Entró a Urgencias caminando por dolor de cálculos pero la sacaron en un cajón

Familia pone denuncia por Mala Praxis con resultado de muerte:

Doctora habría reconocido a familiares que por error le perforaron intestino a su ser querido, costándole la vida tiempo más tarde. Invasiva bacteria obtenida en Hospital San Camilo le provocó infección y al final la muerte.

Un insólito final es el que tuvo una vecina de Curimón centro luego de ingresar a Urgencias del Hospital San Camilo aquejada por un dolor de cálculos renales la madrugada del martes 10 de agosto, y haber perdido la vida tres meses después, esto a raíz de lo que sus familiares aseguran fue una mala praxis al momento de realizarle los médicos una cirugía para extraer dichos cálculos, pues según ya investiga la PDI de San Felipe, su intestino fue perforado por alguna de las herramientas médicas.

La denuncia por Mala Praxis fue interpuesta la mañana de este viernes en la PDI de San Felipe por una de las hijas de doña Marta del Rosario Oliva Videla, fallecida este martes 9 de noviembre a causa de las infecciones contraídas en sus órganos internos, según la denunciante, por un error cometido durante una intervenciónquirúrgica.

ES UNA TRAGEDIA

Diario El Trabajo habló este sábado con Marta Ramos, hija de doña Marta, ella nos habló sobre esta dolorosa tragedia familiar.

«La verdad es que a mi mamá que la llevamos a Urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe por un dolor estomacal que ella presentaba. Después de eso, al revisarla nos dijeron que tenía cálculos a la vesícula y debido a eso ella estuvo hospitalizada una semana más o menos, con calmantes, con exámenes para verle esperando la llegada a pabellón a operarse. Ella fue operada de la vesícula con láser, estuvo un día más o menos hospitalizada para darle el Alta en la tarde, nos llamaron que estaba de Alta, y en la tarde una doctora la fue a visitar y se percató que tenía fiebre. Debido a eso la doctora ordenó un escáner y en el escáner se dieron cuenta de que a ella le habían roto el intestino. Debido a eso tuvieron que operar de urgencia. Nosotros como familia no sabíamos de eso hasta el otro día de su operación que fuimos al hospital. Mi mamá debido a esa operación quedó en la UCI entubada, con respiración mecánica, grave», relata doña Marta, hija.

– ¿Quién les informa a ustedes que le habían roto el intestino?

– La verdad que el día siguiente, como nueve y media más o menos, llaman y no avisan que la mamá estaba grave y que en la operación le habían roto el intestino una doctora. Quien nos informó fue la ‘Dra. Fercovic’.

– ¿Cómo fue esa situación, cómo es que llega a complicarse y morir?

– La verdad que todos los días nosotros llamábamos al hospital, siempre me decían está estable, entonces un día me avisan que a la mamá la iban a subir a Cirugía, entonces nosotros como familia igual estábamos como contentos, esperanzados de que la mamá iba mejorando, pero al día siguiente de que a mí me avisan que ya la subían de la UCI a Cirugía, nos llaman de nuevo, me informan que la mamá de nuevo estaba grave, que nos preparáramos porque la mamá ya podría fallecer. Entonces ahí ya empezó de nuevo nuestro calvario, porque había días que ella estaba mejor entre comillas, porque como familia igual nosotros ya sabíamos que la mamá no estaba bien, que siempre iba en descenso su recuperación. Siempre nos decían está estable, está grave y todos los días se basaba en eso que estaba bien, cuando la mamá estuvo en la UCI ella la tuvieron que entubar, debido a eso tuvieron que ponerle un catéter para alimentarla. A la mamá la alimentaban por la vena, esa bacteria que le entró a mamá fue por el catéter, porque a ella se le infectó el catéter. Esa bacteria que entró a la mamá era una bacteria multi-resistente, la combatieron, dijeron los médicos, con muchos antibióticos y nunca dio ningún resultado. La misma fue decayendo y después de ella fueron comprometiéndose los otros órganos. El riñón al fallar, primeramente haciendo fiebre y así sucesivamente (…) finalmente la mamá fallece el día martes 9 de noviembre en la noche en el San Camilo.

– ¿Qué desea usted decir a las autoridades médicas y de Justicia tras este doloroso desenlace?

– Yo lo que pido es que esto, independiente de las lucas, es que esto no vuelva a pasar y que las personas que lo hacen, ya retirarlas del Servicio de Salud, que ya estas personas no sigan ejerciendo más, porque ellas mandan una y otra vez lo mismo y siguen ahí, ya pagan y lo indemnizan a uno, pero ellos siguen ahí con sus ‘condoros’.

HOSCA RESPONDE

Consultado al centro hospitalario sobre esta denuncia, se nos respondió lo siguiente: «El Hospital San Camilo, junto con lamentar lo sucedido, asegura que como siempre, dispondrá de toda la información existente para la investigación y para la familia, de manera de entregar claridad respecto de los diagnósticos y sus tratamientos, además de las complicaciones que pueden surgir de acuerdo al estado general de cada paciente, manteniendo la política de puertas abiertas que siempre ha existido con las familias que tienen dudas respecto de las patologías de sus seres queridos, entendiendo que todos esperamos resultados positivos, pero no siempre esto es posible, pese a todos los esfuerzos médicos que se entregan a todos los usuarios».

Roberto González Short