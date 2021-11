Trabajador denuncia que Veolia vulneró sus derechos laborales al mandarlo a sentarse en una silla a pleno sol

Sufrió crisis asmática:

La abogada Yeny Quevedo Tapia nos contó que está representando al argentino Luis Riveros, quien denunció ante la Inspección del Trabajo a la empresa de aseo Veolia por vulnerar sus derechos como trabajador.

El afectado dice que su jefe Pedro León lo mandó a sentar en una silla, fuera de la bodega y a pleno sol, donde comenzó a sentirse mal debido a que le sobrevino una crisis de asma y no tenía su inhalador a mano. Denuncia que su jefe se lo habría sacado, teniendo que concurrir a Urgencias del Hospital San Camilo donde fue atendido y la doctora después de escuchar su relato de cómo sucedieron las cosas, mandó a buscar a Carabineros para hacer una denuncia contra la empresa.

– ¿Cuál es la demanda que ustedes están interponiendo o interpusieron ya por una situación que le tocó vivir a su representado?

– Mi representado hace tres años que está en juicio contra la empresa Veolia que es su empleador, la causa está en la Corte de Apelaciones, estamos esperando los alegatos correspondientes, pero se dio una situación donde su psiquiatra le dijo que podía volver a su trabajo despacito, que viera cómo estaba la situación ahí y él efectivamente volvió, alcanzó a durar dos o tres días; un día fue para instrucción y los otros dos días se mantuvo ahí, pero sin trabajo propiamente tal, estuvo sentado en la silla afuera de la bodega. La bodega se mantuvo cerrada con candado, cuando a él, el anexo que se le hizo fue de ayudante de bodega, él es chofer, pero él a su vez el día viernes que fue su segundo día de trabajo, él se empezó a sentir muy mal porque estuvo afuera al sol, le vino una crisis de asma, la secretaria se apiadó de él, le pasó un vaso con agua. Después pasó el tiempo y él no estaba trabajando, seguía sentado en la silla porque al parecer, por lo que me ha contado, los mandan a la silla cuando no tienen nada más que hacer; no sé si es política de la empresa o por castigo que en esos momentos fueron denunciados en su oportunidad por un castigo, y mi representado se empezó a sentir muy mal, sin decirle nada de los motivos a su jefe directo le dijo si se podía ir temprano, él no quiso decir, porque le daba vergüenza que nuevamente siguieran con el hostigamiento, las burlas, el bullying que él sufrió en la empresa. Se fue callado y fue al hospital, porque se sintió mal y como habíamos dicho en otra nota, una señora lo auxilió y llegó al hospital mal, sin poder respirar lo atendieron. La doctora lo vio tan mal que le hizo las preguntas correspondientes del porqué estaba así y él le contó y la doctora de Urgencias del Hospital llamó a Carabineros e hicieron la respectiva denuncia del caso. Porque el caballero casi muere.

– ¿Cuál fue el motivo de la denuncia, por qué se hizo en Carabineros?

– La denuncia fue porque él estaba sufriendo maltrato en la empresa al dejarlo expuesto afuera de la bodega, él se empezó a sentir mal, al sentirse mal él busca su inhalador y no lo encuentra en su chaqueta. Él siempre usa el inhalador en su casa, pero el día anterior don Pedro León lo hace ir a una oficina, que hay cámaras, eso también se puede constatar, y le pide la ropa de él. Le dijo que se sacara la ropa y él se la pasó por la ventana y después, obviamente, al otro día siguió con su ropa de trabajo y no se percató que no estaba el inhalador y se percata de eso en el momento mismo en que le empieza a dar la crisis y se empieza a sentir mal y por eso se fue y llegó sin nada. Lo que él acusa es que le sacaron el inhalador a dos días de estar ahí trabajando en su lugar de trabajo. El día martes fue nuevamente a hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo por tutela laboral, vulneración de sus derechos como trabajador, ese es el resumen de la historia.

