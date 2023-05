Siguen reclamos por no entrega de horas vía telefónica en Cesfam Curimón

¡Para no creerlo!: Usuaria llamó 76 veces para conseguir un número de atención, pero jamás pudo comunicarse.-

Suman y siguen los reclamos contra la atención en el Cesfam de Curimón, especialmente en lo que es el otorgamiento de horas médicas vía teléfono. Hace unos días dimos a conocer el caso de Tania, y ahora es el turno de Carolina, quien nos cuenta que ha llamado hasta 76 veces para pedir horas y simplemente no puede hacerlo porque nunca le contestan.

Nos cuenta que tuvo que pedir finalmente a un vecino que le pidiera una hora, y luego agrega que su malestar «va a representar a muchas personas».

Según indicó Carolina, desea «expresar mi molestia porque el martes llamé 68 veces, y 8 antes, al Consultorio de Curimón, y hoy día (ayer) 33 veces. De repente hay mamás que no pueden salir tan temprano, como yo, a las 7 de la mañana a sacar hora porque tenemos niños más chicos. Resulta que hoy (ayer) tuve que pedirle el favor a un vecino para que me fuera a sacar una hora y me dieron solamente para uno de mis hijos. Creo que es molesto para todos porque cambiaron el número de teléfono para una mejor atención».

NO CONTESTAN

Cuenta que el martes una señora también fue «y empezó a llamar desde afuera del Consultorio para ver si la atendían, estuvo 20 minutos parada afuera y tampoco la atendieron por teléfono, por lo cual ella entró y les dijo que estaba sonando el teléfono, y le dijeron que no era problema de ella», señala.

«Quiero expresar mi enojo y yo creo que nos vamos a sentir muchas identificadas porque es el colmo; o sea, cambian el número, hay más gente en el consultorio que no atienden para que los niños tengan una atención, es injusto», finalizó.

Cabe recordar que en nuestra edición del día martes 23 de mayo le contamos el drama que le tocó vivir a Tanía Parra cuando estuvo más de una hora llamando por teléfono al mismo consultorio de Curimón, el que sonaba ocupado. Después nos dijo que sí entraban las llamadas, pero no contestaban.

Ella necesitaba una hora porque su hija de 9 años estaba con mucho dolor de oídos. Luego concurrió al consultorio y no pasó nada, «me dijeron que ya no había hora, que tenían que ir en la mañana por último, temprano, pararme allá con mi hija muriéndose de frío, para que me dieran un número. Encuentro que eso no debiera ser porque por algo tienen un número de teléfono y se supone que lo cambiaron, iba a ser una mejor atención», nos contó Tania

Reconoció públicamente esta situación la hizo sentir «pasada a llevar claro que si porque yo tengo dos guagüitas más chicas de 2 y 1 año entonces cómo voy a estar saliendo con ellas con este frio para llevar a la otra más grande. Lo encuentro imperdonable por algo hay un número de teléfono para uno tener que llamar» señalaba.

Tanía Parra y ahora Carolina concuerdan en que esta situación ocurre constantemente.

A propósito de la nota, ese día fueron varias las reacciones a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde dicen que esto pasa siempre.

En tanto el presidente de Villa Curimon II Etapa, Claudio Pantoja Catalán, reflexiona señalando: «Qué podemos decir si aquí hay dos vecinas, y esto no es una cosa que yo lo diga, es la comunidad entera o parte de la comunidad que hace sentir este malestar. Lamentablemente la situación es así, los hechos están acaeciendo así y uno como dirigente qué puede hacer, dirigirse a quién en este caso si no es a un medio de comunicación, para que la noticia se pueda hacer efectiva y así poder llegar a oídos de alguna autoridad y esta puede poner los puntos sobre las íes. Lamento profundamente la situación de estas vecinas, lamento profundamente lo que está pasando en el sector de Curimón, que el consultorio esté entregando una atención tan deficiente, pero bueno es lo que está pasando. Los vecinos a través de las redes sociales lo están manifestando y vemos que no hay una respuesta. Esperamos que se le dé una solución pronta a esta problemática que está afectando a los vecinos de Curimón y que hoy día lo dejan de manifiesto, así es que como dirigente todo mi apoyo y mi respaldo hacia estos vecinos, vecinas, que son mujeres esforzadas, pero trabajadoras que teniendo uno, dos o tres hijos, se les enferma uno y no pueden asistir a pedir una hora en forma personal, y lo hacen telefónicamente a un teléfono que no responde, que quizás nunca va a responder, y que nuestros vecinos siguen sufriendo la discriminación, siendo vapuleados, pisoteados», concluye.

