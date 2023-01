Sólo hasta marzo tendrían agua en cooperativa APR Las Cabras, Santa María

Peligra el Agua Potable Rural:

La sequía del Valle del Aconcagua, sumado a los recientes fenómenos climáticos, siguen trayendo consecuencias a la cooperativa de Agua Potable Rural (APR) en el sector de Las Cabras, en Santa María, quienes han estado presentando distintos problemas que estiman les permitirán seguir funcionando, con suerte, hasta marzo de este año.

Así lo manifestó el presidente de la Cooperativa de Agua de Las Cabras, Patricio González Tamayo, indicando que la bomba del pozo del APR no se encuentra funcionando, problema que ha causado que solo queden alrededor de 8 metros del vital elemento.

Otra problemática que se vive en el sector, es que el nuevo sondaje que será implementado y que solucionaría parte de estas complicaciones, está estipulado dentro de un plazo de 180 días que comenzó a correr el 3 de noviembre del año pasado, por lo que hacen un llamado de urgencia a la empresa adjudicada.

González explicó estas problemáticas, diciendo que «la situación que siempre hemos conversado, pero se ha ido agravando cada día que pasa, es que las napas siguen a la baja. En este momento ya el APR está marcando con la huincha de medida 101 metros estáticamente; o sea, a nivel estático, sin funcionar la bomba. Nos quedan 8 metros de agua, calculo yo que con suerte vamos a llegar a marzo».

Además González criticó a regantes y pobladores del sector por la poca preocupación: «La gente está bien poco preocupada, y nosotros los chilenos tenemos una particularidad, que mientras no nos pasen las cosas a nosotros, antes no, y lo que me tiene un poco preocupado es el asunto del nuevo sondaje, que es bien poco lo que yo puedo realizar, porque ese ya está firmado, tiene un contrato de 180 días, donde está corriendo desde el 3 de noviembre. Sacando cuentas son como 6 meses, entonces habría que apurar a la empresa. Me llamaron del municipio, que la empresa empezaría las obras el 15; el 15 pasó y yo no veo ninguna cosa, nada», sostuvo.

Finalmente, el presidente de la cooperativa comentó sobre las soluciones que daría este nuevo sondaje, comparándolo con la situación de La Troya y como esperan resolver esta problemática en reunión con la delegada presidencial provincial. «Por lo que estoy viendo acá en la Cooperativa de La Troya, que también tiene un pozo que está capotando, entonces yo también pensaba, ¿a los 200 metros saldrá más agua?.

«Me di cuenta que acá en La Troya, por ejemplo, rompieron y salió mucha agua. Ahora en Las Cabras, según el estudio que hay, en la parte que tenemos los pozos nosotros, se dice que hay mucha agua. Eso significaría que, pasando los 120 metros del actual, debiera reventar más agua, pero significa que, a otro costo, porque hay que cambiar todo el sistema de elevación, bomba, electrificación», concluyó Patricio González.