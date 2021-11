Un millón y medio de pesos recaudan en Bingo para Isidora Lazcano

Para el 11 de diciembre realizarán otro evento en Panquehue:

Luego que en Diario El Trabajo publicáramos la historia de la niña Isidora Lazcano Salinas de 5 años de edad, y tras conocerse del tumor inoperable que tiene incrustado en su cerebro, su familia convocó a un Bingo Solidario para ayudar con los gastos de la niña, lo que generó una recaudación de $1.500.000 producto de esa campaña.

DE VIDA O MUERTE

Nuestro medio habló este martes con la madre de Isidora, Javiera Salinas, quien nos habló de la situación de su pequeña: «Quiero agradecer públicamente a tantas personas que nos han ayudado y lo siguen haciendo. El Bingo que realizamos para Isidora fue un éxito, incluso hubo gente que no pudo ingresar al salón de la Segunda Compañía de Bomberos por el tema del aforo. Recaudamos un millón y medio de pesos, estamos muy agradecidos y esperamos pronto organizar otro Bingo, creo que para el 11 de diciembre, por eso estaremos aceptando premios para este nuevo evento», comentó Javiera.

– ¿Cómo está llevando este difícil proceso la niña?

– Ha sido un proceso igual difícil para ella. Los primeros días le fue súper bien, se dejó de hacer la máscara. El segundo día ya le tocó su primera radioterapia con la máscara puesta; lloró, le costó harto porque son 15 minutos ahí en una sala, solita, con una máquina dándole vuelta en su cabeza. Ya cuando fuimos al tercer día, ella ya no quería ponerse la máscara, no quería estar sola, entonces no le pudimos hacer la radioterapia por una semana. Seguimos viajando toda esa semana para hacerlo de prueba, para ver si ella quería, pero no quería. Así que tuvimos que ver el tema de la anestesia. Bueno, la anestesia también implica más dinero.

– ¿Qué te dicen los médicos, cuál es el panorama?

– Bueno, los médicos nos dicen que esta radioterapia son de carácter paliativo porque en realidad no hay una cura o un tratamiento exacto para tratar este tipo de cáncer. Así que todo lo que se pueda hacer es paliativo, sólo para mejorar en su calidad de vida, pero obviamente nosotros tenemos toda la fe puesta en que ella se va a sanar, con todo lo que se está haciendo se va a sanar, creemos que no va a ser sólo un tratamiento para mejorar su calidad de vida, sino que va a hacer una sanación para ella.

– ¿Cuántos días le aplican esta radioterapia?

– Esto es de lunes a viernes. Nosotros tenemos la hora a las 12:40 acá en Santiago. Ella apenas va en la quinta sesión y son 30, pero ella ha recuperado la movilidad de las manitos, está hablando más, porque la verdad es que ya era como un bebé, no hacía nada, no hablaba mucho, y ahora de a poquito ha ido recuperando su movilidad, hablando un poquito más.

– ¿Tienen planificadas otras actividades?

– Sí, tenemos planeado un bingo el 11 de diciembre en la comuna de Panquehue, si Dios quiere en San Roque, donde vive ella y con toda la gente que quiera aportar algún premio, algo, puede ser en la casa de la abuelita, ya en San Felipe o si gente de la comuna quiere aportar allá en Panquehue, también puede ser en mi casa.

MUCHA ATENCIÓN

Los interesados en aportar para esta apremiante cruzada de amor y esperanza, pueden hacerlo a la Cuenta RUT 9.593.401-3 Banco Estado, a nombre de Verónica Lobos Vargas, o llamando al +56 9 5274 3416 con Maritza Lobos, el +56 9 5449 1276 con Diego Lazcano.

Roberto González Short