ENTRE ABOGADAS

«Obviamente esto lo hice saber el mismo día que pasó este evento a la abogada de la empresa, que es la que yo me estaba comunicando con la señora Francisca, y yo le expliqué el problema y le dije ‘Yeny, sabes que tenemos que llegar a un arreglo porque esto ya se hizo insostenible la relación ya se quebró’, efectivamente pasó así ya. Lamentablemente don Pedro León y don Luis Riveros, va a ser bien difícil recomponer una situación cuando hubo tanta vulneración de sus derechos».

– ¿La denuncia es por Tutela laboral?

– Tutela laboral.

– ¿Eso está en la Inspección del Trabajo y también se presenta otra en el Tribunal Laboral?

– En este momento está en la Inspección del Trabajo, ya se contactó con la abogada la Inspección del Trabajo y estamos a la espera de Mediación que corresponde, o sea mi representado y yo lo que queremos es llegar a un acuerdo lo más sano posible. Porque esto a nadie le está haciendo bien, yo creo particularmente que la directiva no tiene conocimiento o no le ha tomado el peso a lo que se vive en terreno con los trabajadores, yo creo que ni siquiera saben a grandes rasgos lo que realmente pasa. Porque ellos van a saber lo que les cuentan sus empleados. Yo creo que ellos no saben del todo lo que está pasando con don Luis y la gravedad de sus acusaciones.

HABLA EL AFECTADO

Nuestro medio aprovechó para conversar con el propio trabajador afectado, quien nos relató lo siguiente.

«Yo llegué al hospital mal, me inyectaron algo a la vena para poder respirar. La verdad, yo pensé que en el trabajo iba a ser diferente, pero no, porque en realidad ya que el señor Pedro León me robó el inhalador, porque él me entrega mi ropa de trabajo yo me la pongo en la oficina, después que me la pongo me echo mi inhalador en mi chaqueta, yo pensé que él me iba a dar algún lado para trabajar, y pasa como a los cinco minutos y me ve que estoy cambiado, todo listo, contento para salir a trabajar, y me dice ‘quítate la ropa’, me hace desvestir nuevamente y yo le digo ¿pa´qué?, y ahí hubo un intercambio de palabras y me desvestí, agaché la cabeza para no tener problemas, le entregué la ropa por la ventana y él se la llevó a su oficina, después no sé qué hizo con la ropa, volvió y yo entre mí pensé ¿le habrá hecho alguna brujería, algo?, porque llegué a cuestionar y me entregó la ropa y me fui. Después de salir de mi trabajo me vine a mi casa y después los días 28-29 fue donde me dijo ‘ahí tienes la silla siéntate’, ahí me di cuenta de los nervios me dio la crisis de asma y no tenía el inhalador, pero ellos dicen que fue el día 27 (octubre) y ese día es cuando ellos me entregan el uniforme y me lo coloco, pero los días 28 y 29 (octubre) fueron los fatales y están las cámaras, ojala esta vez miren las cámaras y no dejen de mirarlas como sucedió en otras cosas más graves en tiempos pasados.

– ¿A usted le decían que se sentara en ese lugar y se quedara ahí?

– Claro, él me dijo con estas palabras ‘lo único que tengo para ofrecerte es esa silla’. Fue lo mismo que me hizo en tiempos pasados cuando no me querían entregar camión para salir a trabajar, me decían ‘a la silla’, me mandaban a sentarme a una silla.

– ¿Al sol o en una bodega ahí mismo en la empresa?

– En la empresa, si ahí están las cámaras.

– ¿En Santiago Bueras?

– Claro, en Bueras 776 ahí es donde yo estoy sentado en una silla, bueno agacho la cabeza pensando que la empresa va ser más consciente esta vez conmigo, no, al final salió siendo más hostil el señor Pedro León conmigo.

Consultado el jefe aludido, Pedro León, nos indicó que todo esto lo ve el Departamento de Comunicación y legal de la empresa.