Vecinos azotados por delincuencia piden a gritos presencia policial y de camionetas de seguridad ciudadana

Avda. Chile, Villa El Canelo Uno:

Varios robos han sufrido en estos últimos días vecinos de la Avenida Chile en la Villa El Canelo Uno de San Felipe, situación que los tiene muy preocupados porque sienten haber sido violados en su intimidad del hogar. Ello porque tienen temor de dejar sus casas solas y al volver encontrarse con alguna sorpresa. Por eso piden mayor presencia policial y camionetas de seguridad ciudadana.

Una vecina de nombre Javiera nos comenta que el día lunes (feriado) en la noche se metieron a su casa a robar; «fue entre las 03:41 y 03:45 horas. Nosotros en la mañana no nos habíamos dado cuenta, sólo mi hija vio que la puerta de la cocina estaba abierta, junta, y empezamos a hacer el conteo de las cosas que teníamos adentro de la casa y sacamos la cuenta de cuánto nos habían robado», dice.

– ¿Cuánto es más o menos?

– Entre un millón y medio, cerca de los dos millones. Así es que hicimos la denuncia en PDI, vinieron a revisar las cámaras del sector y se dieron cuenta que son tres tipos los que cometen el delito.

– En el caso de ustedes.

– En el caso de nosotros, sí.

– ¿Ha habido más casos?

– Sí, el mismo día le robaron un parlante de música a la vecina del frente. Ella lo tenía afuera, de comida que ella vende. Al día siguiente le robaron a otra vecina, también entraron a su casa. A un vecino le robaron el computador del vehículo. Ayer (domingo) un vecino los vio cuando salieron corriendo con un generador. Anda una moto también dando vueltas junto a ellos, y otra vecina los vio en la noche tipo 5 de la mañana, que eran tres tipos que estaban tratando de meterse a algún tipo de vivienda.

– En el caso de ustedes, ¿forzaron la puerta?

– No, por descuido de nosotros dejamos la puerta de la cocina sin seguro y ellos ingresaron a través de ahí.

– ¿Esto significa para ustedes una pérdida importante?

– Muy importante porque son cosas de alto valor.

– ¿Qué se llevaron?

– Fueron tres celulares, dos computadores, tres tarros con dinero, mi cartera en la cual iba la billetera de mi marido, mi billetera, documentos del auto. Además de lo material van documentos con información de valor para nosotros.

– Ustedes tienen un emprendimiento.

-Claro, tenemos una Pyme, va documentación, las tarjetas de la empresa. Así es que un montón de cosas que se llevaron ahí.

– ¿Hasta el momento no se ha sabido nada?

– Nada, sólo se sabe que son tres tipos jóvenes, no describieron la vestimenta, pero por las cámaras no lograban distinguir lo que es el rostro. Además, los PDI nos indicaban que por el tema de la mascarilla tampoco es fácil deducir el rostro.

– Lo comentábamos recién, con esto se sienten violentados, debiendo tomar mayores medidas de seguridad.

– Sí, ya estamos súper protegidos, no puedo comentar lo que estamos dejando dentro de la casa, pero sí ya estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar un nuevo robo, un segundo robo. Porque ya saben lo que tenemos dentro de la casa.

– ¿Cuál es la sensación con todo esto?

– No dormimos en la noche, estamos con un ojo cerrado y otro abierto, a cualquier bulla nos levantamos. El perro si llega a ladrar, cualquier cosa, pero con el miedo constante de que puedan volver.

– En resumen, ¿ustedes y otros vecinos han sido víctimas de la delincuencia?

– Sí, toda la villa ya estamos siendo afectados por el tema de los robos. Nos han visto demasiado tranquilos yo creo y se dejan caer después de las tres de la mañana cuando saben que están todos durmiendo, que no anda nadie en la calle.

– ¿Patrullajes de Carabineros?

– No hay nada, nada, estamos desprotegidos, pero totalmente.

– ¿Han logrado aliarse con más vecinos?

– Sí, mañana (hoy) vamos a hacer una reunión en la cual vamos a tomar medidas de seguridad y vamos a hacer como una unión entre vecinos. Ya que no tenemos respuesta de ningún lado de alguna autoridad. Así es que ver la opción de tomar cartas por nuestros medios y ver qué hacemos.

– ¿Alguna marca de las especies robadas?

– Sí, mi cartera era de marca, tenía la billetera GUESS, los celulares de alta gama sobre 300 mil pesos, por la conectividad del colegio, Huawei, Motorola.

– ¿Computadores?

– Fueron dos computadores HP y los tarros con dinero.

CARABINEROS NUNCA LLEGA

Otra vecina de nombre Gabriela tambien aprovechó para expresar su molestia por la situación que están viviendo con la delincuencia, indicando que esto genera más preocupación; «y lo otro que yo encuentro que nosotros estamos como muy botados por el tema de la seguridad ciudadana. En este caso por ejemplo cuando se llama el tema de Carabineros, Carabineros nunca llega, no viene o no responde. Entonces para nosotros es importante esto, por lo mismo nos vamos a colocar como vecinos y nos vamos a reunir entre nosotros. Porque ya está bueno, no podemos dejar que los que no hacen nada en la casa, los que andan vagando todo el día, nos atemoricen a nosotros si trabajamos como todos. Entonces no podemos dejar que ellos vengan y nos atemoricen», dijo.

– ¿El sacrificio de ustedes para tener sus cosas?

– Por supuesto y la vulneración de nosotros al ver que llega y se mete cualquier persona a tu casa, igual es fuerte porque imagínese usted está durmiendo, te levantes y veas a alguien en tu casa… es fuerte, los niños la mayoría los tiene.

PIDEN CAMIONETAS SEGURIDAD CIUDADANA

Otro vecino, Raúl, nos dice que él lleva dos años «y no se había detectado esto, pero ya es consecutivo, varios días, fines de semana, y parecen que son tres tipos de la misma calaña; pero lo único que nosotros pedimos a la municipalidad, si para eso tienen seguridad ciudadana, Carabineros que se haga presente. Pedimos a la alcaldesa, ya que asumió en su nuevo cargo, por favor que se acerque o algún delegado de la municipalidad que se haga presente mañana (hoy) ojala en la reunión y que nos presten colaboración de ellos mismos, si tienen los cuatro o cinco móviles que tienen a disposición, que puedan ser ellos más Carabineros obviamente, eso es lo que pedimos», señaló.

Finalmente Nicolás, vecino afectado por un robo, señaló: «Como decían nuestros vecinos, por favor más seguridad. Yo tambien sufrí robo, entraron a la casa. Uno se siente violentado, pasado a llevar, vulneran tus derechos. A los niños gracias no les pasó nada, sino la historia estaría para mayores, igual fue poco, pero harto que entren a la casa y por favor pedimos más seguridad, que pongan cámaras, pero un poco más de seguridad en el ambiente porque tenemos niños».

Comentar que la municipalidad de San Felipe cuenta con camionetas cuyo fin es dar seguridad a la ciudadanía.