en total siete, fueron abordadas por personal médico, y posteriormente al menos tres de ellas fueron trasladadas al Hospital San Camilo. No se registraron heridos de gravedad.

Roberto González Short