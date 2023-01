Sufrió lesión en su hombro y de Traumatología le dicen que deberá quedarse así

Sanfelipeño vive desesperada situación al no poder trabajar para subsistir desde el mes de noviembre, lo que se vuelve trágico al saber que ya no podría ser operado.-

Una complicada situación vive Daniel Escobar, quién luego de un accidente en motocicleta tiene muy afectado su hombro derecho, el cual está notoriamente levantado de su posición natural. Ha querido dar a conocer su situación a la comunidad, puesto que desde Traumatología le dieron fecha de operación, pero luego le dijeron que ya no se podría realizar, por lo que tendrá que quedarse así.

El sanfelipeño de 42 años ha vivido toda una pesadilla, ya que el 5 de noviembre del año pasado tuvo un accidente en su motocicleta. Venía llegando a su domicilio cuando por culpa de la gravilla que allí se encontraba, perdió el control de su vehículo y para evitar que la moto cayera sobre su pierna, saltó y dejó caer su peso sobre su hombro.

Este episodio le ha traído serias consecuencias, puesto que desde ese día no puede trabajar, entendiendo que se dedica a la construcción en general, tanto en obras como de manera particular. El hombre está seriamente complicado, puesto que su pareja sufre otra grave enfermedad y él es el proveedor de su casa.

El mismo día que ocurrió su accidente, Escobar habría ido al Hospital San Camilo, donde le tomaron radiografía y lo derivaron a traumatología al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. En este sentido, al hombre lo habrían citado dos días después para programar una operación, pero al tener alterado un examen de glicemia, fue derivado a su Cesfam para iniciar un tratamiento.

Escobar explica que el tratamiento para bajar los niveles de glicemia los realizó por su propia cuenta, lográndolo en tres semanas. Luego de eso el traumatólogo le habría explicado que ya no es posible realizar una operación, debido a que los ligamentos cicatrizaron y que tendría que quedarse así.

«El accidente ocurrió en moto llegando a la casa. Hay mucha gravilla, por ende, frené la moto y se me deslizó la rueda delantera, y para que no cayera en mi pierna cuando sentí que me caía, salté y caí mal sobre mi hombro. Fui al Hospital San Camilo donde me tomaron radiografía y me derivaron a Los Andes a traumatología.

«El mismo día 5 en urgencia del Hospital de Los Andes me pusieron unos vendajes y me citaron el día 7 de noviembre con la secretaria de traumatología para programar una operación. Al salirme alterado el examen de glicemia, me derivaron al Cesfam que yo pertenezco para un tratamiento lo más rápido posible para bajar la glicemia, lo cual hice por mis propios medios y lo conseguí en 3 semanas. Luego me llaman del hospital para una hora con el traumatólogo y me dice que ya no me van a operar, porque los ligamentos cicatrizaron y no serviría de nada una operación, por lo que tendría que estar así el resto de mi vida, y que solo me enviarían a terapia. Esto ya pasó hace dos semanas y nadie me ha llamado de terapia», explicó Daniel Escobar.

Además, el hombre explicó la complicada situación que vive en su hogar luego del accidente y la razón por la que no podría ver la posibilidad de operarse de manera particular. «No he podido trabajar desde ese tiempo y no creo poder recuperarme si quedo así. He vivido de la caridad de mis hermanos y familiares, y no es digno vivir así, ya que mi trabajo es físico. Mi pareja igual tiene un cáncer a la tiroides, ya con algunas operaciones y un tumor maligno en su cabeza, pero todo con medicamento y controles, por ende soy el proveedor de mi hogar.

«Mi denuncia sería la falta de criterio y como un hospital deja un paciente en ese estado, aún esperanzado de que se podría reprogramar la operación. Es frustrante y me impide trabajar; los clientes que me conocen saben que soy una persona muy trabajadora y llevo desde muy joven este oficio de la construcción», concluyó.

NO LLEGÓ LA RESPUESTA

Desde Diario El Trabajo nos contactamos con Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, en busca de una respuesta para Daniel Escobar, donde se nos indicó que la harían llegar a la brevedad. Lamentablemente, al cierre de la presente edición, no recibimos la respuesta frente a esta situación, la cual esperamos poder publicar en nuestra edición de mañana miércoles.