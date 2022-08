Sólo una panadería adhirió a campaña del 10% de descuentos para adultos mayores en el kilo de pan

Panadería y Pastelería ‘Deleites de Gloria’:

Para no creerlo, pero sólo una panadería y por iniciativa propia de sus dueños, aceptó el llamado a nivel nacional para rebajar en 10% el kilo de pan para los adultos mayores. Se trata de Panadería y Pastelería ‘Deleites de Gloria’, ubicada en calle Santo Domingo 752-A, ex 224 San Felipe, específicamente frente al Liceo Dr. Roberto Humeres.

Así lo dijo Carmen Sáez, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Felipe, quien recorrió varias panadería como se había comprometido a hacerlo. «La verdad que yo me encargué de hacer algunas consultas en las panaderías locales, y la mayoría desconocía esta inquietud de los panificadores de hacer una rebaja del 10%, pero como uno es conocida acá, íbamos caminando y me encontré que hay una que, por conversaciones familiares, acordaron hacer una rebaja a todos los adultos mayores. Es una panadería que es chiquita, queda frente al Liceo de Hombres, se llama ‘Delicias de Gloria’», dijo.

– ¿Es la única panadería?

– Es la única panadería.

– O sea invitar a los adultos mayores que aprovechen ese descuento ahí.

– Claro, no es mucho, pero por lo menos algo sirve; el pan es muy rico porque yo compro ahí.

– Oiga señora Carmen, ¿las demás panaderías no tenían idea o alguna que hubiera dicho copiar esta idea?

– No, porque dicen que son distintas panificadoras también, entonces no están afiliadas a este grupo, y además hice las consultas en la municipalidad y tampoco hay convenio, porque la municipalidad no está en el grupo de municipalidades que están haciendo este descuento.

– ¿O sea nadie quiere ayudar al adulto mayor aquí en San Felipe?

– Bueno, al parecer, por lo menos esa es la idea. Se hizo lo posible y yo también como la vez pasada usted me dijo qué es lo que pasó, y yo le dije no he hecho las averiguaciones, pero ahora estoy consciente que no hay descuento para los adultos mayores acá en la comuna, salvo esta pequeña panadería que la tiene pura gente de su familia, ellos están haciendo un descuento por acuerdo de ellos, no afiliada a ningún convenio ni nada.

– Señora Carmen, qué opinión le merece todo esto.

– Que es lamentable. ¿Qué le puedo decir?, porque yo cuando vi la noticia me alegré, porque la mayoría de los adultos mayores están con muy bajas pensiones, la plata no les alcanza, pero ojala ahora con la ayuda del Gobierno de $120.000 venga a paliar un poco este déficit de dinero que hay en las casas.

– ¿Hay adultos mayores beneficiados con este bono invierno?

– Sí, la mayoría con quien he conversado ya está depositado su dinero en las cuentas que ellos tienen donde se pagan todos los meses, eso es efectivo, están del 05 de agosto ya salieron depositados en el banco.

– ¿Buena ayuda en ese sentido?

– Muy buena ayuda por lo menos, una gran ayuda.