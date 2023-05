Sujeto perforó carrocería de microbús con un fierro porque conductor no se detuvo

Chofer asegura que iba con capacidad completa de pasajeros.-

Un grave hecho denunció uno de los choferes de micros de la empresa ‘Puma’ a nuestro medio de comunicación, quien fue víctima de daños a su herramienta de trabajo cuando este martes, a eso de las 07:20 horas en el paradero ubicado cerca del motel ‘Tahai’, un hombre golpeó la micro con un fierro, dejándole un forado de consideración.

En el lugar se encuentra el ‘Hogar Génesis’, fundación que rehabilita a alcohólicos y drogadictos, y de acuerdo al conductor del microbús, quien prefiere resguardar su identidad por miedo a represalias, el hombre que provocó el forado pertenece a dicho hogar, ya que en otras ocasiones lo ha visto en el mismo paradero con bolsos, al igual que otros usuarios de la misma fundación, los cuales suelen tomar locomoción en el lugar.

En palabras del conductor, el hecho se habría producido porque éste no paró su máquina debido a que viajaba con capacidad máxima de pasajeros, a lo cual el hombre habría reaccionado violentamente, utilizando un fierro para golpear el costado de la micro. El chofer asegura que afortunadamente el golpe no fue en una ventana, porque los daños podrían haber sido peores.

En relación a esta situación, el chofer de la empresa ‘Puma’ explicó que él iba «bajando desde Guzmanes, porque la micro baja desde Guzmanes bien temprano, bajando por la carretera que une Putaendo con San Felipe a eso de las 07:20 de la mañana, y lo que pasa es que a esa hora sube mucha gente, sobretodo la gente de Guzmanes que es un sector más rural, entonces baja toda la gente y la micro viene llena. El dilema es que un tipo me hizo parar en el motel ‘Tahai’ donde se encuentra el ‘Hogar Génesis’ y yo le hice señas de que no tenía espacio.

«Este tipo me hizo un gesto de que iba atrasado y como ahí se arma ‘taco’ iba bajando lento y con un fierro me golpeó la micro en la lata por el lado derecho, y yo no vi que tenía un fierro, porque igual estaba oscuro, no se veía nada, y yo me imagino que tiene que haber sido un fierro grande, porque yo sentí el golpe a la micro y pensé que le había pegado con la mano, por lo que no le di mayor importancia en ese momento, porque si le hubiera dado importancia y me bajo, me imagino que la historia sería otra y yo creo que me hubiese golpeado.

«Yo entiendo que es complicado y que la gente se frustre al ver que no para la micro, que viene llena, que quiere llegar a sus trabajos, pero no se puede reaccionar de esa manera. A la micro le hizo un hoyo bien profundo y gracias a Dios que no le pegó a un vidrio, porque venía llena la micro y hubiese dañado a un pasajero con un vidrio, y de hecho venían varios niños escolares, entonces eso para mí es un acto de mucha violencia y siempre con este tipo de gente», sostuvo.

Respecto a la identificación del sujeto como un usuario del ‘Hogar Génesis’, el conductor indicó que «yo lo había visto otras veces, porque ahí se sube la gente del hogar con muchos bolsos y yo la verdad trato de hacerles el quite, porque se suben con unos bolsos llenos, con suerte me pagan el pasaje, se van gritando, haciendo show, hablando de drogas y la gente se asusta con eso, ya que muchos me han dicho que por qué llevo a esos tipos. Yo había visto a ese tipo otra vez y andaba con un bolso, yo me acuerdo que es del hogar».

Finalmente, se refirió a lo perjudicial de este hecho, además de realizar un descargo. «La reparación es bien difícil, porque es plancha de aluminio y la venden completa, por lo que hay que cambiar el paño completo y creo que arriba de los 200 mil pesos más o menos calculo y se tiene que hacer cargo el dueño de la máquina. Además del gasto, es parar la máquina, realizarle los trabajos, que no es un día o dos días, es por lo menos una semana y deja de ganar el dueño y dejo de ganar yo, y que afecta la frecuencia de las personas, porque es una máquina menos que está trabajando.

«La violencia se está tomando hasta los pueblos más chicos, Putaendo era súper tranquilo, San Felipe también y ahora la gente anda muy arrebatada, reacciona súper mal y por el hecho de que no te haya parado la micro, reaccionar con ese tipo de violencia no está bien y no se pueden aguantar este tipo de cosas, porque es un servicio público que le sirve a todas las personas y el hecho de que yo no le hubiera parado no es porque no haya querido, sino que no se podía, no estaba dentro de mis manos poder hacerlo y yo ahora ando asustado también, con miedo de que este tipo me pueda causar algún daño a mí», cerró.

Al enterarnos de esta situación, nos pusimos en contacto con el apuntado ‘Hogar Génesis’, quienes están pronto a emitir un comunicado respecto de este hecho, el cual esperamos publicar en nuestra siguiente edición.

