Trabajadora agrícola necesita $6 millones para operarse y volver a ver

Conocida como Panchita:

Doña Nubia Solar, conocida como ‘Panchita’, trabajó unos 14 años en la exportadora Exser, de ahí que dice tener mucha gente conocida. Pues bien, hoy en día está apelando a todas esas personas, empresas donde trabajó y comunidad en general, la puedan ayudar económicamente porque debe costear tres cirugías a sus ojos, cuyo valor por operación asciende a 2 millones de pesos cada una, lo que hace un total de $6 millones que ella espera reunir de aquí a diciembre para poder volver a trabajar en la temporada. Porque con el sueldo mínimo que gana su marido sencillamente no les alcanza para vivir los dos, es por eso que debe operarse y con ese dinero logrado en la temporada, lo junta para pasar el invierno.

Ella debido a su enfermedad se está quedando prácticamente ciega, porque no puede sostener abiertos sus parpados, pues literalmente sus elásticos se cortaron dice ella. La enfermedad se llama Blefaroespasmo, puede estar acompañado de movimientos involuntarios de cuello, cabeza o boca, que sólo desaparecen mientras el paciente está durmiendo, suele ser un proceso que avanza de forma gradual, aumentando poco a poco de intensidad y frecuencia. El cierre forzado de los párpados puede derivar en alteraciones visuales, debe apoyarse en un bastón y quien lo padece no puede salir a la calle sola.

– Señora Nubia, cuéntenos el drama que está viviendo usted y cómo comienza todo esto.

– Bueno, esto comienza por el sistema nervioso muy fuerte, muy agresivo; yo tengo esa herencia digamos que familiar. Me comienza hace cuatro años con una molestia en la vista y conseguí por intermedio de la Cruz Roja -fui voluntaria ahí-, me consiguieron en una clínica en Santiago para verme, donde me diagnosticaron Blefaroespasmo. Estuve cuatro años en tratamiento, pero ya no sirve, porque como se dice vulgarmente, los elásticos se vencieron, yo ya no sostengo el párpado, se me cae el párpado y no puedo ver más. Del ojo derecho tengo cero de visión y del ojo izquierdo tengo como un 30 a 35% de visión. Tengo una miopía y más el Blefaroespasmo que me suma, y es por lo que estoy complicada hoy en día. Eso genera que ahora yo tenga que hacerme tres cirugías de toxina botulínica y sacarme el párpado que me ha crecido mucho y me está tapando la vista. Cada operación a la vista me sale como 800.000 pesos por cada ojo. Tengo que tener como dos millones para hacerme la primera cirugía y $6 millones para hacerme las tres que necesito en el año.

– ¿No tiene el dinero?

– No, para nada, para nada, mi esposo trabaja en una empresa donde el sueldo es mínimo como todo trabajador y yo no he podido trabajar. Yo trabajo en temporada, soy administrativa, y como verá este año no puedo trabajar. No me puedo manejar sola, no puedo salir a la calle sola, en mi casa trato de hacer lo que pueda. Mi esposo me deja hecho el almuerzo, él va a comprar el pan cuando llega. Yo tengo que moverme en mi casa lo más que puedo, lo hago porque me estoy acostumbrando a ser autovalente.

– Usted me decía que esto empezó a pestañear rápidamente, ¿cómo fue eso?

– Sí, sufrí la pérdida muy grande de mi nieta que se la llevaron a vivir lejos, entonces de ahí empezó el sistema nervioso a traicionarme y empieza a pestañar, así como si tuviera una mugrecita en los ojos y después para y bien, y después ya se te generan todas las infecciones que te pueden llegar a la vista: conjuntivitis, no sé, dos o tres veces en el mes; inflamaciones de la vista, todas las enfermedades que te pueden entrar a la vista y eso lo trataba con un tratamiento de gotas que tenía que ponerme, como 6 a 7 gotas diarias, pero ya eso no funciona.

– Usted en el fondo está haciendo una campaña donde la gente se ponga la mano en el corazón y le ayude con lo que pueda económicamente.

– Claro, esa es mi idea bueno si tuviera los medios no molestaría a nadie, pero en realidad pucha esta enfermedad no está en el sistema público.

– ¿Fonasa?

– En Fonasa tampoco lo cubre y la verdad si es que me pueden ayudar, no sé, hacer como una Lucatón. No sé por qué tenemos que llegar a este punto de hacer bingos, rifas, que el sistema no cubra enfermedades, pero bueno hay que hacerlo así y no sé, gente generosa que me pueda ayudar con mil pesos va sumando, va sumando tanta gente. Yo he trabajado con mucha gente, aquí me conoce mucha gente.

– ¿La conocen como ‘Panchita?

– Sí, como Panchita. Es que yo trabajé catorce años en Exser en la parte administrativa y asistente de frigorífico, y claro conocí mucha gente del mundo, productores, trabajadores, compañeros de trabajo, gente de peso.

– ¿Tiene alguna fecha para realizarse la operación o apenas junte el dinero se la hace?

– No, tengo que juntar el dinero para hacerme la operación.

– ¿Dónde se la tienen que hacer?

– En Santiago y la idea es tratar de juntarla antes de diciembre para podérmela hacer y poder trabajar en el verano. Porque con esa plata, que yo hago en el verano, vivimos el invierno. Porque yo ahí quedo sin pega y trabaja mi esposo solamente y con 300.000 y tantos ya no alcanzan y somos dos personas y no alcanzamos.

– La gente que está leyendo esta nota, ¿dónde le pueden depositar, tiene alguna cuenta Rut, algo?

– Sí, tengo una cuenta RUT.

– ¿A nombre de quién?

– Nubia Solar, que es 11.413.378-7 del Banco Estado y mi número de teléfono es +56965926903.

– Haga un llamado a la gente que le pueda cooperar

– Sí, agradecería que la gente me pueda cooperar, pucha yo sé que todos estamos complicados, todo el mundo, estamos complicados hoy en día, son $1.000 que pido y juntando 1.000 cada uno podemos llegar a la meta y juntar esa platita. Llamo a mis amigos, a las corporaciones que yo he trabajado. La gente que me conoce, me gustaría que ahora estén conmigo. La verdad que si porque muchas redes yo no tengo, aparte de Marcela Tapia que ella está ahí 100%, a pesar de tener ella sus dificultades, ella está ahí conmigo.

Blefaroespasmo

Es un término general para los espasmos de los músculos del párpado. Estos espasmos suceden sin que pueda controlarlos. El párpado puede cerrarse (o casi cerrarse) de manera repetitiva y luego volver a abrirse.

Las causas del Blefaroespasmo pueden ser secundarias a alteraciones en el sistema nervioso central, a la falta de lubricación de la superficie ocular, lo que aumenta la frecuencia del parpadeo para intentar repartir la lágrima, efectos secundarios a ciertos medicamentos y pacientes con espasmo hemifacial.