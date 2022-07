Unidos para rescatar guanaca atacada por perros en Santa Filomena

Entidades públicas, privadas y vecinos laceadores:

Dicen que la unión hace la fuerza y qué mejor que esa fuerza se emplee para salvarle la vida a un animal. Eso es lo que sucedió este domingo en el sector de Santa Filomena, en Santa María, donde vecinos buenos para el laceo, bomberos, personal de la oficina de emergencia, médica veterinaria, veterinarios y la disposición de la clínica ‘Bigotes’ de esa comuna, lograron salvarle la vida a una guanaca que había sido atacada por unos perros.

Actualmente la hembra se encuentra en un predio agrícola, a buen resguardo, esperando ser introducida de nuevo en su hábitat.

La información la entregó el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, ingeniero agrónomo Diego Arancibia, señalando que «el día domingo nos llamó una vecina diciendo que tenía un guanaco dentro de su casa, era una hembra guanaca que había sido atacada por perros en el sector de Santa Filomena. La vecina vio por donde arrancó esta guanaca, que fue un callejón vecinal en unos predios agrícolas, y se desplegó un operativo entre la Oficina de Emergencia y el Cuerpo de Bomberos de Santa María, donde pudimos encontrar la guanaca, llamamos a algunos vecinos que los conocemos que tienen habilidades con los lazos, laceadores, y con la ayuda de dos vecinos del sector, pudimos lacearla, sacarla hacia una zona segura y transportarla a la clínica veterinaria ‘Bigotes’ de Santa María, donde fue operada la guanaca», dice.

Explicó Arancibia que tenía unas «lesiones bastante graves, de hecho perdió una de sus orejas y el conducto auditivo; ahí desconozco si fue o no por mordida de perro o podría haber sido por alambre. Y también tuvieron que intervenir el muslo izquierdo trasero por desgarro, eso fue por ataque de perros», comentó.

– ¿Pero se salvó?

– Aun así se salvó, hasta el momento. El Cerefan ha puesto todas las colaboraciones técnicas para poder intervenirla con dos veterinarias más la doctora Camila Aguilar de la clínica ‘Bigotes’. Se salvó, pero no sé si va a poder ser introducida nuevamente en la naturaleza. Todas las labores que hacen el Cerefan y el SAG son para introducirla nuevamente, porque es parte de nuestra fauna nativa y del ecosistema que hay.

– Y es un animal protegido.

– Es un animal protegido, lamentablemente es víctima de caza furtiva. Acá nos han dicho para qué tanto despliegue, gasto si al final se la come el puma. Correcto, se la come el puma, pero es parte de un ciclo natural biológico que tenemos en nuestra cordillera, donde no tiene porqué existir la intervención del humano o perros, porque en la cordillera no hay.

– ¿En estos momentos dónde se encuentra?

– La guanaca se encuentra en un lugar en la comuna de Santa María, donde un agricultor facilita instalaciones, donde tiene alimento, está resguardada, donde puede ser atendida por la veterinaria del Cerefan.

– ¿O sea la salvaron ustedes igual?

– Sí, no es primera vez, me acuerdo que en el año 2020 si no me equivoco, fueron como siete guanacos que ayudamos a llevar a la cordillera, sector Los Patos, llegamos como a unos 20 kilómetros de la frontera con Argentina, pasamos el lugar donde estaban los sondajes de la minera ahí en Los Patos, y los dejamos para que ellos pudieran seguir que ya habían sido rescatados por el SAG en Santa María, San Esteban y los liberaron en la alta cordillera.

– Diego, para cerrar, agradecer porque es súper importante la cooperación de veterinarios. Por favor, a quién agradecer, porque hasta el momento se le ha salvado la vida.

– Sí, porque vamos a seguir en lo mismo, o sea existe la posibilidad que sigan saliendo guanacos en la zona precordillerana o urbana de los sectores altos de las comunas de Santa María, San Esteban, Putaendo. Y en el caso nuestro agradecemos a los vecinos que primero dan el aviso, a los que nos ayudan a lacear, ha pasado lo mismo que en Tocornal, que el otro día capturamos uno con los bomberos, donde un vecino también lo laceó. Nosotros no tenemos esas habilidades, siempre, a Camila Aguilar médica veterinaria de la clínica ‘Bigotes’ de Santa María, donde la operaron y al final le salvaron la vida, junto con los veterinarios del Cerefan que es el Centro de Rescate de Fauna Andina.