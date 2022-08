‘The Strikers’ se prepara con todo para brindar un gran espectáculo

Grupo musical este sábado en el estadio Curimón:

Con todo se está preparando el grupo musical de San Felipe, ‘The Strikers’, para su presentación este día sábado 27 de agosto a las 15:30 horas, en el estadio de Curimón, con motivo de la culminación de las actividades de aniversario de la ciudad.

En conversación con nuestro medio, José Plaza, primera guitarra y director del grupo, dijo que ensayan unas 4 a 5 horas. «Los ensayos son duros, aproximadamente 4-5 horas, donde trabajamos dos, tres veces en la semana para poder tener un repertorio adecuado y que guste, porque lo importante de nosotros es poder llevar una presentación que tenga que ver con los éxitos de los años 60, 70 y 80. Estamos sacando lo mejor de esos repertorios para poder presentarlos ese día, porque mira, lo otro que te iba a comentar, que la actividad nuestra comienza a las tres y media de la tarde, no es la noche. Va a ser algo distinto porque va ser a plena luz del día y la empresa que está a cargo del sonido ya nos citó para las 14:00 horas para hacer la prueba de sonido, y después a las tres y media comienza el espectáculo con los otros dos grupos más. Estamos trabajando duro», dice.

– ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a ir a verlos a ustedes?

– Mira la verdad es que el grupo hace mucho tiempo que no se presenta en Curimón, yo pienso que puede ser una sorpresa llevar un grupo que toca música de los años 60, donde está la ‘nueva ola chilena’ dentro del repertorio, evidentemente todo lo que corresponde a nivel latinoamericano y mundial porque hasta Elvis Presley tenemos metido en el repertorio nuestro, entonces tiene que ser una sorpresa porque van a recordar, van a ir los abuelos, los papá de los jóvenes, o sea gente más o menos de los 50 para arriba, ese es el repertorio que tenemos nosotros. A pesar que a nosotros nos llama mucho la atención cuando hacemos presentaciones, va mucha gente joven y nosotros nos damos cuenta que gusta lo que estamos haciendo.

– Hay que recordar la presentación de ustedes en el Festival Palmenia Pizarro, les fue muy bien.

– Sí, eso fue en el 2019. Pero mira, las presentaciones que hemos tenido en el Teatro Municipal de San Felipe han sido muy exitosas también, ha habido mucha gente, y como te vuelvo a repetir, a mí me da mucho gusto ver gente joven, mucho gusto porque además existen grupos de niños de 15-16 años que tocan canciones de los años 60, ó sea, te digo escuchar a un grupo que está sacando canciones de Budy Richard, de Luis Dimas, de ‘The Ramblers’, no es una cosa como normal, no es una cuestión…, ellos, los niños, siempre están preocupados de otro tipo de música, más moderna, con otro tipo de sonido, con amplificaciones de otra manera, pero a mí también me da mucho gusto escuchar grupos que tocan canciones antiguas.

– ¿Por qué se dará eso profesor?

– Por la transversalidad. Tú sabes que hay música que es transportada desde los niños, pasan por los papás, después los abuelos, etc., lo mismo te puede pasar a ti, que escuchaste música antigua porque tu papá, tu mamá, ponían música de los 60 en la radio, escuchaste y te quedó pegada por esas mismas razones, eso les pasa a los niños de hoy también, es transversal la música de nosotros y es muy bueno eso.

– Es como que se transmite de generación en generación.

– Yo creo, eso es, claro que sí.

– A propósito de eso mismo y agradecer esta entrevista, ¿se hace harta música en San Felipe?

– Yo creo que sí, lo que pasa es que no se nota mucho con las pocas presentaciones que hay en vivo, pero por ejemplo hay carteleras donde algunos restoranes sanfelipeños están con presentaciones, donde hay grupos musicales de San Felipe, te digo al tiro, el próximo viernes 26 participa un grupo sanfelipeño en el teatro, después en los próximos días va a haber otro grupo en un club acá en San Felipe. Y se mueve la música sanfelipeña, nosotros vamos a estar el día 27 por ahí cerca de la cancha de tenis, también se presentan grupos los fines de semana, así es que yo creo que se mueve, lo que pasa es que nosotros no tenemos grandes posibilidades de poder tener esa… falta un poco de publicidad.

– De difusión en el fondo.

– Claro.

– Profesor, aproveche nuestro medio para recordar cuáles son los integrantes del grupo.

– Mira, el tecladista es Carlos Sotomayor, el vocalista nuestro es Pedro Iturrieta, el ‘Benjamín’ del grupo, baterista que tiene apenas 16 años, él es Nicolás Ulloa, luego tenemos en el bajo a Ulises Morales, un gran músico sanfelipeño, director de varios grupos, este niño ha tocado toda la vida, y yo, José Plaza, como director del grupo y primera guitarra.

– Profesor, para cerrar esta entrevista, la invitación para este día sábado 27.

– Cómo te dije en un principio, va a ser una sorpresa para la gente de Curimón, espero que ellos vayan, nos vean y puedan disfrutar toda esta música antigua que evidentemente está modernizada gracias a los nuevos equipos que hay y a las tecnologías que se utilizan hoy en día. Así es que invitamos a toda nuestra gente. Mira va a ir mucha gente de San Felipe, los que habitualmente nos acompañan van a estar presentes en aquella oportunidad. Ojala todo resulte agradable, un éxito como nos gusta a nosotros y nos estamos preparando para que así sea.